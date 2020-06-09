Власть болеть не может

В Приморском крае продолжается усиленная работа по борьбе с эпидемией COVID-19, однако и текущие вопросы не сбрасываются со счетов

С начала распространения эпидемии COVID-19 в Приморском крае отмечена положительная динамика выздоровления. Согласно официальной информации территориального управления Роспотребнадзора, в регионе из зарегистрированных на 4 июня 2155 случаев заражения успешно перебороли инфекцию более половины пациентов – 1223 человека.

К сожалению, не обошлось и без летальных исходов - от вируса погибли 22 человека. Самое большое число заболевших коронавирусом выявлено во Владивостоке - 608 человек. Всего один случай заражения выявлен в Дальнегорске.

В государственную программу «Развитие здравоохранения в Приморском крае на 2020-2027 годы» пришлось вносить существенную поправку, связанную с новой опасностью.

Миллионы на лекарства

Несмотря на коронавирус, жизнь продолжается, и наряду с вновь выявленной инфекцией власти не забывают и о текущих, насущных проблемах. Так, напоминаем, жители региона имеют право получить жизненно важные лекарственные препараты, а также сделать сезонные и обязательные прививки совершенно бесплатно. В этой связи на закупку лекарственных препаратов и вакцины в Приморье было выделено 1,3 миллиарда рублей. Почти полмиллиона жителей региона получили на безвозмездной основе необходимые лекарственные препараты, в том числе и те, которые ранее им приходилось приобретать самостоятельно. Об этом сообщают в министерстве здравоохранения Приморского края.

Заместитель министра Оксана СОЛОВЬЕВА подчеркнула, что среди традиционных приобретений – жизненно важные лекарственные препараты для 80 тысяч краевых и федеральных льготников Приморья. На закупку лекарств для этой категории направлено уже почти 300 миллионов рублей.

Значительные бюджетные средства в этом году были направлены на вакцины и иммуноглобулины. «Впервые приобретен иммуноглобулин для беременных с отрицательным резус-фактором – почти 2400 доз. Этот препарат способствует профилактике резус-конфликтов и гемолитической болезни новорожденных», – сообщили в ведомстве, отметив, что ранее пациентки приобретали препарат, стоимость которого доходит до 5 тысяч рублей, самостоятельно», - отмечает Оксана Соловьева. Кроме того, в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», около двух десятков наименований различных лекарственных средств на общую сумму 49,1 миллиона рублей получили пациенты, перенесшие инсульты. Около 150 миллионов рублей было выделено в Приморском крае на вакцинопрофилактику. Как сообщила заведующая краевым центром вакцинопрофилактики Евгения ВОРОБЬЕВА, данные меры являются профилактикой менингококковой инфекции, энцефалита, пневмококковой инфекции и гепатита. Все вакцины направлены в муниципальные образования.

На данный момент в Приморье поступила и распределяется по территории края очередная партия противоклещевого иммуноглобулина. Еще около 1500 доз - на подходе.

Помощь безработным

На совещании по ситуации на рынке труда Президент РФ Владимир ПУТИН завил о необходимости уделить максимальное внимание проблеме безработицы в стране.

В связи с этим дополнительные меры поддержки в период эпидемии коронавируса оказываются в Приморье безработным гражданам. Измененный размер минимального пособия по безработице в регионе составит 5 400 рублей.

Пособия по безработице гражданам, которые в период после 1 марта утратили на них право в связи с истечением установленного срока, продлили на три месяца. Данная мера поддержки предусмотрена до 1 октября 2020 года.

Для тех родителей, которые имеют статус безработного, но потеряли работу до 1 марта, предусмотрена дополнительная выплата в размере дополнительных 3 тыс. руб в месяц. По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, с начала пандемии коронавируса на эти цели было направлено около 3,2 миллиона рублей. Доплату к пособию (в размере 3 тыс. рублей) уже получили более 1,7 тысячи приморских семей с детьми.

Дополнительную поддержку имеют возможность получить и индивидуальные предприниматели, которые прекратили деятельность после 1 марта. Для этого данным лицам необходимо зарегистрироваться в качестве безработных, после чего они смогут получать максимальное пособие в размере 12130 рублей в течение трех месяцев.

Гражданам, у которых нет подтвержденного дохода и достаточного стажа по прежнему месту работы, ранее было назначено минимальное пособие (1500 руб). На данный момент принято решение в период с 1 мая до 1 августа увеличить размер пособия до 4 500 рублей.

В региональном министерстве труда и социальной политики подчеркивают, что измененный размер минимального пособия по безработице на территории Приморского края составляет 5 400 рублей.

Регистрация населения в службе занятости проходит в упрощенном режиме с 9 апреля текущего года. Достаточно подать заявление и оставить резюме на портале «Работа в России». По данным министерства труда и социальной политики, в Приморском крае на сегодняшний день таким порядком уже воспользовались более 19 тысяч человек.

Поддержка бизнеса

Определенные меры поддержки предусмотрены Правительством РФ и представителям малого и среднего бизнеса. Речь идет о предоставлении субсидий на зарплату сотрудникам малых и средних компаний. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае проводит разъяснительную работу для предпринимателей.

Размер субсидии определяется как произведение величины минимального размера оплаты труда по состоянию на 1 января 2020 года, составляющей 12 130 рублей, на количество работников в марте 2020 года - в отношении организаций; на количество работников в марте 2020 года, увеличенное на единицу, - в отношении индивидуальных предпринимателей.

За апрель на данную субсидию можно подать с 1 мая, за май - с 1 июня 2020 года. Установленные субсидии будут выплачиваться компаниям из реестра, формируемого Федеральной налоговой службой (ФНС).

Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО подчеркнул, что главная задача власти на сегодняшний день - сделать все, чтобы дать возможность людям выйти на работу, открыть предприятия, вернуться к привычному образу жизни. «Поэтому так важно сегодня соблюдение режима повышенной готовности, всех требований, разработанных Роспотребнадзором. Если пустим это на самотек, вся наша ежесуточная работа на протяжении полутора месяцев может оказаться напрасной», – отметил глава региона.

Помимо общих мер поддержки, в крае оказывается точечная помощь населению. Так, по поручению Олега Кожемяко, в бухте Отрада под Находкой для пациентов госпиталя, которые проходят лечение от коронавирусной инфекции, оперативно организована мобильная связь и интернет. Услуги абонентам оказывают уже три сотовых оператора в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Нужно знать

Эксперты предупреждают, что симптомы коронавирусной инфекции можно легко спутать с гриппом или простудой. Первые признаки заболевания могут появляться только по истечении 5-14 дней после заражения.

Большинство больных наблюдают повышенную температуру тела, кашель, потерю обоняния и способности различать вкусы, боль или першение в горле, болезненность в мышцах и груди, общую слабость, усталость, недомогание, затрудненное дыхание. Однако не стоит забывать, что коронавирусная инфекция может протекать бессимптомно или в очень легкой форме, когда человек, не подозревая о болезни, может стать источником заражения для окружающих людей. С тяжелыми осложнениями COVID–19 сталкиваются лишь 20% больных. В таких случаях происходит поражение дыхательной системы, которое вызывает острую пневмонию. Почти все летальные случаи заболевания связаны с тяжелым поражением легких, поэтому больным требуется срочная оксигенация организма. Болезнь особенно опасна для людей возрастной группы старше 65 лет и для пациентов, которые страдают хроническими заболеваниями внутренних органов.

На фото: Вполне естественно, что особый акцент в своей работе власти края последние месяцы делают на медицине. Но другие отрасли в регионе также работают, хотя и с понятными ограничениями.

Фото Анны МАЦОВСКОЙ.

Анна МАЦОВСКАЯ.

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На территории Российской Федерации работают горячие линии по вопросам борьбы с коронавирусом, по которым можно задать специалистам любой вопрос, касающийся темы распространения, симптомов и лечения. Также операторы подскажут, как правильно действовать при подозрении на заражение и где сдать тест. Для жителей всех регионов России действуют единые телефонные линии по вопросам коронавируса:

Горячая линия Минздрава: 8-800-444-31-02.

Горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.

Единая горячая линия: 8-800-2000-112.

При необходимости операторы переведут звонок на региональные линии. Это поможет быстро получить информационную поддержку и медицинскую помощь при подозрении на заражение коронавирусной инфекцией.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.