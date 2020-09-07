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Названы районы, которые подвергнутся удару тайфуна "Хайшен" с большей силой
В заливе Петра Великого, а также местами на иных участках побережья Приморского края, ожидается высота волн до 4 метров. В портах южного побережья вероятен подъем уровня воды до критических отметок
Тайфун «Хайшен», вышедший в акваторию Японского моря, начал влиять на погодные условия в Приморском крае. В период с 7 по 8 сентября в регионе ожидаются сильные дожди и порывы ветра силой до 32 метров в секунду. Оперативные службы находятся в режиме повышенной готовности, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
По данным министерства ГО и ЧС Приморского края, в южной и юго-восточной части края прогнозируются осадки с количеством от 15 до 45 миллиметров за 12 часов, а также усиление ветра до 15-25 метров в секунду с порывами на побережье до 32 метров в секунду.
«Ожидаются сильные дожди во Владивостоке, Партизанске, Артеме, Находке, Уссурийске, Спасске-Дальнем, ЗАТО Фокино, Шкотовском, Надеждинском, Лазовском, Партизанском, Спасском, Хасанском, Ольгинском, Яковлевском районах, Ханкайском, Пограничном, Октябрьском и Хорольском округах. Местами пройдут грозы», – уточнили в чрезвычайном ведомстве.
Ночью 8 сентября в заливе Петра Великого, а также местами на иных участках побережья Приморского края, ожидается высота волн до 4 метров. В портах южного побережья вероятен подъем уровня воды до критических отметок.
В связи с высокой водностью рек и переувлажнением почвы в южной и юго-западной части края ожидается формирование новых дождевых паводков с резкими подъемами уровня воды от 0,7 до 2,5 метров. Наиболее паводкоопасные районы: Октябрьский, Ханкайский, Пограничный округа, Хасанский район и Уссурийский городской округ.
Оперативные службы региона находятся в режиме повышенной готовности.
При угрозе подтопления необходимо:
– заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации;
– уложить в рюкзак документы, необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды, зарядные устройства, фонарик, лекарственные препараты;
– принять предупредительные меры – создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей;
– очистить от мусора водосбросные канавы в районе вашего дома;
– закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях с целью предупреждения поступления наружных поверхностных вод;
– освободить подвалы от имущества и продовольствия;
– поднять ценные вещи, приборы и предметы мебели на возвышенность, вторые этажи или чердаки;
– предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место;
– заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках.
Если объявлена эвакуация населения:
– не пытайтесь ее избежать, воспользуйтесь советами оперативных служб и спасателей, прибывших для оказания помощи населению, попавшего в зону подтопления;
– перед уходом из жилища выключите газ, электричество, погасите огонь в печах, необходимые вещи перенесите на чердак;
– окна и двери первого этажа лучше не только закрыть, но и забить досками
– не поддавайтесь панике.
После ухода воды:
– перед тем, как войти в здание или дом проверьте, не угрожает ли оно падением какого-либо предмета;
– проветрите помещения и просушите вещи;
– не включайте электроосвещение, электроприборы до полного просыхания проводки;
– не включайте, не пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигайте спичек до полного проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения;
– проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода и канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их исправности с помощью специалистов;
– не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с водой;
– организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из них воду.
В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону: 101.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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