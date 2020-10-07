Роза Чемерис: приморец Сергей Нехаев спасает туристический имидж Камчатки

К истории с экологическим происшествием в районе Авачинской бухты на Камчатке внимание приковано не только на полуострове, но и в Приморье

Внимание к экологической катастрофе на Камчатке неудивительно: Камчатский край – одна из привлекательных туристических дестинаций для приморцев, а кроме того, в органах власти Камчатки работают несколько выходцев из Приморского края. Депутат и блогер из Владивостока Роза Чемерис поделилась своим видением ситуации, призвав общественность не поддаваться панике и разобраться в проблеме.

Напомним, сообщения о том, что на побережье Камчатки творится что-то неладное, получили широкий резонанс на минувших выходных. По социальным сетям разлетелись видео с выброшенными на берег трупами морских животных, а также жалобы постояльцев серф-лагеря на Халактырском пляже на ухудшившееся самочувствие и проблемы со зрением. Ряд федеральных ресурсов тут же «проехался» по недавно избранному губернатору Камчатки Владимиру Солодову, намекая на якобы имевшее место бездействие руководства региона.

Судя по всему, отбивать информационную атаку было поручено бывшему вице-губернатору Приморья, а ныне – заместителю главы Камчатки Сергею Нехаеву. Во всяком случае, последние действия властей полуострова в публичном поле оченьпохожи на кейсы, с которым Нехаев работал в Приморском крае. В частности, уже утром 4 октября губернатор Владимир Солодов в сопровождении журналистов выехал на «проблемную» акваторию, а также пообещал разобраться, имело ли место сокрытие масштабов бедствия. В случае, если это подтвердится, Солодов пообещал принять самые жесткие кадровые меры.

А в понедельник, 5 октября, на базе краевого правительства начал работать ситуационный центр, в который стекается вся актуальная информация по ситуации в прибрежных водах Тихого океана. Кроме того, все интересующиеся ситуаций могут получить комментарии экспертов, представителей власти и надзорных органов. Только за первый день на вопросы журналистов ответили начальник Камчатгидромета, руководитель агентства по информатизации и связи Камчатского края, врио министра природных ресурсов и экологии региона, врио министра здравоохранения Камчатского края. Посетили ситуационный центр и руководители местных управлений федеральных ведомств – МЧС, Росрыболовства и Роспотребнадзора. Возможность изложить свою точку зрения на ситуацию была также предоставлена представителям прокуратуры и Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Прямые включения проходили на всех телеканалах Камчатского края, а также на YouTube-канале информационного агентства «Камчатка».

Эта фотография обошла многие СМИ, как печальное свидетельство масштабной экологической катастрофы на полуострове. Фото ТАСС



Власти Камчатки не только отреагировали на случившееся ЧС, но и работают на перспективу – в регионе создается портал для сбора сообщений об экологических проблемах. Системную работу медиаблока регионального правительства во главе с Сергеем Нехаевым не могли не отметить в том числе и блогеры из Приморья, которые давно и хорошо знакомы с новоиспеченным камчатским чиновником. Например, депутат Думы Владивостока Роза ЧЕМЕРИС отметила, что не считает резонансное обсуждение происходящего «эко-терроризмом» или «масштабной атакой на губернатора Солодова».

«Я, наверное, что-то пропустила - а кто кого атаковал? Кого могут атаковать одновременно Ростехнадзор (Светлана РАДИОНОВА), Следственный комитет, Росрыболовство, Ирина ЯРОВАЯ, Тина КАНДЕЛАКИ, Андрей МЕДВЕДЕВ, Илья ВАРЛАМОВ, Тимати и кто там ещё из этой очень разноориентированной и разношёрстной компании? Может, все намного проще? Происходит обычная по нынешним временам штука: если вы показываете, что очень зависите от блогеров и их информационного поля, то они неизменно при случае начнут вас на этом же поле атаковать. Случай представился, они и начали. А федералы действуют по обычному сценарию: вы говорите, что есть серьёзная экологическая проблема, они говорят - давайте разбираться, в том числе с привлечением правоохранительных органов, в случае необходимости», - написала Роза Чемерис в своем телеграм-канале.

Кроме того, депутат и один из самых популярных блогеров Приморья отметила четкую и уверенную реакцию медиаблока правительства Камчатки по главе с Сергеем НЕХАЕВЫМ, которые стремятся дать всем заинтересованным лицам максимум проверенной информации.

«Сергей - молодец, и уж точно пробил все блокады. Он в работе с Миклушевским и не такое пробивал. Но хорошо бы объяснить новому руководителю региона два важных момента: не стоит безосновательно критиковать федеральную власть, которая всегда помогает, и реактивно реагировать на каждый пустой выхлоп блогеро-серферского сообщества», - добавила Роза Чемерис.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.







