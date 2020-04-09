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Пять новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Приморье

09 Апреля 2020, 18:32 | Приморье

Положительный результат дали тесты троих взрослых и двоих детей

Еще пять официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Приморском крае. 

Как подчеркнули в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, опасная вирусная инфекция выявлена у детского населения в Приморье впервые.

«Результаты данных пациентов находились со вчерашнего дня в статусе “сомнительные”. Сегодня был получен заключительный результат, который подтвердил положительный статус», – сообщили в ведомстве.

Отмечено, что в случае с детьми инфицирование носит семейный очаг распространения: дети заразились от родителей, диагноз которым был подтвержден несколькими днями ранее.

Таким образом, по данным на 18.00 9 апреля в Приморском крае зарегистрировано всего 20 случаев коронавирусной инфекции. Двое человек выздоровели, еще двоих спасти не удалось. Остальные получают все необходимую медицинскую помощь в инфекционном госпитале краевой клинической больницы №2.

Напомним, что в Приморье действует режим полной самоизоляции. Жителям региона следует воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

Фото – Роман Павловский

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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