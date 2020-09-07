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Во Владивостоке установили мемориальную доску почетному гражданину и журналисту Арону Стонику
4 сентября во Владивостоке состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски почетному гражданину города, участнику Великой Отечественной войны, старейшему журналисту Дальнего Востока, заслуженному работнику культуры РСФСР Арону Стонику. Ее установили на фасаде дома № 10 на улице Станюковича.
На торжественную церемонию собрались председатель думы города Андрей Брик, представители управления культуры администрации Владивостока, почетные граждане, коллеги, друзья и родные Арона Иосифовича. В этот день они вспоминали его теплыми словами, рассказывая, каким он был человеком и как много сделал для города.
«Это огромное событие для всего Владивостока – открытие памятной доски великому журналисту, у которого интереснейшая биография. Он всегда находил общий язык с людьми, пользовался авторитетом. В своих статьях старался достучаться до истины, всегда лично побывать на месте и понять обстановку. Для Владивостока важно, чтобы и горожане, и гости знали, где жили такие замечательные люди или где они работали. Хотелось бы выразить благодарность думе города и администрации Владивостока, а также председателю Совета почетных граждан Светлане Морозовой, которая выступила с такой нужной инициативой», - сказал почетный гражданин Владивостока Владимир Чубай.
Светлана Морозова в свою очередь также отметила, как важно сохранять память о людях, которых можно ставить в пример подрастающему поколению.
«Это событие, безусловно, важное для города. Уже на протяжении 15 лет наш совет занимается работой по увековечиванию памяти почетных граждан Владивостока. Сегодня мы отдаем дань уважения Арону Иосифовичу Стонику. Он был уникальным человеком, в его деятельности – журналистике – я бы назвала его гением. И, конечно, мы должны знать и помнить о нем», - отметила Светлана Морозова.
На открытии мемориальной доски побывали и родные Арона Стоника – его сын Валентин Стоник и внучка Инна Стоник.
«Нашей семье очень приятно, что в любимом городе Арона Иосифовича его помнят и уважают. Во Владивостоке он прожил более 70 лет и на протяжении этого времени, работая на разных должностях, всегда старался активно участвовать в общественной жизни. Это касается и его руководства над строительством полиграфического комплекса «Дальпресс», это и его журналистская деятельность, в которой он освещал крупные проекты по благоустройству города. Наряду с этим, он большое внимание уделял просьбам обычных владивостокцев. К нему обращались сотни горожан, и он был очень внимателен к каждому и старался помочь. Таким же человеком он был и для своей семьи», - рассказала Инна Стоник.
Завершилась торжественная церемония открытия мемориальной доски Арону Стонику возложением цветов.
Досье "Золотого Рога": Арон Иосифович Стоник (1912-2011 гг.) звания Почетный гражданин Владивостока был удостоен в 1999 году. Участник Великой Отечественной войны, награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны, золотым знаком «Партийная доблесть», многочисленными медалями. Являлся заслуженным работником культуры РСФСР, старейшим журналистом Дальнего Востока. Более пятидесяти лет работал в газетах «Комсомольская правда», «Боевая вахта» и «Красное знамя».
Анастасия Котлярова (фото)
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