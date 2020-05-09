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Праздничные концерты дарят ко Дню Победы приморским ветеранам
Ветеранов чествуют прямо по месту жительства
Акция «Концерт одного артиста во дворе ветерана» проходит 9 мая в Приморье. Музыканты выступают на площадках возле частных и многоквартирных домов, где живут те, кто отстоял страну под натиском фашистских захватчиков.
Организаторы праздничных мероприятий – правительство Приморского края, Штаб 5-й Краснознаменной общевойсковой армии и администрации муниципальных образований.
Выезды концертных бригад начались в 12.00. Артисты появляются во дворах ветеранов на празднично украшенных автомобилях, оснащенных всей необходимой усиливающей звуковой аппаратурой. У каждого из выступающих – «Георгиевская ленточка» на груди и заранее подготовленное именное музыкальное поздравление для героя.
«Акция охватывает все города и районы края. Сегодня свои музыкальные поздравления получат около 1000 ветеранов. Наша задача – сказать слова благодарности каждому из них за тот неоценимый подвиг, который они совершили», – подчеркнула заместитель председателя Правительства Приморского края Елена Бронникова.
Примечательно, что одним из первых поздравления в День Победы получил ветеран Великой Отечественной войны Николай Москаленко. Во времена Великой Отечественной он служил в артиллерийском дивизионе, сопровождал военные грузы из Приморья в Москву. Позже – участвовал в военных действиях против Японии. На фронте погибли два брата Николая Яковлевича, а под Сталинградом отдал жизнь за Победу его отец.
«Николай Яковлевич не случайно оказался одним из первых в наших списках для поздравлений. Сегодня 9 мая он празднует свой день рождения. Ему исполняется 94 года. Мы спешим поздравить именинника с почетной датой», – отметила Елена Бронникова.
Также 9 мая именные музыкальные поздравления получил Исаак Шимонович Ланцман – полковник медицинской службы в отставке и почетный член президиума Совета ветеранов Ленинского района Владивостока. В годы Великой Отечественной войны он служил радистом в штабе 250-й стрелковой дивизии, на Северо-Западном фронте. Проявил себя в боях за освобождение Калинина, Клина и Ржева, участвовал в Курской битве и был тяжело ранен на поле сражения. К счастью, врачам удалось поднять героя на ноги, а в мирное время Исаак Ланцман и сам спасал жизни, будучи врачом в госпитале Тихоокеанского флота.
«В настоящее время, несмотря на свой возраст, активно участвует в патриотическом воспитании молодежи, принимает участие в “Уроках мужества”. В феврале 2020 года во время проведения всероссийского проекта “Песни памяти на стадионах” Исаак Шимонович дал начало хоккейному матчу во Владивостоке», – уточнила Елена Бронникова.
С Днем Победы музыканты поздравили также Павла Евстафьевича Евстратенко, ветеран прошел всю войну связистом и участвовал в захвате Кенигсберга, и Федора Федоровича Поддубного – он служил на Хасане и был тяжело ранен во время Великой Отечественной войны.
«Для Федора Федоровича, как и многих других, война началась внезапно. 21 июня у него был выпускной вечер, а 22-го со всех радиостанций прозвучало то самое сообщение об атаке германскими вооруженными силами границ Советского Союза. 29 июня он уже сидел в поезде и ехал на фронт», – рассказал Елена Бронникова.
Отметим, День Победы впервые отмечается в этом году без Парада Победы и традиционного массового шествия «Бессмертного полка» в городах и селах. Коррективы в проведение праздника внесла сложившаяся эпидемиологическая обстановка. Несмотря на это в Приморье поздравляют ветеранов, чтят память погибших в Великой Отечественной войне. События организуются в сжатых форматах и с участием минимального количества людей.
Всем приморцам также предлагается поучаствовать в многочисленных праздничных акциях, которые проводятся дистанционно или в режиме онлайн. Так, в 19.00 запланирована всероссийская Минута молчания, после которой жители края смогут присоединиться к народному шествию «Бессмертного полка». Покидать квартиру для этого не нужно. Достаточно взять портрет своего героя и выйти с ним на балкон или подойти к открытому окну.
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