Любить свой край – значит знать его историю

Губернатор Олег Кожемяко придал новый импульс изучению древней истории Приморья

В ближайшие годы в Приморье появится еще один уникальный объект, притягивающий российских и иностранных туристов. Это Стеклянухинское городище рядом с одноименным селом в Шкотовском районе. По инициативе главы региона Олега КОЖЕМЯКО здесь развернуты масштабные археологические исследования, а школьники из окрестных сел уже изучают историю Приморского края не только в теории, но и на практике.

Городище располагается рядом с селом Стеклянуха – в плодородной долине, окруженной высокими сопками. Благоприятный микроклимат привлекал людей еще 5 тысяч лет тому назад – по данным археологов, на этой территории встречаются находки времен неолита и раннего железного века. Позднее, в 11-12 веках, на месте раскопок находилась крепость, являвшаяся окружным центром государства чжурчжэней.

Как подчеркивают ученые, культурные слои в Стеклянухинском городище сохранились благодаря тому, что здесь не велось никакой хозяйственной деятельности, за исключением выращивания овощей и рассады. В середине 1980-ых годов здесь уже работала археологическая экспедиция, но работы вскоре свернули. Однако в 2020 году по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко исследования возобновились: их ведет ООО «НПЦ «Наследие-ДВ», ставшее победителем грантового конкурса на сумму в 10 млн рублей, в партнерстве с Дальневосточным федеральным университетом.









Эпохи разные – история одна





- При поддержке краевого правительства осуществляется изучение, сохранение и популяризация истории края. Мы хотим, чтобы то, что знают специалисты, узнали все жители Приморья. Чтобы они относились к этому как к историческому наследию, - рассказал руководитель Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края Владимир ОСЕЦКИЙ.





- Мы только начали вскрывать верхний горизонт, но уже обнаружили что-то вроде ремесленного квартала. Только на той площади, где идут раскопки сейчас, мы можем найти тысячи артефактов. Люди на этом месте жили еще около пяти тысяч лет назад – непрерывно, вплоть до 13-го века, - рассказал журналистам заведующий музеем Института истории, археологии и этнографии ДВО РАН Юрий НИКИТИН.





В минувшую среду, 2 сентября, глава региона Олег Кожемяко побывал на месте раскопок и обсудил с их участниками дальнейшую судьбу проекта. В роли экскурсовода выступил научный руководитель исследований, директор Научного музея ДВФУ Александр ПОПОВ.

- Вход на территорию городища – свободный, за исключением нерабочего времени. Люди приезжают, смотрят, интересуются. Для школьников мы проводим экскурсии, а также мастер-классы, на которых дети учатся делать вещи по древним технологиям. Коллеги, в том числе – иностранные, проявляют интерес к данной обучающей программе. Наш проект направлен на популяризацию истории Приморья, и самое главное – это не разовая акция, - отметил Александр Попов.

Вместе с учеными-археологами Олег Кожемяко осмотрел земляной вал вокруг городища, дав поручение укрепить его склоны и очистить от кустарника и травы, мешающих обзору. Затем губернатор побывал непосредственно на месте раскопок, после чего провел небольшой урок краеведения для детей одной из школ Шкотовского района, прибывших на экскурсию.

Интересно и школьникам, и туристам

По словам губернатора, проект будет продолжен и в следующем году: в городище оборудуют крытые павильоны, что позволит вести раскопки и в ненастную погоду. Для решения всех вопросов, связанных с организацией работ, охраной объекта и развитием комплекса, в ближайшее время планируется создать автономную некоммерческую организацию (АНО). Со стороны научного сообщества прозвучали самые разные предложения – например, создание на базе городища хранилища артефактов, в котором были бы собраны находки со всего региона, а также постоянно действующей полевой археологической школы. Интерес к участию в ней уже проявили не только приморские, но и зарубежные ученые и студенты.

В свою очередь, Олег Кожемяко предложил на части территории Стеклянухинского городища воссоздать внешний облик древнего поселения – с жилищами и постройками разных исторических эпох. Это дополнительно поспособствует превращению городища в интересный для туристов объект, уверен губернатор. А повысить его доступность для жителей и гостей края позволит запланированный на 2021 год ремонт автодороги между Шкотово и Партизанском.





- Раскопки на этом месте велись и раньше. Но благодаря личной инициативе губернатора Олега Кожемяко они не только возобновились, но и вышли на новый уровень. Если городище станет местом притяжения туристов, появятся новые рабочие места для местных жителей, - подчеркнул глава Шкотовского района Виктор МИХАЙЛОВ. - Археологический музей - это уникальный проект для нашего муниципалитета, который даст развитие инфраструктуре поселения и района в целом. У предпринимателей появится возможность сделать по соседству кафе, магазинчики, гостиницы. Важен и образовательный момент: школьники района уже сейчас получили возможность изучать историю мест, в которых они родились и живут.

Добавим, что ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил на постоянной основе ввести в школах Приморья уроки краеведения, чтобы ребята больше знали об историческом прошлом родного региона. Концепцию уроков и учебников по краеведению обсудили на совещании рабочей группы под руководством главы региона в середине августа. По словам губернатора, решение о создании учебных пособий для начальных и старших классов обусловлено просьбами самих приморцев, которые они озвучивали в ходе встреч. Олег Кожемяко подчеркивает, что «на выходе» должен получиться не просто учебник, который будет пылиться на полке, а настольная книга по изучению родного края.

- Хотелось бы, чтобы учебники, которые появятся в результате наших совместных усилий и трудов, были интересными, красочными, познавательными, а появляющаяся в библиотеках литература вызывала живой интерес. Для этого нужно приложить много усилий, – сказал губернатор.

МНЕНИЕ

- Приморье – это регион, который имеет богатейшую историю. Практически в каждом районе есть те или иные археологические памятники. Но Стеклянухинское городище имеет особое значение: здесь представлены сразу три эпохи – железный век, Бохайское царство, чжурчжэни. Сюда будут приезжать школьники Приморья, изучая краеведение. Раскопки интересны и для молодых ученых-археологов со всей России. И, конечно, городище очень удобно расположено для развития туризма. Это одна из жемчужин археологии, которую нужно обустраивать и делать доступной для жителей и гостей Приморского края, - отметил Олег Кожемяко по итогам посещения Стеклянухинского городища. – Сейчас мы готовим техническое задание на разработку учебника краеведения, который будет содержать отдельное приложение по каждому району. А для школьников здесь будет наглядный урок, чтобы они увидели, как жили люди на этом месте 900 лет назад.

На верхнем фото: Вход на территорию городища – свободный, за исключением нерабочего времени. Люди приезжают, смотрят, интересуются. Для школьников мы проводим экскурсии, а также мастер-классы, на которых дети учатся делать вещи по древним технологиям. Коллеги, в том числе – иностранные, проявляют интерес к данной обучающей программе. Наш проект направлен на популяризацию истории Приморья, и самое главное – это не разовая акция.

Фото автора

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.