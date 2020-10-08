"Океан 2007" - лучшая на Дальнем Востоке

На стадионе «Водник» в Находке прошёл юношеский турнир по футболу на Кубок «Порта Ливадия»

В Находке завершился юношеский турнир по футболу на Кубок «Порта Ливадия». Участие в нём приняли шесть сильнейших команд из Хабаровска, Владивостока, Большого Камня, Находки и две команды из Уссурийска. Организатором и спонсором соревнований выступила Находкинская стивидорная компания ООО «Порт Ливадия». Футбольные баталии продолжались в течение трёх дней.

Открытие большого спортивного праздника состоялось на базе отдыха «Отрада». От имени администрации «Порта Ливадии» участников приветствовал врио генерального директора стивидорной компании Владимир АБДУЛХАКОВ.

- В апреле нынешнего года мы планировали провести в Находке международный турнир по юношескому футболу с участием сильнейших дальневосточных команд, а также Японии, Кореи и Китая. Однако наши планы порушила разразившаяся в мире пандемия коронавируса. По той же причине турнир несколько раз переносили на более поздние сроки. И вот выдался подходящий момент, когда в России частично сняты ограничения, а мы решили провести турнир хотя бы на дальневосточном уровне. Желаю всем участникам ярких побед и высоких спортивных результатов!, - пожелал Владимир АБДУЛХАКОВ.

Спортивные баталии предварила художественная программа с участием отделения федерации чирлидинга в Находке, шоу барабанщиков Владивостокской группы перкуссионистов и жонглера с мечами. Завершилась торжественная часть грандиозным фейерверком, расцветившим сумеречное небо всеми цветами радуги, подарившим ребятам хорошее настроение и яркие впечатления...

Равных не нашлось, или Госпожа Удача

В первый день находкинская юношеская команда «Океан 2007» провела две игры, где показала явное превосходство над соперниками. Раз за разом она атаковала ворота большекаменской «Звезды», в итоге разгромив её окончательно со счетом 5:0. Во второй игре находкинцы встретились с командой «Локомотив» из Уссурийска, которая оказалась покрепче предыдущей и на протяжении двух таймов оказывала серьезное сопротивление. Но уже практически на последних минутах «Океан 2007» вырывается вперед и, завершив игру со счётом 2:1, проходит в полуфинал.

- С «Океаном 2007» занимаюсь четвертый год подряд и уже достаточно хорошо знаю каждого из моих ребят. К этим соревнованиям готовились около года, причем основательно. Кроме пяти тренировок в неделю проводили спарринги с футболистами старше и младше себя по возрасту. Летом побывали на спортивных сборах в Уссурийске, периодически у нас проходили товарищеские игры. Поэтому рассчитывал на победу нашей команды. Первая игра прошла легче. Во второй столкнулись с достаточно подготовленными сверстниками из уссурийского «Локомотива». И это замечательно. С достойными соперниками всегда играть интереснее. Но мои пацаны до последнего бились за пальму первенства. Молодцы, не подвели. Я горжусь ими, - рассказал тренер команды «Океан 2007» Роман КУКЛИН.

По результатам игр в финал вышли «Океан 2007» (Находка) и «Луч» (Владивосток). За третье и четвёртое место продолжили борьбу «Локомотив» (Уссурийск) и «СКА» (Хабаровск), где после встречи уссурийцы одержали волевую победу над хабаровчанами со счётом 4:2 и заняли призовое третье место. В финальном поединке встретились «Океан 2007» и «Луч», два тайма между которыми заканчиваются вничью 0:0. И тогда судейская коллегия назначает пенальти, где спор разрешает последний удар по воротам «Океана 2007». Мяч успешно отбивает вратарь Микаил КИЛЬЧАНОВ и счёт становится 4:3 в пользу находкинцев. Таким образом, в чемпионы турнира выходит команда «Океан 2007», на втором месте владивостокский «Луч», на третьем - уссурийский «Локомотив», на четвертом - хабаровский «СКА», на пятом - большекаменская «Звезда», и завершает таблицу ещё одна уссурийская команда - «Восход».

Главный кубок в виде логотипа «Порта Ливадия» забирают хозяева поля. Два других кубка Владимир Абдулхаков и заместитель генерального директора по производству ООО «Порт Ливадия» Виктор АУНАМЯГИН вручают призёрам турнира. Все участники награждены памятными медалями, почётными грамотами, дипломами, футболками и кепками с логотипом «Порта Ливадия», а также настенными календарями на будущий год с фотографией своих команд и логотипом спонсора. Каждая команда получила от спонсора по сладкому пирогу.

- Вот и закончились жаркие футбольные баталии. Я, конечно же, болел за нашу команду «Океан 2007», и она не подвела. Поздравляю победителей, а также всех участников с окончанием турнира! Ждём в гости на следующий год. Возможно, весной удастся организовать и провести уже международный турнир по юношескому футболу, - сказал в завершении Владимир Абдулхаков.

Спонсор учредил несколько номинаций турнира. Лучшим вратарем стал Микаил Кильчанов («Океан 2007»). Лучшим защитником - Максим КОНДАКОВ, лучшим полузащитником - Ренат АБДУРОХМАНОВ (оба из «Луча»). Лучшим нападающим признан Алексей КИМ, лучшим бомбардиром - Гордей СОКИРКО (оба из «Локомотива»). Лучшими игроками названы Владислав КОРЕНЕВ («Океан 2007»), Семён СУХИНИН («Луч») и Иван СТЕЦЕНКО («СКА»). Ценным призом отмечен Геннадий СЕРИН («СКА»). Почётной грамотой и призом в номинации «За волю к победе» награждён хабаровский «СКА». Лучшим тренером назван Роман Куклин («Океан 2007») с вручением специального кубка и диплома.

- Это не первая наша победа на региональном уровне. За прошлый год «Океан 2007 завоевал семь золотых медалей. Думаю, урожайным на награды был бы и нынешний, если бы не пандемия коронавируса, - подчеркнул администратор команды «Океан 2007« Дмитрий СОЛОВЬЕВ.

Руководство ООО «Порт Ливадия».



Награды за победу.

Вратарь Микаил Кильчанов и Виктор Аунамягин.

Футбол в Находке возрождают дети

Так случилось, что последние, наверное, лет 15 Находка оказалась без футбольной команды. Найти спонсоров для содержания взрослой команды дело непростое, а уж тем более детской. И вот два года назад возродить детский футбол вызвалась находкинская стивидорная компания «Порт Ливадия», взяв футбольную команду «Океан 2007» из 23 человек под свою опеку. Этим самым она поставила перед собой благородную цель не только возродить в Находке детский футбол, но сделать этот вид спорта более популярным на российском Дальнем Востоке. Спонсор периодически приобретает для ребят спортивную экипировку и финансирует участие команды в региональных и всероссийских юношеских футбольных турнирах, что сыграло ключевую роль в профессиональном росте команды.

Буквально в первый год братья Альберт и Вадим СОЛОВЬEВЫ, Микаил Кильчанов и Владимир КОЛМАКОВ в составе сборной Дальнего Востока по юношескому футболу побывали на международном турнире в Испании, где команда заняла достойное место. Также в прошлом году при поддержке «Порта Ливадия» «Океан 2007» принял участие во Всероссийских финальных играх детской лиги в Новороссийске. Там из 36 команд находкинская вышла на десятое место.

В нынешнем году в Новосибирске на чемпионате Дальнего Востока и Сибири среди детских спортивных школ «Океан 2007» завоевал бронзовый кубок. Все затраты на участие ребят в этих соревнованиях возложил на себя «Порт Ливадия». А недавно через экологический фонд Находка компания перечислила ДЮСШ Океан 200 тысяч рублей на установку в спортивной школе рециркулятора воздуха.

- В футбольной команде играю пять с половиной лет. От себя лично хочется сказать огромное спасибо нашему спонсору за его помощь в реализации амбициозных планов команды. Благодаря «Порту Ливадия» мне с моим братом Вадимом в нынешнем году посчастливилось побывать на просмотре в футбольной академии «Зенит» в Санкт-Петербурге и успешно пройти его. Из всех кандидатов судейская коллегия отобрала всего лишь 30 ребят, в составе которых оказались и мы с Вадимом. К сожалению, свои коррективы внёс злополучный коронавиррус. Весной будущего года состоится ещё один просмотр в «Зените», после чего будет принято решение о зачислении нас на учёбу в футбольную академию, дающую путёвку своим в большой футбол. Хорошая перспектива не только у нас. Микаил Кильчанов приглашён в будущем году на просмотр в не менее известную футбольную школу в Чертаново, - поделился планами центральный нападающий «Океана 2007« Альберт СОЛОВЬEB.

Нет сомнения, взяв под опеку футбольную команду «Океан 2007», ООО «Порт Ливадия» решает благородную и очень важную гражданскую задачу. Кроме того, что юные футболисты не слоняются без дела по городу, не склоняются к употреблению спиртного, курению, наркомании или другим вредным привычкам, не стали на путь правонарушений, возможно, когда-то из них вырастут те, кто своими спортивными достижениями прославят не только Находку, но и нашу страну. Что ж, хочется только пожелать ребятам больших удач и уже никогда не сойти с этой дистанции.

На ферхнем фото: Команда «Океан 2007».

Фото автора

Владимир ПАНТЮХОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.