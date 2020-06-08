Никаких пересечений

Россияне сегодня хотят отдыхать на родине

Всё больше стран определяется с датами открытия границ. Россия, впрочем, разрешит въезд не раньше сентября. Россиянам же пока вообще не рекомендуют покидать родину. «Известия» выяснили, почему провести отпуск этим летом лучше на российских курортах.

Эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная, и никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом. Поэтому не стоит торопиться планировать зарубежные поездки. Об этом сообщил глава правительства России Михаил Мишустин во время заседания президиума координационного совета по противодействию распространению COVID-19.

Обращение премьер-министра поддержали в российском МИДе. «МИД России подтверждает актуальность ранее озвученных министерством рекомендаций воздерживаться от любых поездок за пределы Российской Федерации, которые не связаны с крайней жизненной необходимостью, например, получением экстренного лечения либо посещением тяжелобольных родственников», - говорится на сайте ведомства. «К сожалению, предпосылок для быстрого восстановления международного туризма в мире мы пока не видим», - констатировала Зарина Догузова, глава Ростуризма.

Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР, полагает, что до сентября не стоит ожидать снятия запретов на продажу туров за рубеж. Здраво рассматривают ситуацию и сами туроператоры. «Перспективы продаж пакетных туров в зарубежные страны пока туманные. Признаться, надежды на запуск выездного туризма летом очень слабые. И, судя по активности туристов, они и сами не желают отдыхать за границей в предстоящем высоком сезоне. Новые брони на июль, август практически отсутствуют», - рассказал представитель крупного туроператора, пожелавший остаться неназванным.

Клиенты, которые уже купили туры и не смогли ими воспользоваться, также перебронируют их в основном не на лето, а на осень или 2021 год. «Большая часть переносит на следующий год. На осень уже не очень много, поскольку нет понимания по срокам открытия границ», - рассказала Мария Лещева-Конабеева, директор по маркетингу TBS Group.

Подтверждают желание россиян избегать в ближайшее время заграничных поездок и данные опроса ВЦИОМа. Из 1600 респондентов лишь 4% планируют отдых за рубежом. Среди тех, кто ездил за границу в прошлом году, 55% задумались о путешествиях по стране.

Ненужный риск

Если возобновления чартеров придется ждать еще не менее трех месяцев, то регулярное международное авиасообщение, вероятно, будет восстановлено гораздо раньше. И возможностью отправиться на зарубежные курорты смогут воспользоваться самостоятельные туристы. Однако эксперты не советуют торопиться и подвергать себя опасности.

«В расписании перевозчиков уже значатся рейсы за рубеж с вылетами в июне. Неизвестно, состоятся ли они в запланированные даты. И это еще не означает, что нам сразу разрешат отправлять на них туристов. Пока мы видим, что российские аэропорты включены европейским агентством авиационной безопасности (EASA) в список воздушных гаваней, находящихся в небезопасных с точки зрения санитарно-эпидемиологической обстановки странах. Таким образом, страны ЕС пока не готовы принимать российских туристов», - рассказал Георгий Погосов, управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвел».

Пустой пляж в Турции

А вот Турция активно пытается завлечь к себе россиян. Наших туристов готовы принять уже в июле. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу на днях заявил, что его страна готова организовать чартерные рейсы из России на свои курорты еще до возобновления регулярного авиасообщения и готова взять на себя ответственность за безопасность туристов. Ясно, что его слова - не более чем дипломатический жест, направленный на поддержание позитивного имиджа страны в глазах российских туристов. И это объяснимо.

«Турция, находящаяся в серьезной зависимости от туризма, из-за коронавируса несет колоссальные потери и теперь сделает всё возможное, чтобы поскорее выйти на российский рынок - один из лидирующих по объемам турпотока. И это будет история не про эпидемиологию, а про восстановление туристического бизнеса страны, доходы от которого приближаются к 4% ВВП. Не думаю, что в тех же отелях будут соблюдаться новые санитарные нормы. Вероятно, они останутся без должного контроля. А потому я пока не советую туристам приезжать в Турцию даже при возобновлении регулярных рейсов. Это небезопасно», - рассказал эксперт, пожелавший остаться неназванным.

Возможности Египта поддерживать надлежащий уровень эпидемиологической безопасности эксперты также ставят под сомнение. С настороженностью относятся наблюдатели и к Черногории, вспоминая недавнюю ситуацию, когда около 1000 российских туристов застряли в стране после закрытия границ. Произошло это из-за местных властей, которые не позволяли российскому перевозчику завершить эвакуацию россиян на родину.

«Если турист этим летом примет решение поехать на зарубежные курорты неорганизованно, он должен будет делать это под собственную ответственность. В том числе принимать во внимание условия, на которых та или иная страна готова будет его принять», - рассказал на условиях анонимности представитель туристической розницы.

Операция «Отдых»

Условия у всех разные, но схожие в том отношении, что гостям как бы и рады, но с известной опаской. Например, все туристы, прилетающие в Турцию, должны будут сдать тест на коронавирус в аэропорту. В случае выявления заболевания инфицированные будут направлены в карантин.

Разработали новые правила приема туристов Мальдивы - гости островного государства также должны будут по прибытии сделать тест на COVID-19 и ждать результата (срок готовности которого неизвестен) у себя в номере.

Должны быть помещены на карантин на две недели иностранные туристы, приезжающие в Испанию. Срок действия меры - до 1 июля.

При въезде в Чешскую Республику сейчас необходимо предъявлять отрицательный тест на COVID-19, полученный не позднее чем за четыре дня до въезда в страну, либо проходить 14-дневный карантин.

Все туристы, которые приезжают в Южную Корею, должны будут пройти обязательный 14-дневный карантин даже в случае отрицательного результата теста на вирус. Услуга платная - $100 в сутки, размещение не в отелях.

На въезде в Исландию будут требовать справку об отсутствии коронавируса или предложат провести 14 дней в самоизоляции. Также всем прибывшим необходимо загрузить в телефон специальное приложение для отслеживания их перемещений по стране.

«Туроператоры, вероятно, не будут продавать зарубежные туры этим летом, а потому достаточно жесткие условия приема будут касаться только самостоятельных туристов. Каждый, кто примет решение ехать за границу в ближайшее время, будет отвечать сам за себя», - рассказал эксперт, пожелавший остаться неназванным.

Более того, по возвращении в Россию с зарубежных курортов туристам необходимо будет пройти 14-дневный карантин за свой счет. Об этом 25 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Лету быть

«Я советую своим туристам повременить с зарубежным отдыхом. Условия приема у ряда стран сложные для выполнения, они не вяжутся с понятием «отдых». Да, многим непросто принять тот факт, что границы закрылись. Но у нас есть Россия с интересными курортами, сейчас мы переориентируем на них своих клиентов. Это правильная альтернатива. Желающие есть, и их уже немало», - рассказал Александр Скрыпник, генеральный директор компании «Салют Европа».

Туристическая розница отмечает: ценник на туры по России более чем приемлемый. Это стало возможным благодаря выходу на внутренний рынок выездных туроператоров со своими чартерами. Туры на базе чартеров на пляжные курорты России сформированы у «Библио Глобус», ANEX Tour, PEGAS Touristik, Coral Travel, «Интурист».

Сочи и другие курорты Краснодарского края ждут первых туристов уже 1 июня, но сначала только тех, кто планирует отдыхать в санатории по путевке. Если туристы едут в Сочи не с целью лечения и размещаются в отелях или частном секторе, то им необходимо будет пройти 14-дневную самоизоляцию. Пока срок действия таких условий - до 6 июня, до этой даты в крае действует карантин.

Сроки снятия ограничений в Крыму пока не ясны. Тем не менее, эксперты рынка полагают, что в течение июня - середины июля туристам станут доступны все основные туристические регионы России.

ОДНАКО

Дешевые авиабилеты на подходе

Вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ на совещании с главами дальневосточных регионов поручил чиновникам проработать вопрос о субсидировании перелетов на Дальний Восток для развития туризма.

Г-н Трутнев поручил Минвостокразвития России, Минэкономразвития России, Минтрансу России и Ростуризму при участии глав регионов ДФО сформировать рабочую группу по разработке мер поддержки туристической деятельности на Дальнем Востоке. На заседании рабочей группы поручено рассмотреть вопрос о субсидировании авиаперелетов в целях стимулирования внутреннего туризма для посещения ДФО.

Вице-премьер на совещании отметил, что Дальний Восток - прекрасное место для туризма и отдыха.

«Но для жителей Центральной России и других регионов билеты на Дальний Восток дорогие. Надо сформировать туристический продукт, который позволит сделать такие поездки более доступными и апробировать его в течение сезона. Мне кажется, этот продукт будет востребован и сможет получить поддержку правительства РФ. Думаю, людям будет интересно посетить, например, Камчатку или другие регионы, если такая поездка станет существенно дешевле», - цитирует вице-премьера пресс-служба аппарата Трутнева.

На фото: Приморцам и дома бывает весело.

Автор фото - Марина БОЖКО.