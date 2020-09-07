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Основной удар тайфуна "Хайшен" в Приморье придется на ночное время
Спасатели предупреждают, что резкое усиление ветра ожидается в вечернее и ночное время, в зоне риска находятся южные и западные районы региона
Силы и средства Главного управления МЧС по Приморскому краю готовы отражать удар тайфуна «Хайшен».
По информации Главного управления МЧС по Приморскому краю, группировки спасателей уже выдвинулись в наиболее подверженные воздействию надвигающегося тайфуна территории и находятся в полной готовности оперативно реагировать на все происшествия.
«Помимо основных сил вчера дополнительно в районы выехали 213 человек, были установлены 13 пожарно-насосных станций. Личный состав обеспечен всем необходимым оборудованием и техникой – уже сейчас они помогают энергетикам восстанавливать поврежденные линии электропередачи», – отметили в ведомстве.
По словам специалистов, тайфун «Хайшен» уже сейчас воздействует на погоду в Приморском крае, однако основное влияние он окажет в ночь на 8 сентября.
«Наиболее сильная ветровая нагрузка будет ночью с 1.00 до 4.00. Участок, требующий наибольшего внимания – бассейн реки Раздольной в Октябрьском муниципальном округе и Уссурийском городском округе. С учетом осадков, которые выпадут, есть риск подтоплений. Сил и средств у нас достаточно, чтобы организовать помощь населению. При необходимости и переправы сможем сделать – группировка обеспечена плавсредствами», – сообщили представители МЧС.
Напомним, в период с 7 по 8 сентября в Приморском крае ожидаются сильные дожди и порывы ветра силой до 32 метров в секунду. Оперативные службы находятся в режиме повышенной готовности.
По данным министерства ГО и ЧС Приморского края, в южной и юго-восточной части края прогнозируются осадки с количеством от 15 до 45 миллиметров за 12 часов, а также усиление ветра до 15-25 метров в секунду с порывами на побережье до 32 метров в секунду.
Ночью 8 сентября в заливе Петра Великого, а также местами на иных участках побережья Приморского края, ожидается высота волн до 4 метров. В портах южного побережья вероятен подъем уровня воды до критических отметок.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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