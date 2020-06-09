Вы готовьтесь - пляжи будут!

В связи с коронавирусной пандемией сезон летнего отдыха у воды в Приморье задержался с открытием

В этом году приморцы впервые столкнулись с тем, что въезды и подходы к пляжам Владивостока перекрывались бетонными блоками. С конца марта в крае действовал полный запрет на посещение этих мест отдыха. Тем не менее, режим карантина на прибрежных территориях нарушался - люди стремились прогуляться по любимым местам, а наиболее закаленные - залезть в воду и немного поплавать. С конца мая запрет ослабел, и бетонные блоки исчезли. Тем не менее, определенные ограничения остаются, и формально пляжи пока не могут допустить повышенной скученности людей, характерной на них в сезон отпусков.

Руководитель комитета Госдумы по физкультуре, спорту и туризму Михаил ДЕГТЯРЕВ отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса, туристский сезон в этом году должен состояться, и в соответствии с решениями законодателей, с 1 июля пляжи по всей России должны будут открыться. Особенно по регионам-лидерам туристической отрасли РФ, к которым сегодня относится и Приморский край.

Он заявил, что «В каждом регионе решение об открытии пляжей и курортных объектов будет приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки». При этом предполагается, что в этом году регионам стоит делать ставку на внутренний туризм, поскольку поток туристов из других регионов и стран будут сдерживать «санитарные кордоны», да и подорванные в связи с пандемией доходы населения, а то и потеря работы, резко сузили возможности отдыха для многих.

Региональные ограничения на пляжный отдых окончательно могут быть сняты уже в середине июня, но на минувшей неделе губернатор отмечал, что меры против коронавируса должны быть ужесточены, чтобы регион быстрее мог вернуться к нормальной жизни. В этой ситуации реальнее, что купальный сезон в крае начнется все-таки с 1 июля.

Кстати, по многолетним наблюдениям Примгидромета, вблизи Владивостока среднемесячная температура воды в море в июне составляет чуть более 14 градусов. Часто этот месяц отмечается холодной погодой и туманами. Комфортны для купания в Приморье только июль, август и сентябрь, когда средние температуры воды вблизи Владивостока держатся выше 19 градусов, а на мелководье Хасанского района - до 25. Сильно прогревается вода на озере Ханка, которое сегодня очень привлекает отдыхающих. Прохладнее вода даже в самые теплые месяцы держится в бухтах Находки и восточного морского побережья края.

В общем-то, сезон еще остается под угрозой. Опросы показывают, что в этом году очень многие отказались от отдыха у воды, решив для себя продолжить самоизоляцию от опасной болезни. Но то, что пустовать пляжи не будут - это тоже точно.

В сентябре прошлого года на Восточном экономическом форуме заместитель председателя Правительства Приморского края Константин ШЕСТАКОВ заявил, что приморские пляжи в ближайшей перспективе должны быть оборудованы по принятому международному стандарту и получить сертификацию качества и экологической чистоты уровня «голубой флаг». На эту задачу нацеливает и осуществляемая в регионе государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы». И с этого года власти края оказывают поддержку компаниям, которые обустраивают пляжную инфраструктуру с учетом высоких мировых требований.

Известно, что с 1987 года номинация «голубой флаг» находится в ведении международного Фонда экологического образования (FEE) и присуждается пляжам, причалам и маринам, вода в которых соответствует высоким стандартам качества и безопасна для купания. Первыми еще в 1985 году «голубого флага» начали удостаиваться пляжи Франции. В России первым пляжем, отмеченным «голубым флагом» в 2016 году, стал «Янтарный» в Калининградской области. На следующий год был отмечен пляж «Массандровский», расположенный в Ялте. В последние годы за этот флаг активно борются черноморские пляжи России.

«Голубой флаг» стал ориентиром для многих зарубежных и отечественных туристов. Поэтому получить такую оценку очень важно приморским пляжам, привлекательным для туристов, но недостаточно хорошо оборудованным и с невысоким качеством воды, которое зачастую служит поводом Роспотребнадзору для запрета купаться. Так, для Владивостока традиционно соответствующим их требованиям для купания в последнее время являются лишь пляжи на Санаторной и в бухте Аякс на острове Русском. На остальных пляжах советуют отдыхать, но не купаться. Даже на знаменитой Шаморе заходить в воду не рекомендуется. Однако просто завоевать «голубой флаг» приморскому пляжу - это мало. Этот класс в дальнейшем требуется подтверждать ежегодно. Опять же, несмотря на высокие требования надзорного органа, каждый сезон в крае он одобряет подготовку к сезону 80 и более пляжей.

К сожалению, многие отдыхающие сегодня предпочитают обустроенным пляжам берега, которые официально не могут быть аттестованы для массового отдыха и довольно опасны. Поэтому трагедии, конечно, случаются. Министерство ГО и ЧС Приморского края предупредило, чтобы люди хорошо думали, выбирая место отдыха на берегу, не заходили бы в сомнительную по качеству воду с сильным течением и отдыхали бы в таком случае не в одиночку, а компаниями, в которых было бы кому в случае чего прийти на помощь. Нельзя подплывать близко к опасным плавсредствам. В связи с тем, что начинают работать лагеря, категорически запрещается купание детей в неустановленных местах.

На фото: Судя по тенденции с количеством заболевших коронавирусом, купальный сезон в крае начнется никак не раньше 1 июля. Впрочем, большинство приморцев именно в июле и начинают купаться.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.