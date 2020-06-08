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В Приморье разрешили прогулки и пешие экскурсии малыми группами
С субботы, 6 июня, в Приморье снят ряд ограничений – теперь жителям края можно гулять на свежем воздухе, заниматься физкультурой и ходить на пешеходные экскурсии малыми группами при условии соблюдении необходимых мер безопасности. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба под руководством Губернатора Олега Кожемяко.
Так, согласно документу, на территории Приморского края (за исключением Находкинского городского округа) с 6 июня, при условии обязательного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе «социальной дистанции», использованием средств защиты органов дыхания, разрешаются:
– пешие прогулки;
– проведение пешеходных экскурсий группами до 5 человек;
– посещение зоопарков группами до 5 человек;
– занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, группами до 10 человек.
Что касается Находкинского городского округа, где введены дополнительные меры безопасности в связи с эпидобстановкой, то с сегодняшнего дня в муниципалитете также снят ряд ограничений – начнут свою работу организации социально-бытового обслуживания, разрешены прогулки. Однако, как подчеркивает Губернатор Приморья, введение послабления не предусматривает снятие пропускного режима.
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