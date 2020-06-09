Познавая науку ЗОЖ

Инструкторов по здоровому образу жизни в Приморье готовят уже третий год

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - это целое направление, состоящее из комплекса различных компонентов, позволяющих людям чувствовать себя здоровыми, бодрыми и полными сил и энергии. Важную роль здесь играют инструкторы по ЗОЖ, которых готовят в Приморском крае. Краевая программа разработана и успешно реализуется специалистами Владивостокского клинико-диагностического центра, сообщает газета «Золотой Рог».

За период существования программы - более двух лет - специалисты по профилактической медицине обучили 60 инструкторов, окончивших курсы по программе, разработанной с учетом разностороннего подхода и интереса к здоровому образу жизни. В ходе занятий слушателей знакомили с основными принципами ЗОЖ, изучали факторы риска хронических неинфекционных заболеваний, принципы рационального питания, значение двигательной активности для сохранения и укрепления здоровья.

Научно доказано, что здоровье населения на 50-55% зависит от образа жизни, на 20-25% - от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, на 15-20% - от наследственности и лишь на 10-15% - от службы здравоохранения.

Основные составляющие здорового образа жизни включают в себя правильное здоровое питание, физическую активность и полный отказ от вредных привычек. Поэтому проект по подготовке инструкторов ЗОЖ в Приморском крае имеет большую значимость для региона. Цель данного проекта - подготовить волонтеров, которые смогут доносить основы ЗОЖ до населения края. Возрастных ограничений не существует. Желание делиться своим оптимизмом с другими людьми и активная жизненная позиция - вот ключевые условия для желающих обучаться ЗОЖ.

Для прохождения курсов необходимо обязательное обследование ученика перед началом обучения. Он может пройти его в «Центре Здоровья» бесплатно, при наличии паспорта и полиса, или проконсультироваться у своего терапевта в поликлинике. Данное условие направлено на то, чтобы человек адекватно оценивал возможности своего организма.

Проект является составляющей оздоровительной акции «Прогулка с врачом», которая уже семь лет проходит во Владивостоке по субботам на Набережной Цесаревича. Этой весной из-за инфекции коронавируса с реализацией данной акции возникли проблемы. Но до пандемии на «Прогулку с врачом» приезжали горожане из всех районов Владивостока.

«Все наши мероприятия направлены на пропаганду двигательной активности и затрагивают все аспекты здорового образа жизни. Наша цель – сделать такие оздоровительные прогулки в каждом микрорайоне», – отмечала идеолог проекта и главный врач ВКДЦ Анджела КАБИЕВА.

Кроме того, специалисты ВКДЦ регулярно проводили и выездную работу. В рамках различных массовых мероприятий для населения, таких как: Диабету нет», акций «Активное долголетие», «Прогулка с врачом», «10 000 шагов – путь к здоровью», дней здоровья и других.

Мастер-классы регулярно проводятся в населенных пунктах Приморья в рамках программы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2020-2027 годы». Специалисты ВКДЦ заранее договаривались о мероприятиях с медицинскими и общественными организациями других городов, чтобы сформировать аудиторию.

Сегодня, в условиях самоизоляции, переход на здоровый образ жизни станет особенно правильным решением. Но здесь важно помнить, что резкая смена стиля жизни – всегда большой стресс для организма. Сначала можно сократить список употребляемых ранее вредных продуктов и придумать им вкусную и полезную замену. Например, заменить привычный кофе в пакетиках свежеприготовленным напитком из турки или кофе-машины. После этого поэтапно отказаться от всего вредного в рационе и переходить на правильное питание.

Эксперты отмечают, что для поддержания здорового образа жизни совершенно не требуются и даже противопоказаны изнурительные спортивные тренировки. Достаточно ежедневно уделять 20 минут утренней гимнастике.

В здоровый образ жизни помимо сбалансированного питания и двигательной активности обязательно входит полноценный отдых. Сон должен составлять не менее 7-8 часов в сутки. Наиболее приемлемое время для сна, по мнению специалистов, является промежуток между 10 часами вечера и 6 часами утра.

ЗОЖ невозможен без крепкого иммунитета. Чтобы его укрепить, необходимо своевременно делать прививки, отказаться от вредных привычек, вовремя диагностировать и лечить болезни, не заниматься самолечением при помощи лекарственных препаратов и народных рецептов

Нужно помнить, что здоровый образ жизни должен приносить радость и не вызывать дискомфорта. Не нужно насильно и в короткие сроки внедрять в свою жизнь все основные компоненты здорового образа жизни, особенно если ранее вы их никогда не соблюдали. Но и переносить ЗОЖ «на завтра» тоже безрассудно, так как каждая выкуренная сигарета или день без двигательной активности нанесет серьёзный вред здоровью.

На фото: Открытые занятия на свежем воздухе с Ириной Богатай, давно известной приморцам как самый позитивный инструктор по Zumba! Это такая танцевальная фитнес-программа на основе популярных латиноамериканских ритмов.

Фото автора

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



