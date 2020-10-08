Приморье передаст эстафету флага корпоративного спорта Сибири

8 октября во Владивостоке на главной спортивной площадке Приморья - стадионе «Динамо» - дан старт Всероссийской эстафете флага корпоративного спорта.

Всероссийский проект «Корпоративный спорт - наша жизнь» уникален, так как объединяет не только давние традиции трудовых коллективов России, но и использует инновационный, современный подход. В мероприятии принимают участие команды 25 крупных и градообразующих предприятий Приморья, известные спортсмены, политики и общественные деятели.

В торжественной церемонии поднятия флагов Российской Федерации, Приморского края и «Федерации корпоративного спорта России» приняли участие Олег ДОКУЧАЕВ, президент Олимпийского Совета Приморского края, мастер спорта России международного класса, Владимир САРАФАНОВ, член Президиума «Федерации корпоративного спорта России», и специальный гость - Александр ЗАХАРОВ, двукратный чемпион мира по кикбоксингу, заслуженный мастер спорта России.

На стадионе «Динамо» гостей и участников также встречали Марина СЕМЁНОВА, председатель совета Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация корпоративного спорта России», и Светлана ГРИШКОВА, координатор межрегиональных проектов ОФСОО «Федерация корпоративного спорта России».

«Наша страна начинается с Дальнего Востока. Закономерно, что и старт Всероссийскому проекту «Корпоративный спорт – наша жизнь» дает Приморский край со своей неповторимой природой и активной позицией населения. Этот регион должен стать лидером массового корпоративного спортивного движения. Спорт и здоровье неразделимы! Здоровый работник - здоровое предприятие! Федерация корпоративного спорта России – это открытая площадка для эффективной и плодотворной работы на благо семьи, предприятия, государства», - отметила Светлана Киселева, президент Федерации корпоративного спорта России.

«Когда меня попросили поддержать данный проект, я нисколько не сомневался, - подчеркнул в своем приветственном выступлении Владимир Новиков, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. - В Приморье уже есть хорошие практики - организация оборудованных спортивных площадок и залов. Я сам, работая главой, ввел традицию - спортивные соревнования среди предприятий с переходящим кубком победителя. Где-то ведется работа активно, где-то нет. При этом большую часть своего времени мы проводим на работе, и каждый хороший работодатель хочет видеть своих сотрудников бодрыми и здоровыми. Поэтому эта работа должна быть системной, планомерной, включающей в себя поддержку и создание спортивных обществ и клубов на предприятиях, организацию корпоративных лиг по различным видам спорта, проведение спортивных соревнований разного уровня, создание условий для занятий физической культурой и спортом не только для работников предприятий, но и их детей. В итоге формируется культура следить за собственным здоровьем, увеличивается продолжительность активной жизни».

«Отраслевые клубы в нашем понимании должны быть не только физкультурно-спортивными, образовательными, но и патриотическими объединениями. Патриотическое воспитание начинается в семье. Только комплексный, системный подход сможет обеспечить высокий результат общего процесса воспитания. Занимаясь корпоративным спортом в отраслевых физкультурно-спортивных клубах, организуя дополнительные образовательные программы для семей работников предприятия, уменьшая финансовое бремя, создавая возможности для физического и культурного развития всех членов семьи мы формируем глубокое, а главное, осознанное чувство любви, сопричастности к родному краю, к родному предприятию, культурно-историческому наследию своего народа, воспитывая готовность в любой момент защитить свою Родину», - отметил в своём выступлении член Президиума Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация корпоративного спорта России» Сарафанов Владимир.

«Мы предлагаем концепцию триединства: Семья, Предприятие, Государство. Помогая семье решать текущие, каждодневные задачи, мы помогаем предприятию снять эмоциональную напряженность его сотрудников, что способствует более эффективной работе, помогая предприятию, мы помогаем государству, ведь финансово сильная организация - это основа стабильности государства!» - уточнила в интервью основную концепцию в работе организации Светлана ГРИШКОВА, координатор межрегиональных проектов ОФСОО «Федерация корпоративного спорта России».

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация корпоративного спорта России» выступила с инициативой: выплачивать единовременную денежную компенсацию из федерального бюджета семьям на приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря для занятия физической культурой спортом. Эту инициативу поддержали сотни организаций Российской Федерации различных форм собственности, как на региональном так и на федеральном уровне.

«Сегодня мы озвучиваем новую инициативу «Федерации корпоративного спорта России»: Инициировать государственную программу льготного ипотечного и потребительского кредитования граждан Российской Федерации объединенных отраслевой принадлежностью или принадлежностью к профессии, государственных корпораций, органов государственной власти и органов местного самоуправления, членов их семей занимающихся физической культурой и спортом», - из выступления Марины Семеновой, председателя совета Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация корпоративного спорта России»

Почетными гостями Всероссийского проекта «Корпоративный спорт - наша жизнь» в Приморье стали Наталья Кокарева, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Новикова Владимира Михайловича, Галина Хохлова, первый заместитель Секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Приморского края; Всеволод РОМАНОВ, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности; заместитель Секретаря Регионального отделения Партии «Единая Россия» по проектной работе, Александр ЩЕРБАКОВ, депутат Законодательного Собрания Приморского края, председатель городского отделения партии «Единая Россия»; Владимир ИСАКОВ, председатель Федерации профсоюзов Приморского края и депутат Думы города Владивостока; Виктор АБЛАПОВ, депутат Думы города Владивостока, координатор федерального партийного проекта «Дети Приморья за спорт»; Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ, лидер Общероссийского движения «Матери России»; Борис СТУПНИЦКИЙ, председатель Торгово-промышленной палаты; Александр ЗАХАРОВ, двукратный чемпион Мира по кикбоксингу, заслуженный мастер спорта России; Олег ДОКУЧАЕВ - президент Олимпийского Совета Приморского края, мастер спорта России международного класса, судья международной категории; Александр ЗАИКА, врио Председателя Приморского спортобщества «Динамо»; Денис ГРИГОРЬЕВ, генеральный директор ООО «СМАРТ СПОРТ Промоушен Компани», Виктор ТАРАБАРИН, президент Федерации кикбоксинга Приморского края.

В торжественном мероприятии участвовали 22 команд корпоративного спорта предприятий Приморского края! Арсеньевская Авиационная компания Прогресс», АО «Примавтодор», Приморская краевая общественная организация «Федерация парусного спорта» (ПКОО ФПС), ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни", Академия киокусинкай Приморского края, ФГБУ «Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», «Лотте Отель Владивосток», ВТБ Лизинг, Сеть супермаркетов «Фреш25», Приморский спортивный союз «Клуб единоборств «Блэк Бэтл», ООО «Приморские Авто Линии», Всероссийский проект Ты Уникальная, Приморская федерация спортивной аэробики, Федеральная компания недвижимости «Этажи. Владивосток», Федерация профсоюзов Приморского края, ООО «Ортомед», Группе Компаний Юнион, Международный проект Sparta, ООО «Альфа-Лизинг», «Объединенные Кондитеры», Группа компаний «DNS», Официальное московское представительство футбольная школа "Спартак Юниор".

В рамках мероприятия прошла эстафета передачи знамени «Федерации корпоративного спорта России» от предприятия к предприятию и торжественная передача знамени из Владивостока столицы Дальневосточного Федерального округа в столицу Сибирского Федерального округа Новосибирск.

Праздничные мероприятия знаменующие запуск проекта «Корпоративный спорт – наша жизнь» завершилось награждением команд.

Организатором мероприятия выступила Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация корпоративного спорта России» при поддержке, Федерации профсоюзов Приморского края, регионального отделения партии «Единая Россия», Местного отделения Владивостокского городского округа, Приморской региональной общественно-государственной организации ВФСО «Динамо», ООО «Славда», Приморской федерации спортивной аэробики, «Капитал Лайф Страхование Жизни», кафе «Хохлома», Журнал «OFF» кондитерский дом «Миндальное», танцевально-цирковая студия «Сказка».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



