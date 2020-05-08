Базы отдыха в Приморье штрафуют за нарушение режима самоизоляции

Места массового отдыха, включая пляжи, должны быть закрыты для посещения граждан, на въездах и входах – выставлены посты полиции и пожарных. Такую задачу поставил губернатор Приморского края Олег Кожемяко главам муниципалитетов и профильных ведомств на селекторном заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в пятницу, 8 мая.

Глава Приморья подчеркнул, что полиции и Росгвардии следует усилить контроль за выполнением санитарных и карантинных мер в городах и районах края, соблюдением гражданами ограничений в местах отдыха, особенно на пляжах.

«Нахождение в этих зонах противоречит законодательству, там нужно выставлять дополнительные посты, в том числе, и пожарные, потому что в Приморье также действует противопожарный режим. Ограничительные меры в комплексе должны привести к тому, чтобы граждане не собирались на пикники, массовые мероприятия», – обозначил губернатор.

Особое внимание правоохранители вместе с органами власти сосредоточили на Хасанском районе, куда съезжаются на отдых люди не только из Приморья, но и из других регионов. С начала введения ограничений в этом муниципальном образовании проверены десятки баз, составлено 60 протоколов о нарушениях. В частности, среди нарушителей – база «Сидими». В отношении компании составлен протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ, сейчас административное дело рассматривается в суде. Еще два протокола составлено в отношении баз в Андреевке.

В предстоящие дни сотрудники полиции также проведут рейды в бухте Бойсмана, Андреевке – именно там собираются любители «дикого» отдыха.

Как подчеркнули в ГУ МЧС России по Приморскому краю, официального открытия пляжей, равно как и открытия навигации маломерных судов в регионе не было – нарушивших запреты ждет наказание.