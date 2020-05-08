Праздничный телемарафон и воздушный парад ждут жителей Приморья 9 мая

Праздничный телемарафон, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, покажут 9 мая на ведущем региональном канале «ОТВ-Прим». Зрителей ждут прямые включения с торжественных мероприятий с участием первых лиц края во Владивостоке, концерты любимых артистов и трансляция первого Парада Победы, который состоялся в 1945 году на Красной площади в Москве.



Праздничный телемарафон стартует в прямом эфире в 10.00 и продлится до 14.00. Программа начнется с приветствия жителей края ведущими «ОТВ-Прим» возле легендарной лодки С-56 на Корабельной набережной.



В 11.00 телезрители смогут приобщиться к традиционным торжественным мероприятиям Дня Победы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко возложит цветы сначала к одному из самых символичных памятников Владивостока – Стеле «Город воинской славы», а позже – в 11.20 – к Вечному огню на Корабельной набережной.



В 11.00 над Владивостоком также можно будет увидеть парад военных самолетов. Они поднимутся в небо со стороны Амурского залива и продолжат движение вдоль улицы Светланская в сторону Золотого моста. Жители города смогут увидеть праздничные полеты из своих окон.



В 11.30 в прямом эфире глава Приморья обратится к жителям края и расскажет о своих героях Великой Отечественной. Далее последует Минута молчания в память обо всех погибших в той войне.



В 12.00 приморцам вместе с «ОТВ-Прим» предлагается присоединиться к Всероссийской патриотической акции «Окно Победы». На телеканале включат уже ставшую гимном светлого праздника песню – «День Победы» Давида Тухманова. Жители края могут исполнить ее все вместе, не выходя из своих квартир – на балконе или у открытого окна. Эта же композиция в 12.00 будет играть на всех местных радиостанциях и уличном радио. Желающим предлагается записать свое выступление на камеру и выложить видео в социальные сети с тематическим хэштегом акции – #окнопобеды.



В 14.00 на «ОТВ-Прим» покажут первый Парад Победы, который состоялся 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. Это восстановленная хроника, созданная в 1984 году в СССР.



В 17.00 прозвучит праздничное обращение Президента России Владимира Путина.



В 18.15 зрителям представят литературно-музыкальную программу «Василий Теркин» по одноименной поэме Александра Твардовского, которую подготовили артисты Приморского краевой филармонии специально к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» – «Историческая память».



В 19.00 запланирована всероссийская Минута молчания, после которой жители края смогут присоединиться к народному шествию «Бессмертного полка». Покидать квартиру для этого не нужно. Достаточно взять портрет своего героя и выйти с ним на балкон или подойти к открытому окну.



Кроме того, в праздничной программе «ОТВ-Прим» на 9 мая значатся художественные фильмы и документальные ленты о Великой Отечественной войне, многочисленные тематические передачи и концерты. Один из сюжетов посвятят акции «Концерт одного артиста во дворе ветерана», которую проведут в этот день по всему краю.



«Введение режима самоизоляции внесло свои коррективы в празднование Дня Победы. Парад, тематические мероприятия, фейерверк – все это переносится на время после стабилизации эпидемиологической ситуации. Однако это не повод не почтить память тех, кто отстоял Родину в Великой Отечественной войне и подарил нам мирное небо над головой. Поэтому мы предлагаем присоединиться к празднику, включив 9 мая “ОТВ-Прим” и приняв участие в многочисленных онлайн-акциях, которые проводятся в этот день в Приморье», – подчеркнула руководитель департамента информационной политики Приморского края Елена Бурмистрова.



Глава ведомства также отметила, что одной из «изюминок» праздничного прямого эфира на «Общественном телевидении Приморья» станет показ выступлений жителей края, которые они сами ранее выкладывали на своих страницах в социальных сетях в рамках участия в краевых и федеральных патриотических акциях. Одна из них, к примеру, называется «Стихи Победы».



«От приморцев требовалось записать на камеру исполнение стихотворения военной тематики и выложить его в соцсети с хэштегом #СтихиПобеды. Жители края очень активно откликнулись на эту инициативу. Свои выступления опубликовали школьники, студенты, общественники и просто граждане, которые любят свою страну и хотят отдать дань уважения неоценимому подвигу наших предков», – заявила Елена Бурмистрова.



Напомним, предстоящий День Победы впервые отметят в режиме онлайн в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в Приморье. В связи с этим жителям края предлагается множество праздничных мероприятий, в которых они могут принять участие дистанционно или в режиме онлайн. Подробнее о каждом из них – в нашем обзоре.



Ранее Президент России Владимир Путин заявил о переносе Парада Победы и акции «Бессмертный полк» 9 мая в связи с пандемией коронавируса. По словам главы государства, после того, как угроза отступит, торжественные мероприятия, в том числе Всенародное шествие «Бессмертного полка», обязательно состоятся в 2020 году.



Фото из архива Правительства Приморского края