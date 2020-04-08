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Жителям Приморья разрешили поехать на дачу
08 Апреля 2020, 08:40 | Приморье
Все желающие могут поехать в выходные за город без опасений, что из остановят и применят к ним, как к нарушителям, штрафные санкции
Губернатор Приморья дал разъяснения гражданам по вопросу поездок на дачу во время режима самоизоляции. Олег Кожемяко выложил соответствующее обращение к жителям края на своей странице в социальных сетях во вторник, 7 апреля.
Глава региона подчеркнул, что все желающие могут поехать в выходные за город без опасений, что из остановят и применят к ним, как к нарушителям, штрафные санкции.
«Мы дали поручение, чтобы к выходным дням Роспотребнадзор посмотрел магазины, которые торгуют строительными материалами, садовыми и огородными инструментами, сопутствующим инвентарем, семенами и выявил, насколько они отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям. Это нужно для того, чтобы жители края, которые не заняты на производстве, могли в субботу, воскресенье поехать на дачу, выполнить какие-то ремонтные работы, посадить культуру», – отметил Олег Кожемяко.
Кроме того, глава региона уточнил, что сотрудники правоохранительных органов не будут досматривать личный транспорт всех дачников. Исключение составят большие группы отдыхающих – таким компаниям напомнят о необходимости соблюдения дистанции между гражданами с целью сохранить здоровье каждого.
«Конечно, никто не будет досматривать личный транспорт. Это просто исключено. Представители правоохранительных органов будут обращать внимание только на тех, кто не соблюдает дистанцию, смотреть, чтобы не было большого скопления людей в одном месте, ведь нужно стараться минимизировать количество социальных контактов», – подчеркнул Олег Кожемяко.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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Теги: пандемия самоизоляция коронавирус
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