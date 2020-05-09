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"Ради победы наши земляки отдавали все!"
Поздравление губернатора Приморского края Олега Кожемяко с Днем Победы
Дорогие приморцы!
Поздравляю вас с 75-летием Победы нашего народа в Великой Отечественной войне!
Три четверти века прошло со времени окончания этой страшной войны, но День Победы по-прежнему остается главным и поистине всенародным праздником. Он знаменует триумф нашего Отечества, несет в себе великую объединяющую силу! Память о тех грозных годах связывает народы и поколения. И мы с гордостью называем себя наследниками Великой Победы, потомками доблестных воинов и самоотверженных тружеников, кровью и потом завоевавших для нас мирную жизнь!
Наш край не был местом боев, но приморцы вместе со всей страной несли тяготы и скорби войны и всеми силами приближали Победу.
Уже через две недели после начала войны 790 выпускников Владивостокского пехотного училища сражались с фашистами. Еще до объявления мобилизации в призывные пункты Приморья пришли тысячи добровольцев. В первый год войны на передовую был отправлен почти весь личный состав Тихоокеанского флота.
Около 200 тысяч приморцев воевали на фронтах Великой Отечественной, более 40 тысяч из них погибли. За стойкость и отвагу наши земляки были удостоены 230 тысяч боевых наград. Среди приморских фронтовиков – 104 Героя Советского Союза и 16 полных кавалеров ордена Славы.
С лозунгом «Все для фронта! Все для победы!» не жалея себя трудились приморские рыбаки, моряки, судостроители, колхозники, работники лесопромышленной и горнодобывающей отраслей. Оборонные предприятия края за годы войны выпустили почти 3 миллиона снарядов, мин и гранат. На Дальзаводе было построено несколько десятков боевых кораблей. Каждая восьмая пуля в стране была отлита из свинца, добытого в тетюхинских (дальнегорских) рудниках.
На протяжении всей войны в «огненные рейсы» ходили суда торгового флота Приморья, обеспечивая доставку стратегических грузов для фронта и тыла. Экипажи 25 судов погибли в неравных схватках с врагом.
Трудовую вахту в тылу несли в основном женщины и подростки, заменившие ушедших на фронт мужчин.
Ради победы наши земляки отдавали все! Первыми в Советском Союзе они стали перечислять личные сбережения на оборону страны. За годы войны приморцы пожертвовали в Фонд обороны более 220 миллионов рублей.
На свои средства жители Приморья также строили боевую технику – танки, самолеты, торпедные катера, бронепоезд. За Родину сражались эскадрилья бомбардировщиков «Советское Приморье», танковые колонны «Горняк Приморья», «Рыбак Приморья», «Чекист Приморья» и знаменитая колонна «Приморский комсомолец», укомплектованная экипажами из лучших комсомольцев нашего края.
Тысячи приморских семей взяли на себя обязанность одеть и обуть по одному бойцу. 250 вагонов собранных вещей были отправлены защитникам Ленинграда.
Самопожертвование, мужество и героизм людей военного поколения беспримерны!
И сколько бы ни прошло лет, в памяти народной никогда не померкнут имена героев, сражавшихся на фронте, трудившихся в тылу, поднимавших страну из разрухи!
Наш долг – не только помнить, но и быть достойными подвига наших отцов, дедов и прадедов!
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны!
Желаю вам здоровья, мира и благополучия!
С Днем Победы, дорогие земляки!
Губернатор Приморского края О.Н. КОЖЕМЯКО.
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Комментарии
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РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј17:33, 09.05.2020#
Дык оно типа в ""домике""". . . . . А вот Красный бант прикрепить на лацкан оказалось Слабо. . . . . Его дядьки и отец плюются даже там. . . . . . сынок и племянничек оказался предателем. . . . . . Красный СТЯГ променял на Власовкую . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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