До ЕГЭ осталось меньше месяца

На экзаменах для соблюдения «социальной дистанции» ребят применят зигзагообразную рассадку

Губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО провел рабочую встречу с министром образования края Натальей БОНДАРЕНКО. Основные вопросы касались подготовки учебных заведений края к проведению ЕГЭ-2020.

До начала главного экзамена юным приморцам и их родителям осталось меньше месяца. По словам министра, государственная итоговая аттестация стартует 3 июля в Приморье. Наталья Бондаренко подчеркнула, что на сегодняшний день в Приморье оборудовано 73 пункта проведения экзаменов (ППЭ), в которых под ЕГЭ отведено 824 аудитории. В выпускных испытаниях предполагается задействовать 3 085 педагогов.

Готовность номер один

Накануне состоится апробация, во время которой в крае задействуют все пункты проведения экзаменов. Она нужна, чтобы проверить техническую готовность учреждений к приему выпускников. Необходимо отработать вопросы организации входа, дезинфекции рук, термометрии. Экспериментальные мероприятия развернутся во всех пунктах проведения экзаменов Приморья.

В связи с полученными рекомендациями Роспотребнадзора рассадку учеников во время государственной итоговой аттестации планируется осуществлять зигзагообразно с соблюдением «социальной дистанции» между рабочими местами для выпускников не менее 1,5 метров. При этом в классах смогут находиться одновременно от 9 до 11 учащихся в зависимости от размеров помещения.

Печать всех экзаменационных материалов предполагается, как и прежде, организовать непосредственно в учебных классах. Сами аудитории подвергнутся дезинфекционным мероприятиям до и после итоговой аттестации. Педагогов обеспечат необходимыми средствами индивидуальной защиты, в том числе масками и перчатками. Министр также отметила, что сейчас ведется большая работа по созданию Ситуационного центра ЕГЭ в Приморье – специального места, где общественные наблюдатели смогут контролировать ход государственной итоговой аттестации через видеокамеры, установленные в ППЭ.

Вирус внес коррективы

Одно из новшеств предстоящего ЕГЭ – ребята, которые не наберут минимальное количество баллов, не смогут пересдать экзамены текущим летом. Ранее для этого были предусмотрены резервные дни. В 2020 году резервные дни отдаются под сдачу ЕГЭ теми учениками, которые не успели сделать это в основном потоке из-за особенностей рассадки.

Напомним, ранее в краевом министерстве образования сообщали, что ЕГЭ в 2020 году необходимо сдавать только тем учащимся, которые планируют поступать в вузы. Основной государственный экзамен для выпускников девятых классов и вовсе проводиться не будет в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Аттестацию учащихся по всем предметам, в том числе русскому языку и математике, проведут по текущим оценкам.

Передадут «по наследству»

«Во время ЕГЭ мы должны будем обеспечить температурный контроль учащихся. Хотелось бы попросить вашей помощи в этом вопросе. Уже определена дата голосования по поправкам в Конституцию России. Избирательные участки расположатся в том числе на базе школ, где позже будет проходить ЕГЭ, которые будут обеспечены бесконтактными термометрами. Можно было бы оставить их, чтобы исключить лишние траты», – обратилась с просьбой к губернатору Наталья Бондаренко. Олег Кожемяко заверил, что термометры обязательно оставят для последующего проведения ЕГЭ.

Губернатор Приморья отметил, что стоит уделять особое внимание соблюдению санитарно-эпидемиологических требований при подготовке и непосредственно проведении ЕГЭ во всех муниципалитетах. «Посмотрите, чтобы все были обеспечены масками, во всех аудиториях вовремя провели дезинфекцию. Установите порядок прибытия на место ребят, измерения температуры, чтобы избежать столпотворения. Ранее мы направляли в систему образования бесконтактные термометры – около 200 штук, бактерицидные лампы. Нужно понять, где они находятся, в каких школах, чтобы задействовать весь имеющийся потенциал. Постарайтесь приглашать как можно меньше наблюдателей в сами ППЭ – есть системы видеонаблюдения, их нужно использовать. Ни в коем случае не допускайте в аудитории ни педагогов, ни учеников с признаками ОРВИ. Пусть выздоравливают и приходят сдавать экзамены. Нельзя подвергать себя и окружающих лишней опасности», – подытожил Олег Кожемяко.

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Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.