В ответе за четвероногих бродяг

В Приморье снова начала обостряться проблема бездомных животных

Отношение общества к бездомным домашним животным - собакам и кошкам - одна из трудноразрешимых проблем. С одной стороны – люди ответственны за братьев своих меньших, которых приручили. А с другой стороны – они сами становятся жертвами этих животных, поскольку являются их «кормовой базой».

Региональной государственной программой «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы предусматривается создание ряда приютов для одичавших «домашников», где они в комфортных условиях и на достойном рационе должны коротать свой век в изоляции от человека и природы. В соответствии с принятым в 2018 году в РФ гуманным законом «Об ответственном отношении к животным».

Законодательство России в последние годы пошло на серьезные уступки зоозащитникам, повысив ответственность граждан за жестокое отношение к животным (тем, которых не выращивают на мясо) и определив достаточно приличные бюджетные расходы на создание для них приютов и соответствующего сервиса. Естественно, за счет всех налогоплательщиков, а не исключительно сердобольных в отношении «бродяжек» граждан.

Статистика не балует масштабами «собачьей» проблемы. Но отдельные факты показывают, насколько она актуальна. По данным Роспотребнадзора, по стране «в 2018 году после укусов животных за медицинской помощью обратились более 385 тысяч человек, а за первые восемь месяцев 2019 года — 287 тысяч, около 30% из которых – дети». Известно, что с 2001-го по 2012-й год в России собаки загрызли 391 человека – по 30-40 в год. Пожалуй, ни один хищный зверь в РФ не мог бы посоревноваться с этим домашним животным. И это - по официальной статистике, которая часть таких смертей в то время относила на иные причины.

Однако уже около 8 лет отечественная статистика не выделяет граждан, погибших «собачьей смертью». Оценочно, используя данные сайта animaljaws.com по США, по соотношению населения можно предположить, что в РФ в настоящее время ежегодно от собак гибнет не менее 20 человек, оказываются покусанными около 2 миллионов, и около 10 000 после укусов нуждаются в косметической хирургии. Сайт bigpicture.ru приводит такой факт: «Около 35 тысяч смертей в год в мире можно отнести к бешенству, и причиной 99% этих случаев, по данным ВОЗ, являются собаки». Соответственно, около 2% или 700 человек приходится на Россию. Но если кровавые смерти от собачьих клыков становятся широко известными и обсуждаемыми, то смерти от бешенства как-то замалчиваются.

Опять же статистика показывает, что только в одной Москве ежедневно от собак, которым необходим мясной рацион, гибнет около 140-150 кошек. Для Владивостока эта цифра может быть около 10 растерзанных кисок в день. И это не всегда бездомные животные, а зачастую - в силу своей природы выходящие погулять из городской квартиры. Кстати, статистика гибели людей от бездомных кошек не показывает. Вероятно, она ничтожна, если не нулевая. Хотя и кусаются, и царапаются, когда их трогают.

Для Приморья характерно, как и для других регионов, нежелание бизнеса, да и социально ориентированных организаций, заниматься приютами для одичавших домашних животных. Предприниматели и общественники чувствуют, что на обещанные бюджетные деньги всех бездомных собак региона не прокормить, не стерилизовать, и не вылечить. Муниципальные приюты для животных пока не создаются, да и были бы просто неокупаемы. Тем не менее, есть план, который надо выполнять. А по нему в крае в этом году запланировано отловить и пристроить по приютам 3 800 бродячих собак, в том числе 1 266 во Владивостоке. На это выделено 28 миллионов рублей, плюс дополнительные средства на стерилизацию. А впереди – огромные расходы на текущее содержание.

Один приморский эксперт, отнюдь не жестокий человек, высказал мнение, что собачий вопрос в Приморье может решаться несколько нетрадиционным для России способом - эти животные давно являются добычей для краснокнижных амурских тигров. В дикой природе для пропитания одной такой хищной особи требуется 50-70 копытных животных. Если копытных не хватает, то тигр никогда не оставит без внимания бездомную или домашнюю собаку. Правда, можно прогнозировать, что любители домашних животных уверенно будут настаивать, что гуманнее тигров кормить косулями и оленями, а не собаками…

Кроме того, собаки для питания тигра должны быть проверены, чтобы не заражать хищника собачьей чумкой - от нее, по данным специалистов, ежегодно на Дальнем Востоке умирает 2-3 тигра. Кстати, само наличие собачьей чумки в стаях одичавших животных таит постоянную угрозу не только амурскому тигру как виду, но и дальневосточному леопарду. Их спасает от вымирания то, что собаки, как и волки, избегают места проживания больших диких кошек и у тигров есть антитела к этой болезни.

Как бы то ни было, но бездомных собак на наших улицах быть не должно. Во Владивостоке отмечают рост их агрессивности. Некая собачья банда терроризирует район улиц Пихтовой и Фастовской на Чуркине, стая собак набросилась на велосипедистку на ул. Русской, нападения собак на людей происходят на ул. Толстого и на Орлиной сопке. Стаи одичавших животных обитают во Владивостоке повсеместно. Они есть и в Уссурийске, и Находке, во многих поселках и селах.

Давно в крае не было таких диких случаев, как в 2005 году в Партизанске, когда погиб 56-летний работник базы от собаки, охранявшей эту же базу. Никакой уголовной ответственности, по данным приморского следкома, собака за это не понесла. Или когда в 2014 году на Русском острове от зубов собак погибла 14-летняя девушка, отставшая от группы отдыхавших. Подобные трагедии сегодня не исключены, и эту проблему надо решать.

На фото: Чистоплотный котик Оскар еще не стал собачьим кормом, но из дома уже ушел, и из подвала дома ни рыба, ни колбаса его не могут выманить.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



