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Русская Рыбопромышленная Компания поздравила с Днем Победы своих ветеранов
В преддверии Дня Победы Русская Рыбопромышленная Компания поздравила своих сотрудников, судьба которых неразрывно связана с Великой Отечественной войной. Героев праздника посетили на дому, поздравили с приближающимся 9 Мая и выразили слова всеобщей благодарности. В подарок от компании ветераны получили бытовую технику, медицинские приборы и продуктовые наборы.
Такие встречи для РРПК традиционны и всегда проходят с особой теплотой. В этом году, с учетом текущей эпидемиологической ситуации, официальные праздничные мероприятия были отменены. Но даже в таких условиях сотрудники компании нашли возможность поздравить своих ветеранов с великим праздником. Праздничное настроение им создавали адресно, прямо во дворах их домов.
Среди бывших сотрудников компании ветеранов ВОВ осталось всего 7 человек. Сегодня им далеко за 80, все прошли Великую Отечественную войну. РРПК не только помнит и гордится, но и оказывает всестороннюю поддержку тем, кто в тяжелое для страны время совершил военный и трудовой подвиг.
«Сегодня мы живём в мирное время. У нас и наших детей есть будущее. И все это возможно благодаря великой Победе! - сказал генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко. - К счастью, у нас есть ещё возможность сказать лично "Спасибо" за эту Победу нашим ветеранам и с большим чувством благодарности оказать им необходимую помощь».
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