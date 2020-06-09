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Власти Приморья ввели новый порядок въезда в край

09 Июня 2020, 10:50 | Приморье

Завозные случаи инфицирования сейчас составляют не более 3% от общего числа заражений 

В Приморском крае действует режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и «социальной дистанции» при посещении общественных мест в связи с эпидемией нового коронавируса. При этом с 26 мая в крае началось постепенное смягчение ограничительных мер. Это стало возможным на основании рекомендаций Роспотребнадзора после того, как коэффициент заболеваемости в регионе на протяжении недели держался ниже нормативного – 1.

Как сообщил губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО на заседании оперативного штаба 5 июня, граждан, прибывающих в Приморье, с 7 июня освободят от обязательного 14-дневного карантина по коронавирусу COVID-19 при условии, что у них нет признаков вирусной инфекции. Одним из поводов снятия этих ограничений стали озвученные специалистами цифры: завозные случаи инфицирования в Приморском крае сейчас составляют не более 3% от общего числа заражений. 

По словам губернатора, сотрудниками Роспотребнадзора будет продолжен санитарно-карантинный контроль с обязательной термометрией прибывающих в Приморье. При выявлении в пунктах пропуска лиц с возможными признаками новой коронавирусной инфекции будут приняты все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, включая выдачу постановления о прохождении карантина или госпитализацию.

Ранее по прибытии в аэропорт Владивостока пассажирам выдавалось постановление о соблюдении самоизоляции на дому или в обсерваторе на срок 14 дней. Приезжие граждане могли соблюдать карантин в арендованной квартире или доме, если нет собственного.

Сейчас, как сообщается, всем прибывающим на территорию Приморского края из неблагополучных по COVID-19 регионов России и из-за рубежа воздушным транспортом, на борту воздушного судна или в аэропорту Владивостока будет продолжено анкетирование по форме, установленной Роспотребнадзором, с последующим представлением заполненных анкет специалистам санитарно-карантинных пунктов.  Кроме того, с 7 июня такое правило распространится и на международные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

Прибывающим гражданам необходимо указать в анкете свои контактные данные, а также цель приезда и адрес проживания. После заполнения анкет, при отсутствии признаков ОРВИ, гости и вернувшиеся домой жители смогут отправиться к месту планируемого ими пребывания без помещения на 14-дневный карантин. Требование, касающееся предоставления справки об отсутствии заболевания коронавирусом, также отменяется.

Однако ограничения, связанные с помещением в обсерватор или на изоляцию, не отменяются в отношении пассажиров эвакуационных рейсов и прибывающих в Приморье из других регионов страны граждан, привлекаемых для выполнения работ вахтовым методом. Глава региона также обратил внимание на то, что новая мера не означает снятие ограничений – контроль на пунктах пропуска и на территории региона будет усилен.

Как подчеркнул на совещании Олег Кожемяко, количество рейсов наземного и воздушного транспорта в Приморье ежедневно увеличивается. «Это, конечно, ставит перед нами новые сложные задачи. С одной стороны, это частичное снятие ограничений, запуск некоторых предприятий, с другой – ужесточение контроля за соблюдением мер безопасности. Только так можем шаг за шагом открывать новые отрасли и направления», - сказал глава региона.

На фото: Количество авиарейсов в Приморье постепенно увеличивается.

Фото автора.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: Роспотребнадзор  приморье  covid-19  коронавирус  карантин  аэропорт  транспорт  ограничительные меры 



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