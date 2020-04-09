Операторы связи предусмотрели бонусы для жителей Приморья на самоизоляции

Министр цифрового развития и связи Приморья Сергей Максимчук провел совещание, посвященное текущей эпидемиологической ситуации в крае, с операторами связи. Во время видеоконференции стороны обсудили вопросы, связанные с предотвращением распространения коронавируса.

В частности, речь шла о том, как исключить или минимизировать возможность заражения COVID-2019 сотрудников салонов связи, которые ежедневно общаются с клиентами. Министр рекомендовал оснастить персонал медицинскими масками и перчатками, средствами дезинфекции, а также провести подробный инструктаж по эффективному использованию средств индивидуальной защиты.

В самих торговых точках, отметил зампред, следует нанести разметку на пол для соблюдения безопасной дистанции между гражданами. Рекомендуемое расстояние между людьми – не менее 1,5 метра.

Кроме того, по мнению министра, необходимо продолжить информирование клиентов о возможностях удаленного обслуживания. Подобные меры будут способствовать сохранению здоровья сотрудников компаний связи и, как следствие, их клиентов.

«Рекомендуется максимально использовать возможности удаленного взаимодействия с абонентами связи, в том числе с использованием “личных кабинетов” для заказа и оплаты услуг. По возможности нужно поставить защитные стекла на кассах», – подчеркнул Сергей Максимчук.

Как отметили представители компаний связи, все салоны работают сейчас в штатном режиме за исключением тех, которые находятся в крупных торговых центрах. Они закрыты в связи с текущей эпидемиологической ситуацией. Озвученная информация обязательно будет принята к сведению.

Министр рекомендовал операторам связи также рассмотреть опыт ПАО «ВымпелКом» – оператор решил не отключать от сети абонентов сегмента B2B при наличии временных трудностей, связанных со сложностями оплаты из-за текущей эпидемиологической ситуации, а также новой услуги ЗАО «Акос» – «Дома по другим правилам», которая позволяет абоненту, не перемещающемуся за радиус 500 метров от дома, получать до 1 Гбайт ежедневно бесплатно.

Внимание на совещании уделили также новой услуге от Теле 2. За каждый день дома Tele2 автоматически начисляет клиентам 1 Гб трафика. Гигабайты суммируются и действуют в течение месяца с первого дня, когда клиент начинает соблюдать правила самоизоляции. Акция «#домаподругимправилам» распространяется на все актуальные тарифы.

«В последнюю неделю трафик в сети Tele2 в Приморье вырос выше прогнозных значений. При этом изменилась и сама модель потребления трафика, прежде всего в разрезе геопозиционирования. Во Владивостоке из центра города часть трафика сместилась в спальные районы. Эта тенденция только укрепилась с началом нерабочей недели. Гигабайты в рамках акции начисляются пользователю, даже если он вышел из дома в ближайшую аптеку или за продуктами. Алгоритмы big data позволяют ежедневно обновлять список участников проекта по геолокации и автоматически начислять “заработанный” интернет-трафик», – уточнил директор приморского филиала Tele2 Андрей Шмалев.

Интересно, что, как отметили во время совещания операторы связи, в последнее время объем голосового и интернет-трафика вырос в среднем на 10%. Примерно на 10% увеличилось количество посещений зарубежных электронных ресурсов. Потребление услуг связи клиентами сегмента B2B при этом осталось без изменений.

«Фиксация трафика на прежнем уровне в сегменте B2B говорит о том, что люди по-прежнему работают, но уже на “удаленке” с ресурсами компаний, а также о перераспределении трафика между действующими организациями», – заявил Сергей Максимчук.

Отметим, качественное предоставление услуг связи – важнейшая составляющая работы по созданию комфортных условий ведения бизнеса в Приморье, один из показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах страны. Владимир Путин поставил задачу перед регионами Дальнего Востока войти в ТОП-30 этого рейтинга в 2020 году.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)