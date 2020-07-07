Обратиться за помощью можно круглосуточно

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07 Июля 2020, 09:15 | Приморье

Заболевших на 100 тысяч населения в Приморье в два раза меньше, чем в среднем по России, и почти в полтора раза меньше, чем в целом в ДФО. Продолжают проходить лечение около 1,5 тысячи пациентов. Вылечились от коронавируса в Приморском крае уже порядка 3000 человек. 55% всех заболевших приходится на Владивосток. Такова статистика по заболеваемости COVID-19, озвученная на заседании регионального оперативного штаба 3 июля.

На заседании губернатор края Олег КОЖЕМЯКО обратил внимание глав муниципалитетов и ведомств на необходимость продолжать работу административных комиссий по пресечению нарушений санитарных требований. «По-прежнему необходима напряженная работа в этом направлении. Следует приложить все усилия, чтобы не допустить новых вспышек заболевания, что, в свою очередь, позволит переходить к снятию ограничений», - считает глава региона.

Напряженная и активная работа продолжается и в части информирования и консультаций приморцев по вопросам о новой коронавирусной инфекции и ее профилактики. Так, в июне на единый номер «112» в Приморском крае поступило более 38 тысяч звонков и смс-сообщений от населения. Помимо организации реагирования оперативными службами специалисты консультировали приморцев по вопросам профилактики коронавирусной инфекции.

Как рассказали в министерстве ГО и ЧС Приморского края, за консультацией по санитарно-эпидемиологическим мерам ежесуточно обращались около 1300 жителей региона. По вопросам вызова тех или иных оперативных служб приморцы звонили лишь в 9% случаев.

«Для вызова пожарно-спасательной службы жители региона в июне звонили 172 раза, службы полиции - 264 раза, службы скорой медицинской помощи – 2 916 раз. По всем вызовам было организовано оперативное реагирование соответствующих сил и средств», - заявили представители ведомства.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и «социальной дистанции» при посещении общественных мест. Граждан повышенной группы риска старше 65 лет, а также имеющих заболевания эндокринной системы, органов дыхания, системы кровообращения и другие, убедительно просят оставаться дома.

Юрий РОГОВ.  Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: covid-19  коронавирус 



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