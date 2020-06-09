Есть где разгуляться

В регионе завершилась подготовка, и стартовала программа этого года по обустройству общественных пространств

Комфорт городской среды поддерживается такими общественными пространствами, как аллеи, скверы, набережные, парки и пр., и в этом году в Приморье, по словам заместителя председателя правительства региона Елены ПАРХОМЕНКО, в рамках нацпроектов и госпрограмм, в частности государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы, было решено привести в порядок 114 таких объектов с соответствующей природной составляющей.

Особенностью начала этой кампании стала подготовка к празднованию 75-летней годовщины со Дня Победы. И к этой дате в городах и поселках края, где планово, а где на общественных началах, приводились в порядок скверы и памятники - высаживались новые деревья, благоустраивались территории.

Сделано к Дню Победы

В Спасске-Дальнем к этой дате обновлялся сквер возле Дома офицеров российской армии, с устройством здесь детских и спортивных площадок, малых форм и благоустройством территории, приводился в порядок сквер Победы.

В Поселке Красный Яр Красноармейского района накануне праздника Центром «Амурский тигр» совместно с национальным парком «Бикин» было положено начало серьезному обновлению поселкового сквера. Объединяющим это общественное пространство стал возведенный к славной дате обелиск жителям села, на гранитных плитах которого увековечены имена и фамилии всех 168 участников войны, ушедшие на фронты из сел Красный Яр, Ясеневый, Олон, Соболиный и Охотничий. Прежде на памятнике было 37 фамилий погибших. Автор монумента Алексей СТЕПАНЕНКО в центре скульп-

турной композиции разместил 4-метровую стелу, на которой были выведены барельефы «русского» и «удэгейского» солдат со снайперской винтовкой.

При установке этого монумента была благоустроена прилегающая к нему территория - высажены деревья и кустарники, установлены лавочки и уложена бетонная плитка.

В Артеме было сделано благоустройство территории вокруг памятника-мемориала воинам-артемовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, который был обновлен к концу прошлого года.

В поселке Краскино Хасанского района сотрудники филиала ДРСК «Приморские электрические сети» отреставрировали памятник 248 воинам, погибшим при наступательной операции против Квантунской группировки Японии в Маньчжурии в августе 1945 года. Они благоустроили и прилегающую к памятнику территорию.

Во Владивостоке к юбилейной дате были проведены работы по благоустройству территории в Парке Победы возле Дома молодежи, в Гайдамакском сквере, наведен порядок вблизи около 20 памятников, связанных с Великой Отечественной и Второй Мировой Войной. Обновлен мемориальный комплекс морякам торгового флота, подновлены комплекс «Боевая слава Тихоокеанского флота», монумент «Свеча Памяти», знак Победы в районе Инструментального завода, венчающий тополиную аллею.

В районе Сквера почетных граждан на Океанском проспекте художниками из объединения «Квадролампа» был реализован проект «Стены памяти» на глухом фасаде дома №23 - здесь было решено разместить портреты Героев Советского Союза Николая ВАТУТИНА и Дмитрия КАРБЫШЕВА, Николая ГАСТЕЛЛО, Зои КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, Степана БОРИСЕНКО, Ильи КАПЛУНОВА, Назара ПРИХОДЬКО и Григория ВОРОПАЕВА. Их портреты были выполнены в технике цементного рельефа, которая позволяет длительно и хорошо сохранять рельефные художественные изображения в суровом приморском климате.

Еще одна картина художников, посвященная подвигу народа в Отечественной войне, украсила к празднику стену в районе ул. Верхнепортовой, 12в.

Жители выбирают и контролируют

Все 114 общественных пространств, которые в этом году запланировано благоустроить, были выбраны жителями самих населенных пунктов. Они обсуждали предложения проектировщиков, и вместе с представителями местной и региональной властей теперь контролируют реализацию проектов, многие из которых предлагают создание объектов с «нуля».

В агентстве проектного управления Приморского края отметили, что представители общественности будут следить за работой на 63 объектах в 18 муниципалитетах края - по обустройству пешеходных зон и общественных территорий, спортивных и детских площадок. В этой работе будут принимать участие несколько сотен общественных наблюдателей. Этот институт народного контроля за созданием благоприятной городской среды появился в крае в прошлом году. Замечания и предложения общественников оказали определенное влияние на реализацию ряда проектов. Поэтому практика признана успешной, и её решено продолжить.

Сейчас, как отмечает Елена Пархоменко, в крае идут работы по благоустройству десятков объектов в рамках принятой программы. Ею, в частности, предусмотрено обновить скверы Горького и «Звезда» в Дальнегорске, сквер «Восток» в Фокино. В поселке Славянка запланировано выполнить второй этап благоустройства сквера «Витязь» - к выполненному в прошлом году благоустройству стоимостью около 4 миллионов рублей добавится новая детская площадка и озеленение, появятся камеры наблюдения, которые улучшат в сквере контроль над общественным порядком.

Наибольший объем по программе запланирован во Владивостоке. Если еще в марте в план предполагалось включить обновление 5 скверов, то затем список был расширен до 12 таких объектов. И эта работа станет серьезным экзаменом для новой, специально созданной при администрации города структуры - МАУ «Дирекция общественных пространств города Владивостока», руководить которой назначили Наталью РУДЕНКО. Ее работникам поручено заниматься созданием новых и эксплуатацией действующих общественных пространств города, а также их улучшением (см. Досье «ЗР»).

Помимо названных в досье общественных территорий, серьезные работы по благоустройству сегодня идут и в районе Спортивной гавани. Здесь, в частности, обновляется освещение. Резко отрицательную реакцию горожан вызвала закрашенная мозаика на нескольких малых архитектурных формах, они оценили это как вандализм. В результате реконструкции серьезно преобразится территория пляжа «Юбилейный».

Надо отметить, что в конце апреля министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир ЯКУШЕВ сообщил, что 19 регионам на благоустройство общественных пространств выделяется дополнительно 652,5 млн рублей. В число этих регионов был включен и Приморский край. Это значит, что появилась дополнительная возможность сделать комфорта больше, чем уже запланировано.

Сквер оказался показательным

Работа приморцев над созданием для себя комфортной городской среды за счет благоустройства общественных пространств неожиданно была отмечена Минстроем России - в федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства, осуществленных в России в 2019 году, попал сквер им. Адмирала Невельского во Владивостоке. От региона столь высокой оценки смог добиться только этот единственный проект.

Всего в данный реестр в этом году было отобрано 132 объекта из 73 городов и 49 регионов страны, притом что на выбор жюри было представлено 536 проектов от 84 регионов.

Часть владивостокцев посчитали, что ничего особенного в этом сквере, что могло бы вывести этот проект в разряд лучших, в прошлом году не производилось - довольно простое благоустройство, достоинства которого не стоит преувеличивать: «рядовая дачная беседка», «простой деревянный настил, который быстро придет в негодность» и пр.

Но специалисты, занимающиеся благоустройством, считают, что включение этого сквера в число лучших практик страны надо признать заслуженным. По их словам, в сквере, расположенном в двух уровнях, по проекту приморской компании ООО «Архибат» был сделан комплекс работ, который делает эту территорию особенно уютной - мощение дорожек и площадок террасной доской, брусчаткой из гранита и каменного плитняка. Была обновлена зона отдыха и малые формы, действительно, есть деревянная беседка, в которой можно посидеть в хорошей компании, появилась более удобная, чем раньше, лестница от сквера до Набережной Цесаревича, появился детский скалодром, сделали постамент под будущий памятник детям войны.

Елена Пархоменко тоже оценила благоустройство этого сквера как «грамотное архитектурное решение, позволившее создать в дальневосточной столице еще одно красивое место отдыха». При этом она отметила, что считает особенно важным, чтобы руководители муниципалитетов и их архитекторы в реализации подобных проектов на будущее обязательно включали бы в них

какую-то «изюминку».

Такая изюминка в сквере Невельского, конечно, есть. Но это заслуга, пожалуй, не осуществленного проекта благоустройства сквера, а горожан еще царского времени - это место продолжает украшать памятник царскому адмиралу, известный тем, что это был первый возведенный в городе памятник, а средства на его постройку в трудное царское время пожертвовали сами жители Владивостока.

Кстати, сегодня многие другие скверы города также украшают оригинальные памятники, но есть и такие, которые еще ждут интересных мемориальных проектов, способных украсить их и сделать еще более привлекательными.

Досье "Золотого Рога": В администрации Владивостока сообщили, что в список этих 12 первоочередных территорий включены: Депутатская аллея в районе ул. Русской, 48, Матросский, Жариковский и Игнатьевский скверы, скверы Острякова и Надибаидзе и другие скверы и зеленые территории - на ул. Калинина, 28-38, Верхнепортовой, 41б, на «Некрасовской», в районе ул. Светланской, 147, на ул. Лермонтова, 91 в поселке Трудовом и на острове Попова. В этом году также предполагается выполнить второй этап благоустройства Пушкинского сквера. Уже продолжены работы по благоустройству и в сквере Ветеранов на ул. Вострецова. Этими проектами благоустройства и реконструкции предусмотрены ремонты тротуаров и площадок, установка новых скамеек и урн, улучшение освещения с установкой новых декоративных фонарей, высадка кустарников и деревьев, обрезка имеющихся зеленых насаждений, создание и обновление клумб и газонов. Будут устанавливаться и арт-объекты.

На фото: В парках Владивостока долгие годы было не только плавать, но и ходить опасно.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.