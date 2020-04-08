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Сидим дома: Жителям Приморья пенсии назначат без посещения ПФР
08 Апреля 2020, 18:20 | Приморье
В период мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции назначение страховых пенсий по старости будет производиться без посещения Пенсионного фонда, собщает Отделение Пенсионного фонда по Приморскому краю.
Временный порядок касается граждан, в отношении которых проведена заблаговременная работа, и имеющих право на назначение пенсии с 1 апреля по 30 июня 2020 года. С согласия гражданина пенсия будет назначена по сведениям о стаже и заработке, а также нестраховым периодам (срочная служба в армии, уход за детьми до полутора лет, уход за престарелыми и т.д.), имеющихся в информационных базах Пенсионного фонда России. Заявления о назначении и доставке пенсии будущие пенсионеры могут подать в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг. При этом гражданин должен иметь регистрацию на Портале госуслуг с подтвержденной учетной записью.
Если при заполнении электронного заявления у человека возникнут затруднения, можно обратиться за помощью, позвонить по горячему телефону в то управление ПФР, куда подаётся заявление на назначение пенсии.
Если гражданин не имеет доступа к компьютеру и интернету, он может дать свое согласие на назначение пенсии по сведениям индивидуального персонифицированного учета ПФР сотруднику ПФР по месту жительства по телефону, а заявление о доставке пенсии направить письменно по почте.
Если гражданин желает получать пенсию через кредитное учреждение, но у него нет возможности оформить в настоящее время карту «Мир», то он в заявлении о доставке пенсии должен указать почтовое отделение связи по месту проживания. После снятия ограничительных мер, в случае необходимости, возможно будет подать заявление о смене способа выплаты.
Заблаговременную работу по подготовке документов к назначению пенсии специалисты ПФР проводят за год до наступления права на страховую пенсию. У большинства приморцев такая работа проведена. Напомним, что с января по июнь 2020 года на пенсию по старости, то есть на общих основаниях, выходят женщины и мужчины, родившиеся во второй половине 1964 года и 1959 года соответственно. Телефон горячей линии краевого Отделения ПФР - 8 (423) 2498 600
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Теги: ПФР коронавирус пенсии карантин
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