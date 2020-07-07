Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Обратиться за помощью можно круглосуточно
Заболевших на 100 тысяч населения в Приморье в два раза меньше, чем в среднем по России, и почти в полтора раза меньше, чем в целом в ДФО. Продолжают проходить лечение около 1,5 тысячи пациентов. Вылечились от коронавируса в Приморском крае уже порядка 3000 человек. 55% всех заболевших приходится на Владивосток. Такова статистика по заболеваемости COVID-19, озвученная на заседании регионального оперативного штаба 3 июля.
На заседании губернатор края Олег КОЖЕМЯКО обратил внимание глав муниципалитетов и ведомств на необходимость продолжать работу административных комиссий по пресечению нарушений санитарных требований. «По-прежнему необходима напряженная работа в этом направлении. Следует приложить все усилия, чтобы не допустить новых вспышек заболевания, что, в свою очередь, позволит переходить к снятию ограничений», - считает глава региона.
Напряженная и активная работа продолжается и в части информирования и консультаций приморцев по вопросам о новой коронавирусной инфекции и ее профилактики. Так, в июне на единый номер «112» в Приморском крае поступило более 38 тысяч звонков и смс-сообщений от населения. Помимо организации реагирования оперативными службами специалисты консультировали приморцев по вопросам профилактики коронавирусной инфекции.
Как рассказали в министерстве ГО и ЧС Приморского края, за консультацией по санитарно-эпидемиологическим мерам ежесуточно обращались около 1300 жителей региона. По вопросам вызова тех или иных оперативных служб приморцы звонили лишь в 9% случаев.
«Для вызова пожарно-спасательной службы жители региона в июне звонили 172 раза, службы полиции - 264 раза, службы скорой медицинской помощи – 2 916 раз. По всем вызовам было организовано оперативное реагирование соответствующих сил и средств», - заявили представители ведомства.
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и «социальной дистанции» при посещении общественных мест. Граждан повышенной группы риска старше 65 лет, а также имеющих заболевания эндокринной системы, органов дыхания, системы кровообращения и другие, убедительно просят оставаться дома.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Обратиться за помощью можно круглосуточно
- COVID-19: Названы "красные зоны" по заболеваемости в Приморье
- COVID-19: Вводится новый порядок въезда в Приморье
- Хуньчунь передал Приморью 50 тысяч медицинских масок
- Во Владивостоке приступили к снятию ограничений на посещение мест массового отдыха
- В Приморье разрешили занятия спортом на открытых площадках
- COVID-19: Вирус унес жизнь еще двоих приморцев
- COVID-19: 15-й житель Приморья скончался от коронавируса
- COVID-19: Более 230 нарушений эпидрежима выявили в Приморье за сутки
- COVID-19: Новые экспресс-тесты для определения коронавируса переданы больницам Приморья
Новости раздела
- Онлайн вместо писем и кабинетов
- Обратиться за помощью можно круглосуточно
- "Посмотри на Владивосток": Живем и растем вместе с городом
- Леопарды встречают гостей и жителей Приморья в аэропорту Владивостока
- Новый арт-объект появится в центре Владивостока в честь Конституции России
- Автомотопробег в честь 160-летней годовщины Владивостока стартовал в Приморье
- Флаги России в небе – Приморье отмечает принятие новой Конституции
- Владивосток поздравили музыкальным проектом
- Приморцы выбрали, на что потратить "Народный бюджет"
- WWF России выносит на обсуждение проект позиции природоохранных организаций по россыпной добыче золота
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Контроль над аэропортом Владивосток перешел к аэропорту Сочи
- Дальневосточникам дадут огромную скидку при покупке новых авто
- Находка постепенно снимает ограничения
- Условия микрокредитования в Приморье стали еще выгоднее
- Старшеклассники отныне будут учиться только по профилю
- Рыба: переработка в приоритете
- Во Владивостоке "Дальзавод" модернизирует причальные стенки
- В Хабаровском крае вышла книга "Дальневосточный ысыах объединяет народы"
- WWF России выносит на обсуждение проект позиции природоохранных организаций по россыпной добыче золота
- "В Приморье очень активная и инициативная молодежь"