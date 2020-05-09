"Ради победы наши земляки отдавали все!"

Поздравление губернатора Приморского края Олега Кожемяко с Днем Победы

Дорогие приморцы!

Поздравляю вас с 75-летием Победы нашего народа в Великой Отечественной войне!

Три четверти века прошло со времени окончания этой страшной войны, но День Победы по-прежнему остается главным и поистине всенародным праздником. Он знаменует триумф нашего Отечества, несет в себе великую объединяющую силу! Память о тех грозных годах связывает народы и поколения. И мы с гордостью называем себя наследниками Великой Победы, потомками доблестных воинов и самоотверженных тружеников, кровью и потом завоевавших для нас мирную жизнь!

Наш край не был местом боев, но приморцы вместе со всей страной несли тяготы и скорби войны и всеми силами приближали Победу.

Уже через две недели после начала войны 790 выпускников Владивостокского пехотного училища сражались с фашистами. Еще до объявления мобилизации в призывные пункты Приморья пришли тысячи добровольцев. В первый год войны на передовую был отправлен почти весь личный состав Тихоокеанского флота.

Около 200 тысяч приморцев воевали на фронтах Великой Отечественной, более 40 тысяч из них погибли. За стойкость и отвагу наши земляки были удостоены 230 тысяч боевых наград. Среди приморских фронтовиков – 104 Героя Советского Союза и 16 полных кавалеров ордена Славы.

С лозунгом «Все для фронта! Все для победы!» не жалея себя трудились приморские рыбаки, моряки, судостроители, колхозники, работники лесопромышленной и горнодобывающей отраслей. Оборонные предприятия края за годы войны выпустили почти 3 миллиона снарядов, мин и гранат. На Дальзаводе было построено несколько десятков боевых кораблей. Каждая восьмая пуля в стране была отлита из свинца, добытого в тетюхинских (дальнегорских) рудниках.

На протяжении всей войны в «огненные рейсы» ходили суда торгового флота Приморья, обеспечивая доставку стратегических грузов для фронта и тыла. Экипажи 25 судов погибли в неравных схватках с врагом.

Трудовую вахту в тылу несли в основном женщины и подростки, заменившие ушедших на фронт мужчин.

Ради победы наши земляки отдавали все! Первыми в Советском Союзе они стали перечислять личные сбережения на оборону страны. За годы войны приморцы пожертвовали в Фонд обороны более 220 миллионов рублей.

На свои средства жители Приморья также строили боевую технику – танки, самолеты, торпедные катера, бронепоезд. За Родину сражались эскадрилья бомбардировщиков «Советское Приморье», танковые колонны «Горняк Приморья», «Рыбак Приморья», «Чекист Приморья» и знаменитая колонна «Приморский комсомолец», укомплектованная экипажами из лучших комсомольцев нашего края.

Тысячи приморских семей взяли на себя обязанность одеть и обуть по одному бойцу. 250 вагонов собранных вещей были отправлены защитникам Ленинграда.

Самопожертвование, мужество и героизм людей военного поколения беспримерны!

И сколько бы ни прошло лет, в памяти народной никогда не померкнут имена героев, сражавшихся на фронте, трудившихся в тылу, поднимавших страну из разрухи!

Наш долг – не только помнить, но и быть достойными подвига наших отцов, дедов и прадедов!

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны!

Желаю вам здоровья, мира и благополучия!

С Днем Победы, дорогие земляки!

Губернатор Приморского края О.Н. КОЖЕМЯКО.