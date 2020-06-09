А мне бы журавля, который в небе…

Борьба с пожарами в приморской тайге спасает не только человеческие жизни, их дома и пожитки, но и сохраняет среду обитания уникальных пернатых

Международный фонд охраны журавлей и Рабочая группа по журавлям Евразии по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России объявили 2020 год Всемирным Годом журавля. Союзом охраны птиц России журавль был выбран Птицей 2020 года у нас в стране. Для жителей Приморья и всей южной части дальневосточного региона журавль – птица известная, сказочная и традиционно почитаемая.

Известно, что из пятнадцати видов журавлей, обитающих на земле, шесть – дальневосточники – даурский, японский и черный журавли встречаются непосредственно у нас в крае, а еще на юге Дальнего Востока есть серый журавль и журавль-красавка. А стерх наши «юга» пролетает и гнездится аж в Якутии. Программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы» включает мероприятия, способствующие сохранению редких пернатых, и опирается на поддержку общественных организаций, ученых, активных жителей региона, которым природа очень дорога.

Главный враг – огонь

Директор Амурского филиала WWF России Петр ОСИПОВ, давая в начале года старт Всемирному году журавля в бассейне Амура, сообщал, что в общественную эколого-просветительскую кампанию «Журавль – птица мира» вместе с WWF включились 24 заповедника и национальных парка, 6 общественных дружин по охране природы и 22 разные общественные организации Амурского экорегиона. Проводимые в связи с этим акции в первую очередь нацелены на поддержание популяций дальневосточных журавлей и на сбережение водно-болотных угодий, являющихся для них домом и столовой. И на протяжении уже двадцати лет эти задачи остаются одними из наиболее приоритетных для Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы совместно с организациями WWF Китая и WWF Монголии, которые также работают над сохранением журавлей, дальневосточных аистов, уссурийского тигра и дальневосточного леопарда.

Координатор проектов Амурского филиала WWF России по Особо охраняемым природным территориям (ООПТ) и координатор Года журавля-2020 в бассейне реки Амур Юрий ГАФАРОВ отмечает: «Сегодня у нас пока еще нет детальных исследований причин гибели журавлей. Имеются лишь приблизительные данные ученых, что лишь около 30% вылупившихся птенцов доживает до взрослого возраста, когда могут создать новые пары и продолжить свой вид. В каждой кладке журавлей обычно два яйца, редко три, а из появившихся птенцов к отлету на места зимовки в живых остается обычно всего один птенец. При таком размножении журавль оказывается очень уязвим, а гибель каждого птенца – это очень серьезная проблема, не говоря о гибели взрослой птицы».

По словам Юрия, природных врагов у крупной птицы, находящейся на вершине пищевой цепочки, практически нет. Взрослый журавль способен за себя достойно постоять, но птенцы очень уязвимы – они могут стать желанной добычей лис, барсуков, енотовидных собак или же крупных пернатых хищников. Родители, конечно, защищают свое потомство, но на земле в определенный гнездовой период делать это очень трудно.

Кроме того, журавли, как вид, могут служить надежным индикатором состояния природной среды той территории, на которой они обитают. Это, как правило, водно-болотные пространства, заливные луга. Если среда деградирует, то они ищут новые подходящие места или вымирают.

Сотрудники Фонда считают, что основной причиной сокращения популяций журавлей в Приморье сегодня является падение качества территорий их обитания и уменьшение кормовой базы в южной части региона, где пресс цивилизации на природу особенно силен. Здесь зачастую наблюдается сокращение ареалов краснокнижных птиц. Из привычных мест их вытесняет активная человеческая деятельность – осушаются и распахиваются бывшие болота под выращивание различных сельскохозяйственных культур, степные участки и болота постоянно используются для выпаса скота, здесь появляются постройки, собаки, браконьеры. Был такой прецедент, когда приморские охотники сами изловили браконьеров и сдали в полицию.

Все эти негативные факторы сказываются на выведении и выращивании журавлями своего потомства, на движении границ их ареалов.

Самым же главным врагом журавля в Приморье сегодня стал огонь. Старший координатор проектов Амурского филиала WWF России по особо охраняемым природным территориям, кандидат биологических наук Анна СЕРДЮК рассказала, что однажды ей с группой наблюдателей довелось видеть, как по Приханкайской равнине шел большой пал, и прямо перед стеной огня метался японский журавль. Было ясно, что гнездо его уже не спасти.

Когда огонь прошел, нашлось и место, где оно было – чтобы из пары яиц появились птенцы, не хватило всего лишь полутора недель. По мнению специалиста, причиной этому мог стать обычный поджог – жителями сел практикуется выжигание мест покосов от сухой травы, после чего новая трава на них растет мягкая и шелковистая, что и требуется для скота. Однако огонь вырывается далеко за пределы покосов и уничтожает места обитания водно-болотных видов птиц – и не одних только журавлей, но и других редких особей.

Растет опасность и со стороны растущего потока туристов. Места обитания журавлей завоевывают популярность. Однако посещающие их далеко не все владеют культурой огня. Не выполняются запреты на его разжигание в опасное для природы время – весной и осенью, некоторые бросают костры незатушенными. И эти случаи тоже служат причинами очередных природных трагедий. Особенно они неизбежны засушливой весной и в начале лета, когда спасти яйца и птенцов от огня практически невозможно.

Иногда приходится спасать и взрослых птиц. Так, в минувшем апреле в привычную среду обитания был выпущен даурский журавль, который осенью не успел улететь в зимние места своего обитания. Эта птица под патронажем WWF России всю зиму провела в центре реабилитации «Тигр» в селе Алексеевке. Если бы ее вовремя не приютили, то она бы погибла.

С целью улучшить ситуацию Фонд WWF активно поддерживает на территории Приморья деятельность антибраконьерских и противопожарных групп, которые организуются на заповедных природных и национальных территориях.

«Их становится меньше»

Последний раз в Приморье специалисты считали журавлей в 1990-х годах, и предполагается, что их численность постоянно сокращается. Эту тревожную картину дают регулярные наблюдения пролетов птиц во время миграций к местам гнездования. Как правило, они ведутся в «узких горлышках» пролетов на юге края через Хасанский парк и в районе поселка Раздольное. Изучаются и места гнездований. Квадрокоптеры, которые специалисты Амурского филиала WWF России активно используют для мониторинга популяций диких животных и птиц, позволяют с достаточно высокой точностью определять журавлей в местах гнездования.

Предполагается, что в Приморье есть условия для обитания 50-70 пар или до 200 особей даурского журавля. Однако на самом деле их, скорее всего, около 15-20 пар, не более. При общей их численности в мире около 6 500 особей. В крае может насчитываться до 45 гнезд японских журавлей при общемировой численности в 3 500 особей. Конечно, это очень мало.

Оба эти вида птиц имеют общие места обитания. У нас это в основном территории, примыкающие к озеру Ханка.

Сложнее отслеживается таинственный таежный черный журавль. Его удается наблюдать на пролетах, но не в природе, где он лишь изредка может стать добычей чьей-то удачной фотоохоты.

Анна Сердюк отметила, что в этом году должна пройти, по сути, перепись всех дальневосточных журавлей. Первыми к их учету на весеннем перелете приступили сотрудники общественной организации «Амуро-Уссурийский центр биоразнообразия птиц». Затем к этой работе подключились общественники других дальневосточных регионов. Журавлей было решено посчитать и во время их гнездования и во время миграции в места зимнего обитания. Параллельно аналогичная работа сейчас проводится специалистами Китая и Монголии, что должно показать объективную ситуацию с состоянием журавлиных ареалов в трех станах, где эти птицы выводят свое потомство.

По итогам подсчетов будут сделаны выводы: какие меры потребуется осуществить уже в следующем году, чтобы переломить опасную тенденцию сокращения журавлей, и что будет необходимо предпринять для этого местным властям. Об этом особый разговор должен состояться в октябре этого года на Дальневосточной конференции по заповедному делу, где предполагается рассмотреть и новую редакцию Стратегии сохранения японского и даурского журавлей.

Наиболее эффективной мерой должно стать создание в ряде дальневосточных регионов новых заказников, повышение статусов отдельных ООПТ. Сейчас по ним ведется организационная работа.

Но главное – заботливое отношение к этим птицам населения, без чего никакие меры не помогут. Именно поэтому главной и наиболее массовой просветительской кампанией этого Года журавля является межрегиональная акция «Журавль – птица мира». В ее рамках приморцы могут ознакомиться с наиболее полной информацией о дальневосточных журавлях, их особенностях и рисках, которые их окружают, и что могут сделать они, люди, для сохранения в природной среде этих уникальных птиц.

На фото: Последний раз в Приморье специалисты считали журавлей в 1990-х годах, и предполагается, что их численность постоянно сокращается. Эту тревожную картину дают регулярные наблюдения пролетов птиц во время миграций к местам гнездования.

Фото Виктора Кудинова

Виктор КУДИНОВ.

КСТАТИ

Журавлиные «клики»

На сайте Wwf.Ru и на информационном портале Амурского экорегиона amurinfocenter.org имеются специальные разделы, посвященные Году журавля, с которыми каждый может свободно ознакомиться и скачать разнообразную информацию.

Здесь же - выставка фотографий, материалы для уроков естествознания, условия конкурсов, в которых можно поучаствовать, и итоги тех, которые уже прошли. Так, сотни участников, в том числе из КНР и Монголии, привлек международный конкурс детских рисунков «Журавль - птица мира».

В Амурском филиале WWF напомнили, что ежегодно во второе воскресенье сентября отмечается Всемирный день журавля. В этом году праздник придется на 13-е число, и встретить его Приморью надо успехами в охране этой замечательной птицы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.