Тропами Сихотэ-Алиня

Уникальные объекты природы манят туристов на приморский северо-восток

Среди особо охраняемых территорий Приморья Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник им. Константина Абрамова отличается самой большой территорией - около 401,6 тыс. га. В него, помимо основной части, входят свыше 4,2 тыс. га земли урочища Абрек и 2,9 тыс. га морской акватории.

Когда заповедник был образован в 1935 году, то вместе с охранной зоной он располагался на площади около 1,8 млн га и был крупнейшим заповедником мира. Однако интересы лесорубов его потеснили. Но и сегодня он остается крупнейшей ООПТ и одновременно располагается в Дальнегорском, Красноармейском и Тернейском районах края, являясь местом паломничества тех туристов, фотохудожников и ученых, которых привлекают самые глухие места нашего региона. Этому способствует и его популярность, и Государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013 - 2021 годы.





Кладезь природных богатств

Когда в 30-х годах прошлого века заповедник только организовывался, то главной его задачей было сохранение ценного пушного зверька – соболя. Однако, вместе с ним под защиту государства попали и другие редкие виды дальневосточной фауны, многие редкие растения и природные памятники. Благодаря заповедному режиму и удаленности, эта территория сегодня сохраняет первозданный облик уссурийской тайги и одновременно манит многих людей, желающих увидеть эту лесную дикость своими глазами.

- Интерес к нашему заповеднику устойчивый, – говорит заместитель директора заповедник по экологическому просвещению Ольга АРИФУЛИНА. - Несколько лет назад мы буквально почувствовали резкий всплеск посещаемости, и теперь, после него, из сезона в сезон количество гостей заповедника сохраняется без каких-либо значимых потрясений. Для кого-то цифра в три тысячи посещений туристами покажется незначительной, но для нашей удаленной территории это вполне серьезный результат. Конечно, большую роль для поездки к нам играют погодный фактор и логистика. Малая авиация, которой к нам обычно добираются, очень зависит от погоды, а она в Приморье капризна. В этом году лето выдалось холодным и влажным. Поэтому многие заранее заявленные группы сорвались именно из-за отмены рейсов самолета, у многих людей просто не возникло желания поехать в такую погоду на север Приморья. Поэтому наш туристический сезон в текущем году сместился по времени, и наплыв посетителей мы ощутили только в сентябре. Но и октябрь оказался полон заявками. Особенно от школ.

Конечно, в холодное время года редкий турист доберется до заповедника. Но о зимних маршрутах в последние годы здесь тоже стали задумываться и, возможно, в будущем они тоже появятся и заработают. Сейчас же для туристов-экстремалов по заявкам в зимние месяцы, если нет большого снега, могут быть организованы выходы на летние маршруты «Мыс Северный» и «Озеро Благодатное». Развитие зимнего туризма здесь пока что сдерживают суровые природные условия. Поэтому и лыжные экскурсии никогда не практиковались. Но все однажды пробуется…

Индустрия гостеприимства заповедника, в основном, тоже пока заточена на летний прием гостей. Для их комфортного размещения вблизи экологических троп построен кордон «Благодатное», на котором одновременно могут разместиться более 20 человек. Есть 2-х и 4-х местные комнаты. Заказы на размещение здесь принимаются только для организованных групп. Поэтому «дикарем» ехать сюда рискованно. Для организации питания на территории кордона имеется кухня-столовая, для телесной чистоты – баня, и рядом с ней – летние души.

Цивилизация серьезно затронула кордон – на нем установлены солнечные панели, есть электричество, Wi-Fi, а на кухню подведена вода. Однако туалеты остались на улице. Для гостевого автотранспорта посетителей рядом с кордоном есть оборудованная автостоянка.

Маршруты, предлагаемые туристам Сихотэ-Алинским заповедником, местами оборудованы деревянными настилами и переходами через ручьи, указателями, наблюдательными вышками, смотровыми площадками и туалетами. То есть, ломиться через таежные дебри не надо, зато их можно хорошо рассмотреть с проложенных троп.

Заповедные маршруты

На сегодняшний день, по словам Ольги Арифулиной, наиболее популярным маршрутом заповедника является «Мыс Северный».

«Он отличается разнообразием «картинок» или, правильно говоря, природных экосистем. Здесь можно пройти по приморскому дубняку, удивиться многоцветью сырого луга, прочитать следы животных на морском побережье, встретить их самих. Тем, кто впервые планирует посетить заповедник, мы всегда рекомендуем этот маршрут как стартовый. Но, надо отметить, многие возвращаются на него не единожды со своими родственниками и друзьями. Большой плюс этого маршрута - еще и в легкости его прохождения. Он доступен практически каждому, за исключением людей с ограниченными физическими возможностями», - говорит специалист.

Небольшой маршрут «Озеро Благодатное» знакомит туристов с живописным лагунным водоемом на морском побережье, окруженным горами, с уникальной экосистемой, которая здесь сложилась, и включающей в себя редкие виды растений, включенные в Красную книгу, водоплавающих и иных болотных птиц. Здесь же, если повезет, можно увидеть следы или встретить большинство из обитающих в Приморье диких животных. Вплоть до царственного амурского тигра. Кстати, в этом заповеднике - его самая большая в стране популяция. Наблюдать за этой живностью туристы, ученые и операторы могут с двух вышек на берегу озера.

Маршрут «Бухта Голубичная», начинающийся от бухты Удобной и проходящий вдоль моря, знакомит туристов не только с озером «Благодатное», но и с Голубичными – озером, рекой и бухтой. Следуя по нему, требуется преодолеть небольшой перевал, пройти дубняки, познакомиться со скалой «Каланча» и в итоге неплохо отдохнуть на песчаном пляже, где на песке можно попытаться по следам диких животных сложить картины посещения ими морского берега. И на всем этом пути есть шансы увидеть их, начиная от редкого краснокнижного горала до амурского тигра, а в периоды перелета здесь можно наблюдать шумные стаи мигрирующих птиц.

Только маршрут «Ключ Кабаний» дает возможность натуралисту познакомиться в нашей стране с лишь в этом месте встречающимся рододендроном Фори, который напоминает своими листьями фикус. Эти листья, кстати, в зиму необычно сворачиваются трубочками и остаются висеть на кустах высотой до 7 метров. В июле растение цветет необычными большими белыми шарами. На этом же маршруте, который можно преодолевать пешком, а можно на машине, можно встретить и краснокнижный тис остроконечный, и доживающие до трехсот лет тополя Максимовича. Маршрут в основном проходит по южной границе заповедника в районе реки Джигитовка и включает в себя преодоление хребта Дальний.

То есть, у туристов, посещающих заповедник, сегодня есть неплохой выбор маршрутов, и, при желании, в течение одного приезда сюда можно пройти по нескольким тропам.

В этом году в заповеднике был открыт еще один новый маршрут – «Гора Лысая». С ее вершины открываются прекрасные виды на местные красоты. Однако этот маршрут - не для всех. Его преодоление требует хорошей физической формы.

Думая о перспективе

Безусловно, в перспективе поток туристов сюда будет возрастать, поскольку Сихотэ-Алинский заповедник в настоящее время входит в пятерку самых привлекательных заповедных территорий России. И здесь предпринимаются мероприятия для того, чтобы эта растущая гостевая нагрузка получила достойный туристский сервис.

В заповеднике отмечают, что кардинально новых троп на других участках заповедной территории создавать пока не планируется. Но действующие тропы требуют доработки и ежегодной профилактики. И это будет делаться. В планах – восстановить тропу «Урочище Ясная», пострадавшую от тайфуна «Лайонрок» в 2016 году. Она находится в лесу с преобладанием хвойных пород, что существенно отличает ее от маршрутов на побережье. Эта тропа позволяет особенно хорошо раскрыть для посетителя таежный мир заповедника с его первозданным лесом и наполняющей его жизнью.

Планируется попробовать организовать в заповедник туры для бердвотчеров – орнитологов-любителей. Такие поездки по стране постепенно набирают популярность. Уже сейчас к услугам гостей – катер, на котором возможны морские экскурсии вдоль побережья. Однако они очень зависимы от погоды, и в этом зачастую надо рассчитывать на везение.

Помимо повышения качества обустройства экскурсионных троп, в настоящее время на территории усадьбы заповедника в поселке Терней активно идет работа по ремонту и оборудованию собственного визит-центра. Для тех, кто не сможет пройти по тропам или пройдет не по всем, появится возможность получить здесь всю интересную и полезную для них информацию о природе и деятельности заповедника. Для тех же, кто пройдет по маршрутам, эта информация станет отличным дополнением к увиденному. Визит-центр сможет выступать как стартовой точкой, так и красивым финалом посещения Сихотэ-Алинского заповедника.

Есть ряд правил, которые необходимо выполнять туристам при посещении заповедника, которые изложены в памятке для посетителя, но особенно ценен совет: «Никто не сможет уберечь вас от неприятностей, если вы сами к этому не стремитесь».

Досье "Золотого Рога": На территории Сихотэ-Алинского заповедника в настоящее время встречается около 1 тыс. 150 высших растений, около 120 – мхов, до 370 – лишайников, 670 – водорослей, около 540 видов грибов. Здесь обитает 63 вида млекопитающих, 342 вида постоянно проживающих и перелетных птиц, 8 - рептилий и - 5 амфибий, 44 вида рыб, около 335 – морских беспозвоночных и до 3,5 тыс. - насекомых. Многие из них относятся к редким и занесены в Красную книгу Приморья и страны.

На фото: Красоты Сихотэ-Алинского государственного природного заповедника никого не оставят равнодушным.

Фото Анны МАЦОВСКОЙ