Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Инспектора ДПС из Владивостока награжден медалью "За смелость во имя спасения"
Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении инспектора ДПС из Владивостока медалью МВД России «За смелость во имя спасения»
«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку младшего сержанта полиции Андрея Вакуленко ведомственным знаком отличия МВД России», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Около полуночи 12 мая наряд ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку в составе старших лейтенантов полиции Виктора Слободянникова и Семена Нестерова, а также младшего сержанта полиции Андрея Вакуленко подъехал на улицу Вилкова для оформления дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомашин, пишет Гибдд.рф.
В этот момент со стороны улицы Спортивной выехал автомобиль и на большой скорости начал приближаться к участникам ДТП. Водитель не справился с управлением, произошло столкновение, и иномарка вылетела на тротуар. На ее пути оказалась 18-летняя пассажирка одного из транспортных средств.
Андрей Вакуленко среагировал мгновенно – спасая жизнь девушки, он оттолкнул ее в сторону, а сам оказался под колесами автомобиля. Полицейский был госпитализирован в Приморскую краевую клиническую больницу № 1. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.
«За проявленные смелость и самоотверженность при спасении человека инспектор ДПС ПДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку младший сержант полиции Андрей Вакуленко награжден медалью МВД России «За смелость во имя спасения», – добавила Ирина Волк.
Новости партнеров
Новости тематики
- Инспектора ДПС из Владивостока награжден медалью "За смелость во имя спасения"
- Поднятием флага, автопробегом и концертами во дворах отметят День России в Приморье
- Военные в Приморье готовят к Параду Победы вертолеты
- В Приморье новый созыв Общественной палаты "сбросил маски"
- Приморье присоединилось к всероссийской акции "Таврида – детям"
- 60-й юбилей отметил главный тренер спидвейного клуба "Восток" Игорь Столяров
- В Приморье издана книга о вкладе дальневосточников в Победу
- Энергетики Приморской ГРЭС поздравили ветеранов с Днем Победы
- Монумент воинам Великой Отечественной войны открыли в приморском селе Красный Яр
- Праздничный телемарафон и воздушный парад ждут жителей Приморья 9 мая
Новости раздела
- Инспектора ДПС из Владивостока награжден медалью "За смелость во имя спасения"
- Земляне отметили Всемирный день окружающей среды и день эколога
- Поднятием флага, автопробегом и концертами во дворах отметят День России в Приморье
- Последний звонок во Владивостоке звенит онлайн
- COVID-19: Вводится новый порядок въезда в Приморье
- Тигрица, спасенная в Приморье, идет на поправку
- Военные в Приморье готовят к Параду Победы вертолеты
- Во Владивостоке начинаются репетиции парада Победы
- Прокуроры "доначислили" хабаровским медикам 40 миллионов рублей
- В Приморье новый созыв Общественной палаты "сбросил маски"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Приморский бизнесмен готов хорошо вложиться в развитие уникального острова
- Дальневосточники будут летать на своих
- Что тянет Алексеева за язык
- Прибывающих в Приморье граждан обяжут предъявлять справку об отсутствии коронавируса
- ДНС потратила громадные деньги на новый завод в Приморье
- Находкинский угольный стивидор работает без крыши
- Во Владивостоке построят жилой комплекс с близким сердцу каждого приморца названием
- В Приморье начали подготовку к экологическому фестивалю "День Бикина"
- Прокурор поставил мусорщикам укол
- Крупную контрабанду леса пресекли на Хабаровской таможне