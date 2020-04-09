Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Пять новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Приморье
Положительный результат дали тесты троих взрослых и двоих детей
Еще пять официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Приморском крае.
Как подчеркнули в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, опасная вирусная инфекция выявлена у детского населения в Приморье впервые.
«Результаты данных пациентов находились со вчерашнего дня в статусе “сомнительные”. Сегодня был получен заключительный результат, который подтвердил положительный статус», – сообщили в ведомстве.
Отмечено, что в случае с детьми инфицирование носит семейный очаг распространения: дети заразились от родителей, диагноз которым был подтвержден несколькими днями ранее.
Таким образом, по данным на 18.00 9 апреля в Приморском крае зарегистрировано всего 20 случаев коронавирусной инфекции. Двое человек выздоровели, еще двоих спасти не удалось. Остальные получают все необходимую медицинскую помощь в инфекционном госпитале краевой клинической больницы №2.
Напомним, что в Приморье действует режим полной самоизоляции. Жителям региона следует воздержаться от посещения мест массового скопления людей.
Фото – Роман Павловский
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Пять новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Приморье
- Во Владивостоке ограничивают въезд на пляжи Русского острова
- Всех прибывших из-за границы в Приморье туристов проверяют Роспотребнадзор и минздрав
- Разоблачаем фэйки: приморцев призывают пользоваться только проверенной информацией о коронавирусе
- За счет чего Японии удается избегать массового заражения коронавирусом
- В администрации Владивостока приостановлен личный прием граждан
- Работу бассейнов, театров и картинных галерей приостанавливают в Приморье
- Названа дата очередной эвакуация россиян из Китая в Приморье
- Как вернуться домой из Китая?
- Чтобы скорая приезжала скорее
Новости раздела
- Пять новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Приморье
- Операторы связи предусмотрели бонусы для жителей Приморья на самоизоляции
- В фотопроекте "Посмотри на Владивосток*2019" открыто голосование за приз зрительских симпатий
- Сидим дома: Жителям Приморья пенсии назначат без посещения ПФР
- Жителям Приморья разрешили поехать на дачу
- Вирус меняет планы выпускников Владивостока
- Пропускная система: В Приморье полицейские будут "стараться тоже входить в ситуацию"
- С 6 апреля школы Владивостока перейдут на дистанционное обучение
- COVID нечаянно нагрянул…
- Нарушители режима карантина и распространители фэйков понесут уголовную ответственность
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Коронавирус подтвержден еще у двух приморцев
- Родители школьников Владивостока умоляют губернатора вмешаться
- Врач назвал единственный эффективный способ профилактики covid-19
- Противовирусная обработка пассажирского подвижного состава ведется на Дальневосточной железной дороге
- В Хабаровском крае не хватает ИВЛ
- Весь транспорт в Приморье заставят проходить санобработку
- В Приморье определен список предприятий, которые продолжат работу в условиях эпидемии
- Учеников 1-8-х классов отправят на летние каникулы раньше срока
- Инвестиционный авангард
- "Аэрофлот" отменяет половину рейсов из Владивостока в Москву