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В новом году - в обновленную школу
Начало нового учебного года школы и детские сады Владивостока встретили в полной готовности. В учреждениях образования проведен масштабный ремонт – от замены оконных блоков и кровель до благоустройства прилегающих территорий.
Подобные изменения, в частности, произошли в школе № 69 на ул. Сабанеева, 8. Здесь отремонтировали актовый зал, душевые и санузлы спортивного зала, библиотеку и книгохранилище, несколько кабинетов и ведущую к школе лестницу. Когда ее ремонтировали последний раз, уже и не вспомнить. Сегодня лестница радует новыми ступенями и перилами. Отремонтировать ее распорядился глава города Олег ГУМЕНЮК во время объезда учреждений образования.
Встретила учебный год обновленной и школа на острове Русский. Текущий и поддерживающий ремонт здесь делали ежегодно, а на капитальный средств не хватало. Но в этом году городской бюджет выделил немалые средства, которых хватило и на ремонт фасада, и на замену кровли, и на перестилку полов. А в настоящее время в школе ремонтируют спортзал.
В ряде учебных заведений провели ремонт вентиляционных систем, пищеблоков, фасадов и внутренних помещений. Особое внимание уделено вопросам пожарной безопасности. В 48 образовательных учреждениях заменены системы автоматической пожарной сигнализации, в школы и детсады закуплено 288 новых и перезаряжено более 6 тысяч огнетушителей, в нескольких школах проведен ремонт эвакуационных выходов.
К началу учебного года возле образовательных учреждений обновили разметку пешеходных переходов. А на территории 16 образовательных учреждений восстановили уличное освещение, так что и детям, и их родителям будет безопаснее добираться в школы и детсады по утрам и вечерам.
Ну и, конечно же, все муниципальные детсады и школы Владивостока оснащены необходимым количеством бактерицидных ламп для обеззараживания и очищения воздуха. Также в учреждениях дошкольного и школьного образования создан необходимый запас антисептиков для рук, бесконтактных термометров, перчаток, масок и средств для обработки поверхностей.
На фото: 1 сентября 78 муниципальных школ Владивостока и 121 дошкольное учреждение приступили к работе в обычном режиме. За школьные парты сели 61 тысяча учащихся, детсады приняли 26,5 тысяч малышей.
Фото Vlc.Ru.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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