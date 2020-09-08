Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Маруся, выключи утюг": Колонки "Капсула" помогут жителям Приморья управлять "Умным домом"
Благодаря шести микрофонам умная колонка слышит голос на расстоянии до семи метров
Mail.ru Group (MRG) и «Ростелеком» объявляют о стратегическом партнерстве в развитии голосового управления цифровыми сервисами, которое включает использование технологий искусственного интеллекта и интернета вещей. Голосовой ассистент «Маруся» от MRG уже поддерживает полноценное управление цифровым видеосервисом Wink и «Умным домом». Умные колонки «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» можно приобрести в розничной сети и цифровых каналах продаж «Ростелекома» в Приморье.
Управление видеосервисом Wink с помощью «Маруси» доступно как при использовании «Капсулы», так и мобильного приложения «Маруся — голосовой помощник», которое можно установить на смартфоны с Android и iOS. Для взаимодействия устройств не нужны провода, активировать функционал можно голосом — после команды «Маруся, активируй Wink» достаточно продиктовать шестизначный код из меню видеосервиса1. Ассистент может выполнить практически любые голосовые команды, в том числе: «Маруся, включи канал “Культура”», «Маруся, сделай громче на 10», «Маруся, следующий канал», «Маруся, найди мультфильм “Смешарики”» и так далее.
Также «Маруся» помогает управлять облачным сервисом «Умный дом». Он включает в себя домашнее и внешнее видеонаблюдение, а также комплекты для безопасности дома (датчики открытия дверей и окон, движения, протечки, задымления) и управления домашним хозяйством (умные розетка, лампочка, бытовая техника и другие устройства). Все они управляются с помощью мобильного приложения или личного интернет-кабинета — из любой точки мира, где есть интернет. Благодаря голосовому ассистенту «Маруся» управлять устройствами «Умного дома» стало еще проще. Уже сейчас для этого достаточно произнести: «Маруся, включи освещение ярче» или «Маруся, выключи утюг».
«Появление гаджета, управляемого голосовыми командами, — это ответ на запрос абонентов, которые хотят окружить себя технологичными, но в то же время простыми в управлении сервисами. Установить будильник, занять детей игрой, включить музыку из своего плей-листа «ВКонтакте» — эти задачи жители Приморья теперь смогут возложить на «Марусю». Благодаря шести микрофонам умная колонка услышит ваш голос на расстоянии до семи метров, поэтому вы сможете разговаривать с ней из соседней комнаты», — отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала Евгения Попова.
Досье "Золотого Рога": Умная колонка «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» от Mail.ru Group появилась в продаже весной 2020 года. В колонке реализован ряд уникальных для российского рынка функций. В их числе возможность онлайн-звонков через «ВКонтакте» и чтение сказок с элементами дополненной аудиореальности. Капсула тесно интегрирована с музыкальным сервисом «ВКонтакте» — она позволит владельцу слушать музыку из своих плейлистов, а также плейлистов своих друзей. В колонке с голосовым ассистентом «Маруся» особое внимание уделено качеству звука. Акустическая система спроектирована специально для «Капсулы», мощность колонки составляет 30 Вт (для сравнения, в современных телевизорах мощность составляет 15–20 Вт). Для точного распознавания речи на расстоянии в колонку встроены шесть цифровых микрофонов.
Новости партнеров
Новости тематики
- "Маруся, выключи утюг": Колонки "Капсула" помогут жителям Приморья управлять "Умным домом"
- "Азбука интернета" поможет жителям Приморья самостоятельно организовать путешествие
- Конкурс "Я и Владивосток2020": сделай яркое фото и получи приз
- Киноманом может стать каждый — абонемент видеосервиса Wink делает кино доступнее
- Операторы связи предусмотрели бонусы для жителей Приморья на самоизоляции
- Что смотрят те, кто остался дома — первый рейтинг от видеосервиса Wink
- Приморье выбирает "ПОБЕДУ"
- 67000 новостей опубликовали СМИ на портале Primorye.ru в 2019 году
- Молодые таланты из Владивостока выбирают Tele2
- Ко Дню города Tele2 приготовила для жителей Уссурийска онлайн-подарок
Новости раздела
- "Маруся, выключи утюг": Колонки "Капсула" помогут жителям Приморья управлять "Умным домом"
- Любить свой край – значит знать его историю
- В новом году - в обновленную школу
- Не дай наркотикам сломать твою жизнь
- Во Владивостоке установили мемориальную доску почетному гражданину и журналисту Арону Стонику
- Основной удар тайфуна "Хайшен" в Приморье придется на ночное время
- Названы районы, которые подвергнутся удару тайфуна "Хайшен" с большей силой
- Режим ЧС могут ввести в Приморье
- "Посмотри на Владивосток": Взгляд на другую планету
- Более 300 школьников и студентов прошли под парусами вдоль островов залива Петра Великого
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Территория нарушений
- Круглогодичный выставочный комплекс будет построен на Камчатке
- Центр электропитания аэропорта столицы Приморья переведен на дистанционное управление
- Дмитрий Алексеев: Золотой унитаз не нужен, гораздо круче "выпендриваться" проектами, которые ты делаешь
- Cудостроение: приморские верфи поднимаются с колен
- Полпреда Трутнева известили об обысках в Минвостокразвития
- Более 300 школьников и студентов прошли под парусами вдоль островов залива Петра Великого
- "Посмотри на Владивосток": Взгляд на другую планету
- Приморье восстанавливает торговлю
- Работа головой в темпе вальса