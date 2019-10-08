От Ся до СПВ

В октябре Приморский край отметит 81-ю годовщину со дня своего образования, но история территории намного длиннее и богаче

Приморский край - уникальный регион. Помимо прекрасных морских пейзажей, разнообразной флоры и фауны, известных исторических и природных памятников федерального значения, на территории края находится и свыше трех тысяч памятников археологии.

От древнего государства Бохай до современного Приморья - познавательный экскурс в историю для газеты «Золотой Рог» провели сотрудники Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Бохай - в натуре, Дуньдань - под вопросом

Кандидат исторических наук, заведующая сектором средневековой археологии ИИАЭ ДВО РАН Надежда АРТЕМЬЕВА:

- Археологическими исследованиями доказано, что территория Приморья входила в состав трех государственных объединений – государство Бохай (698-926), империя Цзинь (1115-1234) и государство Восточное Ся (1215-1233). Что же касается государства Дуньдань (930-982), то на сегодняшний день этот вопрос остается открытым. По крайне мере, достоверных археологических данных пока нет.

История исследования памятников этого периода насчитывает более ста лет. Первые переселенцы еще в позапрошлом веке обратили внимание на остатки разрушенных крепостей, расположенных как в долинах, так и в горах. Нумизматические находки дали возможность датировать эти памятники и связать их с известными в то время историческими событиями.

В связи с малой информативностью письменных источников по истории Приморья, основной упор был сделан на археологические исследования, которые стали, действительно, базой для дальнейшего изучения края.

Памятники государства Бохай немногочисленны на территории Приморья, так как уже доказано, что здесь располагалась периферия этого государства. В ходе масштабных исследований на Краскинском городище было установлено, что это - город-порт, центр префектуры Янь, входивший в состав округа Лунюань. Известны и другие городища и поселения этого периода, но, наверно, одним из интереснейших видов памятников являются бохайские буддийские храмы.

Ярким периодом на территории Приморья является время существования империи Цзинь и государства Восточное Ся. Сейчас известно более пятидесяти городищ этого периода, но кроме этого изучались могильники, культовые сооружения. Материал, полученный из средневековых городищ XII-начала XIII вв., воспринимался как источник по чжурчжэньской культуре империи Цзинь. По выявленным в 90-х годах находкам удалось связать многие горные городища на территории Приморья с периодом образования и существования чжурчжэньского государства Восточное Ся (1215–1233 гг.), которое было создано в ходе войн империи Цзинь с монголами.

Сейчас мы вышли на изучение памятников, относящихся к периоду пребывания монголов в этих районах. Известно, что после гибели государства Восточное Ся монголы учреждают губернию Кайюань. Государство Восточное Ся, будучи в вассальной зависимости от монголов, по-прежнему сохраняло определенные границы и военные силы, назначало чиновников, осуществляло управление государством и в этот период стало реальным государственным образованием.









Полезные трактаты

Младший научный сотрудник Отдела истории Дальнего Востока ИИАЭ ДВО РАН Анна ЗАКОЛОДНАЯ:

- Как известно, согласно Нерчинскому договору 1689 г. Россия вынуждена была оставить Приамурье, что во многом отрицательно сказалось на развитии русского Дальнего Востока. Для выяснения возможности возвращения земель по Амуру был организован ряд экспедиций, которые также занимались изучением островной части Тихого океана. Международная обстановка, сложившаяся в середине XIX в., подтолкнула Россию и Китай, незаинтересованных в проникновении западноевропейских держав на буферную территорию, оставшуюся неразграниченной по Нерчинскому договору, подписать совместный договор, направленный на решение политических, территориальных и политических проблем между обеими странами. 16 (28) мая 1858 г. в Айгуни был заключен договор, согласно положениям которого левый берег Амура (от р. Аргуни до устья Амура) был закреплен за Россией, а правый - до р. Уссури - за Китаем.

Чуть позже, 1 (13) июня 1858 г., был подписан Тяньцзиньский трактат, закрепивший положения Айгуньского договора. 2(14) ноября 1860 Пекинский договор окончательно определил границу между двумя странами, а Приамурье и Приморье были признаны российскими территориями. Приморская область была образована несколько раньше официального заключения договоров – в 1856 г., поэтому ее географические границы не были четко обозначены.

Революция с запозданием

25 октября 1917 г. в результате вооруженного восстания в Петрограде было свергнуто Временное правительство, и власть перешла к Военно-Революционному комитету Петроградского Совета. Однако информация об этом в течение почти 10 дней не могла поступить на Дальний Восток из-за забастовок служащих почтово-телеграфного ведомства. Только 11 ноября во Владивостоке вышел номер «Известий Владивостокского Совета», где достаточно точно освещались события, произошедшие в Петрограде.

К середине ноября 1917 г. жители Приморской области уже в основном были осведомлены о произошедшей революции, о составе Советского правительства и его первых декретах, которые весьма благосклонно принимались. 12 декабря 1917 г. в Хабаровске прошел III Дальневосточный краевой съезд Советов, где была принята Декларация о переходе власти на Дальнем Востоке к Дальневосточному краевому комитету Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и самоуправлений. В Приморской области уже в конце 1917 г. в городах и рабочих поселках (Владивостоке, Хабаровске, Никольске-Уссурийском, Сучане, Раздольном, Спасске) власть Советов в основном утвердилась. Необходимо отметить, что, в отличие от центра страны, здесь большевики вынуждены были учитывать местные условия, Советы создавались на многопартийной основе, приходилось соглашаться на коалицию с земскими и городскими самоуправлениями.

Доктор исторических наук, заведующая Отделом социально-политических исследований ИИАЭ ДВО РАН Ангелина ВАЩУК:

- Особое место в истории советской системы управления территориями занимают поиски устойчивого равновесия административно-территориального деления. Еще 1923 г. в РСФСР, и в целом в СССР, стала внедряться разработанная ГОСПЛАНОМ идея нового районирования. Начиная с 1930-х годов проводилась вторая советская реформа по административно-территориальному делению на основе принципа разукрупнения и в контексте поставленных хозяйственных задач. Именно в этом историческом контексте особое место занимает событие, происшедшее 20 октября 1938 г., по инициативе Центра. Это Указ от 20 октября 1938 года «О разделении Дальневосточного края на Приморский и Хабаровский края»: Утвердить представление Президиума Верховного Совета РСФСР о разделении Дальневосточного края на Хабаровский край с центром в г. Хабаровске и Приморский край с центром в г. Владивостоке.

СССР запомнился достойными зарплатами

Когда в 1985 г. в стране началась перестройка, Приморье было встроено в централизованную систему общественно-политической и экономической жизни страны, и это обуславливало развитие края в рамках общенационального процесса. Более того, край был точкой активных международных контактов, поэтому повышенное внимание к нему со стороны центра сохранялось вплоть до 1990-х годов, в конце которых Приморье, оставшись тем же административно-территориальным региональным образованием, стало входить фактически в другую, новую страну – Россию. Менялись политический режим и структуры власти.

С исторической арены осенью 1993 г. ушли Советы, но еще в мае были сформированы новые органы власти: исполнительная вертикаль - администрация края, позже, в 1994 г. - представительный орган - Дума Приморского края. В 1995 г. появилась должность губернатора, им стал Евгений НАЗДРАТЕНКО.

Распад СССР оказал двоякое влияние на экономическое состояние Приморья. Во-первых, отрицательное – в связи с разрывом многих хозяйственных связей. Но, во-вторых, Россия открылась миру, и геополитическая, и экономическая роль особенно Приморья в стране существенно возросла.

На верзнем фото: История смешалась: средневековые рыцари бьются в антураже Владивостокской крепости.

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