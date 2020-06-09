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В Приморье вновь открываются МФЦ

09 Июня 2020, 09:00 | Приморье

Открытие многофункциональных центров продиктовано постепенным снятием ограничительных мер

В понедельник, 8 июня, приморские центры предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» открыли свои  двери. О том, что «Мои документы» возобновят работу, сообщил министр цифрового развития и связи Приморья Константин ВОЛОШИН в ходе ежедневного заседания оперативного штаба 5 июня.

Глава региона Олег КОЖЕМЯКО особо подчеркнул, что любое послабление режима ограничительных мер, введенных ранее в связи со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, должно быть обоснованным и контролируемым.

«Очень много обращений было по открытию многофункциональных центров. Это важно и нужно людям – граждане много об этом писали в социальные сети. При этом снятие ограничительных мер должно сопровождаться контролем за соблюдением всех необходимых санитарных норм, требований безопасности», – отметил Олег Кожемяко.

«Мы отработали все противоэпидемические мероприятия: контроль за соблюдением “социальной дистанции”, измерение температуры и прочее. Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская дала нам добро на открытие с 8 июня. С 4 июня уже идет предварительная запись на посещение. Для граждан 65+ сделаем “чистый день”, когда будем принимать только таких людей. Работа ведется в плановом порядке», – сообщил Константин Волошин.

Стоит отметить, что сначала прием будет вестись исключительно по предварительной записи и по ограниченному перечню услуг, а именно: государственный кадастровый учет, выдача и замена паспорта гражданина РФ, регистрационный учет граждан по месту пребывания и месту жительства, проведение экзаменов на право управления ТС, выдача водительского удостоверения, выдача сертификата на маткапитал, предоставление ряда социальных выплат и прочее. На портале МФЦ Приморского края mfc-25.ru граждане могут посмотреть полный перечень предоставляемых  услуг, а также уточнить список центров и офисов «Мои документы», которые открылись с 8 июня.

Кроме того, ранее сообщалось, что с 3 июня в связи с подготовкой центров и офисов «Мои документы» к открытию был прекращен прием заявок на организацию приема документов по неотложным (экстренным) обстоятельствам.

Напомним, записаться на прием можно по телефонам: 8 (423) 222-11-11 и 201-01-56. А директор КГАУ «МФЦ Приморского края» Сергей АЛЕКСАНДРОВ обратил внимание граждан на то, что нужно внимательным образом ознакомиться с ограниченным перечнем предоставляемых в настоящее время в центрах услуг. «Убедительно просим отложить решение несрочных вопросов, в том числе получение телефонных консультаций», – обратился к жителям региона директор Сергей Александров.

На фото: Учтите, что сначала прием будет вестись исключительно по предварительной записи и по ограниченному перечню услуг.

Фото автора.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: МФЦ  ограничительный режим  коронавирус 



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