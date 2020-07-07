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Онлайн вместо писем и кабинетов
Портал «Сделай Приморье лучше» быстро набирает популярность среди жителей края. Система коммуникации граждан и государственных структур позволяет каждому жителю региона принимать активное участие в развитии своего края. Для граждан портал удобен тем, что сообщить в органы власти о какой-либо проблеме можно буквально в несколько кликов, а органы власти оценили возможность учета мнения граждан по важным для муниципалитета вопросам с помощью онлайн-голосования.
Только за последнюю неделю июня на портале «Сделай Приморье лучше» зарегистрировалось около 600 человек, а общее количество пользователей превысило 3,8 тысячи человек.
- Многие из них успели оставить первые обращения, они уже обрабатываются ответственными за исполнение сотрудниками. Мы связываем рост количества пользователей с увеличением числа разрешенных проблем, постепенно портал становится действенным инструментом обратной связи между исполнительной властью и жителями края, – отметили в Министерстве цифрового развития и связи Приморского края.
Портал «Сделай Приморье лучше» – инструмент, при помощи которого любой может оставить просьбу или жалобу, не собирая дополнительных бумаг и не посещая множество кабинетов. Каждое обращение поступает на рассмотрение в профильное подразделение Правительства Приморья или муниципалитета, где по нему сразу назначается ответственный и устанавливается конкретный срок для выполнения необходимых работ. После размещения ответа заявитель вправе подтвердить исполнение или вернуть свое обращение на повторное рассмотрение. Кроме того, на портале проводятся опросы по отбору общественных пространств для благоустройства, о реализации национальных проектов.
Тематику обращения можно выбрать из следующих вариантов: ЖКХ, автомобильные дороги, социальная сфера, общественный транспорт, экология, торговля, связь и телекоммуникации, противоправные действия, оказание услуг. Чаще всего жители Приморья жалуются на плохое состояние внутридворовых и внутриквартальных проездов, несвоевременное благоустройство после ремонтных работ, отсутствие люков на коммуникационных колодцах, несвоевременный вывоз мусора и несанкционированные свалки, проблемы с работой общественного транспорта.
По статистике, значительная часть обращений поступает из Владивостока, поэтому именно в столице Приморского края ведется основная работа по совершенствованию общественных пространств. Так, после обращения неравнодушного жителя Владивостока на пересечении Океанского проспекта и улицы Московская восстановили покрытие из брусчатки, «поплывшее» из-за таяния снега. На остановке «Диагностический центр» установили знак пешеходного перехода на оживленном участке дороги, а в районе дома по улице Тухачевского, 50, преобразились дорога и тротуар.
Результаты работы портала «Сделай Приморье лучше» наглядно демонстрирует раздел, где выложены фотографии «проблемного» объекта - будь то дорога или контейнерная площадка - до обращения на портал и после реакции на сообщение пользователя. Также на портале доступна статистика по рассмотрению сообщений граждан: по состоянию на 30 июня были рассмотрены 3,4 тысячи из 3,7 тысячи поступивших сообщений, еще 348 находились в работе. Для рассмотрения каждой заявки установлен определенный срок, на который должны ориентироваться чиновники.
Отметим, создание портала «Сделай Приморье Лучше» – одно из мероприятий национального проекта «Цифровая экономика», который реализуется в Приморье с 2019 года по поручению Президента России Владимира ПУТИНА, а также государственной программы Приморского края «Информационное общество» на 2020-2027 годы.
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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