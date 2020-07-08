Памятник пчеле установят в Приморье на "медовой улице"

Фестиваль «Анучино – медовое раздолье» пройдет 29 августа. На 5-м юбилейном фестивале в Анучино развернется «медовая улица» и будет открыт памятник приморской пчеле, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Приморья, на фестивале планируется продажа экологически чистого меда, командные конкурсы, выступления творческих коллективов. Мероприятие на открытом воздухе будет проводиться с учетом всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

«На фестиваль съедутся до 200 пчеловодческих хозяйств со всего края. Гости смогут приобрести натуральный свежий таежный мед высокого качества, а также продукцию пчеловодства», – отметили специалисты.

Праздник совпадает с еще одной знаменательной датой – юбилеем Анучинского района. По этому случаю накануне фестиваля, 28 августа, в Анучино состоится торжественное открытие памятника приморской пчеле.

На сегодняшний день в Приморском крае насчитывается более 70 тысяч ульев, производством меда занимаются 6,5 тысячи человек. Пасечное дело передается из поколения в поколение.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)