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Бизнес-гороскоп: Стрельцы всю неделю будут попадать в цель
Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта
ОВЕН. Ваш упорный труд положительно отразится на вашем финансовом положении. В середине недели вы можете рассчитывать на поступление солидной суммы. Правда, в выходные возможны непредвиденные расходы, связанные с семейными проблемами.
ТЕЛЕЦ. Вторник обещает порадовать выполнением намеченных задач и завершением важных проектов и сделок. В среду и четверг будут удачными покупки и приобретения.
БЛИЗНЕЦЫ. Вероятны крупные денежные поступления из непредвиденного источника. Вас могут ожидать роскошные подарки и приятные сюрпризы. Работать вы будете с интересом и с удовольствием. И достигнете тех целей, которые ставите перед собой.
РАК. Финансовое положение наконец-то начинает вас радовать. Можно вздохнуть спокойно и купить то, что давно хотелось. Ваша сосредоточенность на деле, оригинальность и активность позволят добиться еще большего успеха.
ЛЕВ. Финансовое положение может улучшиться благодаря неким скрытым источникам дохода, хорошо, если об этом никто не будет знать. В среду вероятны деловые встречи, которые откроют перед вами новые возможности. В пятницу вы можете найти новых партнеров по бизнесу.
ДЕВА. В финансовой сфере ожидаются положительные сдвиги, однако работать придется много. В четверг готовьтесь выслушать критику со стороны крупных заказчиков или начальства.
ВЕСЫ. На этой неделе большую роль в ваших финансовых делах будут играть даже не деньги, а ваши способности организовать взаимовыгодный обмен. В среду возможны новые денежные поступления. Не стоит жалеть средств для семьи.
СКОРПИОН. Неделя финансово стабильна. Вас ждет весьма солидное вознаграждение. Так что вы сможете даже отложить крупную сумму и сделать приятные подарки любимому человеку.
СТРЕЛЕЦ. Хороший период для реализации в профессиональной сфере, особенно если вы проявите активность и инициативу. Пятница - один из самых удачных дней в финансовом плане.
КОЗЕРОГ. В понедельник вероятны денежные поступления. Во вторник вам вряд ли удастся договориться с партнерами. Деловая встреча в четверг обещает оказаться удачной. В субботу и воскресенье вас могут ожидать незапланированные расходы.
ВОДОЛЕЙ. В начале недели вы удачно разрешите финансовые проблемы, которые осложняли вам жизнь не один день. В выходные желательно не тратить слишком много на увеселительные мероприятия, чтобы вновь не остаться на бобах.
РЫБЫ. Постарайтесь не ввязываться ни в какие сомнительные авантюры. Желательно быть экономнее, деньги хоть и даются легко, но могут быстро закончиться. В четверг не исключены сложности с партнерами по бизнесу. Доверяй, но проверяй…
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
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