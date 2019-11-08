Экс-мэр Владивостока выразил соболезнование родным и близким скончавшегося экс-депутата

«Я горжусь тем, что был знаком с Анатолием Викторовичем и работал вместе с ним»

Экс-мэр Владивостока опубликовал пост в социальных сетях, в котором он выразил соболезнования по поводу ухода из жизни экс-депутата краевого Заксобрания Анатолия Чистякова.

«С прискорбием узнал о преждевременной кончине Чистякова Анатолия Викторовича. Выражаю глубочайшие и искренние соболезнования родным и близким, коллегам, всем, кому довелось работать и быть знакомым с ним.

С Анатолием Викторовичем мы вместе работали в Законодательном Собрании Приморского края. Анатолий Викторович - грамотный руководитель, принципиальный и честный человек. И ещё, он человек слова. Жители Кавалеровского района неоднократно избирали Анатолия Викторовича депутатом от своего округа. Он прекрасно знал проблемы района и всегда отстаивал интересы своих избирателей.

Я горжусь тем, что был знаком с Анатолием Викторовичем и работал вместе с ним.

Вечная ему память.»