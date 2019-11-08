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Памятник советскому разведчику Рихарду Зорге открыли во Владивостоке

08 Ноября 2019, 14:49 | Приморье
Скульптуру установили в районе дома № 53 на проспекте 100-летия Владивостока, в сквере, носящем имя легендарного разведчика. Автор скульптуры - Илья Топчий.
 
7 ноября во Владивостоке торжественно открыли памятник Герою Советского Союза Рихарду Зорге.
 
На торжественном открытии памятника собрались многочисленные гости: представители городской администрации, законодательного собрания и думы Владивостока, ветераны, общественники, почетные жители города, студенты, юнармейцы. Для гостей прозвучали любимые всеми песни военных лет.
 
Первым слово взял глава города Владивостока Олег Гуменюк. Он поприветствовал собравшихся и напомнил, как важно не забывать страницы истории Родины и помнить о ее героях.
 
Рихард Зорге был тесно связан с Владивостоком, куда слал шифровки из Японии. Эти донесения позволили сделать вывод о том, что японцы не вступят в войну с СССР, и войска Красной Армии, находящиеся на Дальнем Востоке, были отправлены на помощь фронту под Москву. Сам Рихард Зорге в приморской столице бывал дважды – в 1926 и 1935 годах. Сегодня память о нем увековечена во Владивостоке. Право снять полог со скульптуры предоставили почетным гостям, среди которых - ветеран Великой Отечественной войны Григорий Вакулишин.
 
Председатель совета ветеранов Первореченского района Иван Панасюк вспомнил, как ровно семь лет назад, в ноябре 2012 года, на месте будущего памятника был заложен камень. Сейчас он передан в школу № 52, которая расположена неподалеку.
 
«Монумент, который мы сегодня открыли, - не просто память о человеке, он будет нести воспитательное значение. Для многих людей - чекистов, разведчиков - это будет место, куда можно прийти, преклонить голову и возложить цветы", - сказал Иван Федорович.
 
Заметно преобразился и сам сквер. Здесь заасфальтировали дорожки, обустроили клумбы, установили новые лавочки. Для горожан появилась ещё одна комфортная зона отдыха.
 
Анастасия Котлярова (фото)
 
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Теги: Зорге  скульптура  памятник 



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