"Почетный гражданин должен быть бескорыстным"

Светлана Морозова рассказала о жизни, которую посвятила Приморью

Совет почетных граждан Владивостока - одна из самых активных общественных организаций Приморского края. О результатах ее работы и о собственном вкладе в развитие родного региона в интервью газете «Золотой Рог» рассказала председатель Советов Почетных граждан г. Владивостока и Приморского края Светлана МОРОЗОВА.

Досье "Золотого Роаг": Светлана Сергеевна Морозова родилась 3 мая 1942 г. в Ивановской области, г. Родники. Образование высшее, организатор-методист клубной работы (Ленинградский государственный институт культуры, 1969 г.). В 2000 году Светлане Морозовой присвоено звание «Почётный гражданин города Владивостока», с 2006 года стала первым председателем Совета Почётных граждан г. Владивостока, с 2014 года – председателем краевого Совета Почётных граждан. Светлана Морозова – член краевого штаба Приморского регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт», является президентом благотворительного фонда «Участие», возглавляет ассоциацию в поддержку детского и юношеского спорта, является председателем попечительского Совета в помощь детям, отцы которых погибли при исполнении служебного долга.

- Светлана Сергеевна, какова основная функция Совета почетных граждан Приморского края?

- Начну с того, что мы настояли на изменении самой формулировки - с «Почетного жителя» на «Почетный гражданин», и считаем это очень важным моментом. Наша общественная организация является связующим звеном между жителями Приморского края и властью. Совет почетных граждан объединяет людей, внесших большой вклад в развитие региона. Мы участвуем в комиссиях города и края, и наше слово имеет определенное значение в контексте принятия тех или иных важных решений. Почетные граждане обязаны быть инициативными, грамотными, настойчивыми, но в то же время бескорыстными, ведь никаких доплат никто из нас не получает. Очень важно, чтобы человек, добровольно взваливший на себя общественную нагрузку, обладал коммуникативными навыками - умел общаться и с теми людьми, которые обратились за помощью, и с теми, к кому обращаемся с просьбой мы.

- Как выбирают почетного гражданина Приморского края?

- Как правило, награждение знаком «Почетный гражданин Приморского края» производится в преддверии празднования Дня Приморского края (20 октября). Общественные организации Владивостока обращаются в Думу города с предоставлением данных людей, соответствующих, по их мнению, статусу «Почетного гражданина» и с просьбой рассмотреть данные кандидатуры. Обсуждение претендентов проходит в рамках созданной комиссии в составе девяти человек: три представителя от администрации Приморского края, три - от Думы Владивостока и три - от Совета Почетных граждан. Одновременно, фамилии кандидатов выносятся на всеобщее обсуждение общественности через СМИ и различные интернет площадки. В результате, комиссия предоставляет свои рекомендации Думе города к награждению почетным знаком только одного человека. При этом Дума имеет право представить к рассмотрению и другие кандидатуры, апеллируя общественным мнением. Однако, окончательное решение в части утверждения кандидатуры на награду знаком «Почетный гражданин Приморского края» принимает губернатор. Что касается края, претендентов на присвоение статуса «Почетного гражданина» рассматривает авторитетная комиссия, в которую входят представители общественных организаций, в том числе и нашей. В полномочия комиссии входит рекомендация не одного кандидата от края, а двух, если она видит в том необходимость. Хочу отметить, что как раз в этом году уже предварительно одобрено два достойных человека.

- Расскажите о личном вкладе в общую «копилку» благотворительных дел?

- Хорошо, если бы на благотворительность была отведена какая-то статья бюджета. К сожалению, на сегодняшний день приходится выкручиваться собственными силами, изыскивая самые разные ресурсы. Так, на мои личные деньги, на «14-м километре» был возведен мемориал жертвам политических репрессий, размером 17 на 7 метров, где покоится более 5 тысяч безымянных репрессированных человек, в том числе и дети. Там же я возвела часовню в память ребят, которые погибли при исполнении служебного долга. Спросите, на какие средства? Частично мне помогли Евгений КОРЖ и Дмитрий СУЛЕЕВ, за что хочу им выразить благодарность. Но большую часть расходов я оплатила из денег, полученных за продажу квартиры моего покойного сына. Я уверена, когда уходят наши близкие, вместо того, чтобы оплакивать их, продолжайте жить так, чтобы любимый человек и в мире ином мог гордиться вами! За свои средства я восстановила могилу Первой матери - героини Владивостока, которой присвоили это звание в далеком 1945 году. По моей инициативе был воздвигнут памятник Первому начальнику милиции города. Особым своим достижением считаю создание Сквера Почетных граждан на Океанском проспекте, который я буквально «отбила» у застройщиков, планировавших возвести там какие то объекты. А в 2006 году я издала книгу почетных граждан Владивостока «Чести достойные». Этот труд описывает более чем столетнюю историю института почетного гражданства в нашем городе и знакомит читателя с 82 почетными гражданами города, 44 из которых - наши современники. В Приморском крае подобное издание вышло впервые.

- У вас огромное количество заслуженных наград. Расскажите хотя бы о некоторых из них?

- За годы общественной деятельности я удостоилась получения 38 наград. А совсем недавно в Приморской краевой филармонии глава Приморского края Олег Кожемяко вручил мне медаль «За особый вклад в развитие Приморского края» I степени.

- Расскажите о работе знаменитого на весь Приморский край благотворительного фонда «Участие»?

- Этот фонд - моя гордость. Вот уже 29 лет мы оказываем юридическую, материальную, медицинскую и социальную помощь детям, оказавшимся в местах лишения свободы. Мы помогаем восстановить документы, трудоустроиться, пойти учиться. Если заболел - оказываем помощь в организации лечения, госпитализации. Бывает, находим родителей ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию. Но, знаете, у меня принцип, о котором я этих мальчишек предупреждаю - помогаю только один раз. Потому, что они должны понимать - если помогают, значит оказывают доверие, а значит его необходимо оправдывать.

Также, мы проводим благотворительные акции по сбору вещей для воспитанников Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, детских домов и реабилитационных центров. При содействии фонда «Участие» в следственном изоляторе Владивостока для несовершеннолетних был оборудован компьютерный класс, спортивный зал, сделан ремонт в камерах содержания.

- В течение 16 лет вы являетесь председателем попечительского Совета, оказывающего помощь детям, отцы которых погибли при исполнении служебного долга. Расскажите об этом подробнее.

- На момент создания попечительского совета - в 90-х годах - таких ребят было 130 человек. Конечно, сейчас они все уже взрослые парни и девушки. Семьям, оставшимся без кормильца, и сейчас оказывается помощь при устройстве на работу, учебу, в улучшении жилищных условий, организации летнего отдыха и так далее. Мы многих выучили и выпустили в жизнь. С самого начала и до сих пор за каждым таким ребенком у меня закреплен попечитель, который помогает ему встать на ноги, а когда тот закончит институт, берет на попечение другого мальчика или девочку. Но, слава Богу, сейчас таких детей, теряющих отцов при исполнении служебного долга, стало гораздо меньше, чем лет 20-25 назад.

- А помощь самим Почетным гражданам Приморского края кто-нибудь оказывает?

- Про Совет Почетных граждан я говорила - все своими силами. Но вот что касается Почетных граждан, которые уже не могут работать в силу возраста и отсутствия здоровья, хочется поговорить отдельно. Нынешние чиновники ссылаются на какие-то определенные законы, не позволяющие им оказывать поддержку людям, которые буквально отдали свои жизни Приморью, а теперь вынуждены выживать на мизерную пенсию - без каких-либо льгот, доплат или иной помощи. Приходится брать решение этих вопросов в свои руки. Например, я договариваюсь со спонсорами, которые доплачивают пожилым почетным гражданам Приморья по 10 тыс. рублей ежемесячно. Понятно, спонсорская помощь оказывается только тем людям, которые находятся действительно в бедственном положении. Кроме того, каждый месяц мы получаем продуктовые пайки от предпринимателей Владивостока. В этом плане хочу отдельно отметить генерального директора торговой сети «Фреш 25» Юлию МАРЧЕНКО, генерального директора ООО «Ратимир» Романа САНКЛЕРА, учредителя ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС» Людмилу БЕЗЗУБКИНУ, владельца сети супермаркетов «Реми» Дмитрия Сулеева, Уссурийскую птицефабрику и других представителей бизнеса, не оставшихся равнодушными к положению, в котором находятся некоторые Почетные граждане Приморского края. Еще хочу отметить, что огромную помощь в оказании медицинских услуг предоставляет департамент здравоохранения нашего края. Кроме того, я могу позвонить практически любому главврачу, многих из которых я знаю лично, и рассказать, что заболел почетный гражданин. Никогда не отказывают в помощи, за что им огромное человеческое спасибо.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Насколько нам стало известно, премию «За преданность профессии» вы учредили из собственных средств?

- В этом году денежные премии получили хор из Кавалеровского района «Приморские узоры» и хор детей войны Владивостока - каждый по 30 тыс рублей. Еще двум замечательным вокалистам в возрасте «за 90 лет» были вручены премии по 5 тысяч рублей. Кроме того, я учредила премию, посвященную памяти моей мамы, Марии Тимофеевны НИКИТИНОЙ, ушедшей из жизни очень рано - в 42 года. Она была медицинским работником. Таким образом, премиями «За преданность профессии» были награждены три медицинских работника Приморского края. А 1 октября мое доверенное лицо вручило премию в размере 5 тыс. рублей первой учительнице моего покойного сына.

На фото: Председатель Советов Почетных граждан г. Владивостока и Приморского края Светлана Морозова: «Наша общественная организация является связующим звеном между жителями Приморского края и властью».

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