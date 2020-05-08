В Приморье коронавирусное уголовное дело направлено в суд

В Приморском крае завершено расследование первого уголовного дела о распространении недостоверной информации о коронавирусной инфекции



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Уссурийска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.128.1 УК РФ (клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих).



По данным следствия, 13 марта 2020 года местный житель, работающий на заводе в городе Уссурийске, разместил в сети Интернет видео с недостоверной информацией о заболевших коронавирусной инфекцией на одном из предприятий города Уссурийска Приморского края.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.