9 Мая онлайн: как отметить праздник в режиме самоизоляции во Владивостоке

9 мая горожане смогут отметить один из самых значимых отечественных праздников и отдать дань памяти подвигу предков, отстоявших Родину и мир в Великой Отечественной войне, в своих домах

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в этом году жители Владивостока не смогут 9 мая собраться вместе и отметить День Победы так, как это происходило раньше. Но это не значит, что праздник не состоится – парад, шествие Бессмертного полка и массовые мероприятия по поручению президента России Владимира Путина будут перенесены на другую дату. А 9 мая горожане смогут отметить один из самых значимых отечественных праздников и отдать дань памяти подвигу предков, отстоявших Родину и мир в Великой Отечественной войне, в своих домах. Как присоединиться к празднованию, смотрите в нашем обзоре.

Стать участником «Бессмертного полка»

В традиционном формате «Бессмертный полк» пройдет позже, когда будет определена дата празднования, а пока горожанам предлагают разместить фотографию и рассказ о героях на официальном сайте акции . Анкеты будут транслировать на федеральных и региональных телеканалах.

Можно записать на камеру патриотическое стихотворение или поздравление для ветеранов и выложить ролик на своей странице в социальных сетях с хэштегами #ПриморьеПомнимГордимся, #бессмертныйполкПриморье. Лучшие работы покажут в эфире «Общественного телевидения Приморья».

Также горожанам предлагается выложить пост с фотографией родственника, являющегося участником Великой Отечественной войны или тружеником тыла, снабдив его информацией о боевых заслугах героя. Хэштеги акции – #мояистория #победунеотнять #Победа75 #нашапобеда #историческаяпамять #бессмертныйполкбезграниц #victory75 #бессмертныйполк #соотечественники.

Еще один способ почтить павших воинов – разместить их фотографии у окон. Сделать это предлагается 9 мая в 19:00.

Посадить дерево

В Год памяти и славы Владивосток присоединится к всероссийской акции «Сад Памяти». В честь 75-летия Великой Победы по всей стране высадят около 27 миллионов саженцев деревьев – живой памятник каждому погибшему в Великой Отечественной войне. В краевой столице акция состоится 15 мая.

В акции можно принять участие и в условиях самоизоляции. Тем, кто живет в частном доме или находится в настоящее время на даче, можно посадить дерево у себя на участке. После следует делать фотографию, выложить ее в социальные сети с хэштегом #СадПамятиДома и таким образом поддержать масштабную акцию.

Другой вариант участия в акции – создание тематического рисунка, аппликации или коллажа. Свое творение следует разместить в социальных сетях, не забыв поставить хэштег #СадПамятиДома. А позже можно будет посадить настоящее дерево во дворе.

Прочитать стихи

В преддверии 9 Мая во Владивостоке стартовал патриотический проект «Стихи Победы». Жители города могут прочитать стихи о войне на камеру и выложить видеоролики в свои аккаунты в социальных сетях. Видео следует сопроводить хэштегами #СтихиПобеды и #СтихиПобедыПриморскийкрай. Лучшие выступления покажут 9 мая в праздничном эфире «ОТВ-Прим».

Установить флаг России

В 2020 году в стране впервые проводят акцию «Флаги России. 9 мая», к участию в которой приглашаются все желающие. Активистам предлагается разместить на своих окнах и балконах российский триколор.

Ключевым событием акции во Владивостоке станет развертывание Знамени Победы. Размер штурмового флага – 10 на 20 метров. В мероприятии примут участие представители общероссийской некоммерческой организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство». Горожане смогут увидеть происходящее в праздничном прямом эфире телеканала «ОТВ-Прим».

Украсить «Окно Победы»

К всероссийскому флешмобу «Окна Победы» может присоединиться любой житель Владивостока. Для этого достаточно оформить окна квартиры, дома или офиса тематическими изображениями. Это могут быть рисунки, фотографии или надписи, посвященные Великой Победе. По задумке организаторов «Окна Победы» украсят город и еще раз напомнят о юбилее.

Процесс оформления окна можно снять на фото или видео и разместить в социальных сетях. В публикации можно рассказать историю Победы в своей семье, вспомнить рассказы прадедов об их участии в Великой Отечественной войне, продемонстрировать награды или письма, поблагодарить героев и поздравить всех с праздником. Сообщения следует сопровождать хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ.

Спеть патриотическую песню

С 12:00 во Владивостоке с помощью автоматизированной системы централизованного оповещения будут транслироваться всеми любимые песни – «Катюша» и «День Победы». Горожанам предлагают присоединиться к акции «Песня Победы» и спеть знакомые строки со своих балконов и открытых окон.

Зажечь «Лучи Победы»

В рамках акции 9 мая приморцам предлагается зажечь у себя дома «Лучи Победы». Это могут быть бытовые фонари, фонари на мобильных телефонах и другие источники света, которые следует включить в 22:00 и подойти с ними к открытому окну или выйти на балкон. В это же время командование Тихоокеанского флота запустит в небо 30 памятных артиллерийских залпов.

Увидеть мир глазами советского солдата

В рамках патриотического проекта «Неизвестный знаменосец» жителям краевой столицы предлагают увидеть мир глазами советского солдата времен Великой Отечественной войны. Всё, что этого нужно, – компьютер, телефон или другой гаджет, на который необходимо установить специальное приложение.

Проект подготовлен к 75-летию Великой Победы с применением технологий виртуальной реальности и рассказывает о водружении на Рейхстаг флагов и знамен победившей Красной армии. Перед пользователями воссоздаются события 30 апреля – 2 мая 1945 года. В первой сцене проекта человек видит реальность глазами одного из бойцов Красной армии, его задача – установить знамя Победы. Во второй рассказывается история дюжины красных стягов, взвившихся над поверженной столицей Третьего рейха. В эпилоге представлена сцена-метафора освобожденной от нацизма Европы. В работе использовано большое количество архивных материалов, фотографий, документальной съемки.

Проект доступен в приложении РИА.Lab, которое можно скачать на устройства с iOS в AppStore и Android в Google Play.

Рассказать о тружениках тыла

В рамках всероссийской акции «Подвиг села» предлагается рассказать о подвигах советских граждан, трудившихся в тылу в годы Великой Отечественной войны. Тематические посты необходимо разместить на своих страницах в социальных сетях с хэштегами #ПодвигСела, #ГодПамятииСлавы, #РССМ. В публикации можно рассказать о родственнике, который в годы Великой Отечественной трудился в сельской местности и обеспечивал фронт продовольствием или восстанавливал страну в послевоенные годы. Текст обязательно должен сопровождаться фотографией предка и портретом самого участника.

Лучшие фотографии войдут в экспозицию «Подвиг села», которую по итогам акции представят в Совете Федерации России. Авторы получат дипломы, почетные знаки отличия ВОО «Трудовая доблесть России» и памятные призы.

Узнать судьбу пропавших предков

Владивостокцам помогут узнать фронтовую судьбу погибших или пропавших в годы Великой Отечественной войны родственников. Желающим узнать, где проходили службу и в каких сражениях участвовали их предки, нужно оставить заявку на странице всероссийского проекта «Судьба солдата онлайн».

Приморцы могут также заполнить анкету, по данным которой добровольцы постараются восстановить весь военный путь пропавшего родственника. В ней требуется указать всю известную информацию, в частности имя и фамилию солдата или офицера, место и год призыва, последнее место службы. Обязательно следует уточнить свои контакты – телефон, электронную почту, чтобы добровольцы могли связаться с заявителем и передать ему собранные сведения. Сбор информации ведут активисты «Поискового движения России».

Также в преддверии 75-летия Великой Победы начал свою работу новый информационный ресурс «Бессмертный цех». Здесь размещены материалы о тружениках тыла Приморья. База данных создана на сайте Приморской краевой публичной библиотеки им. А.М. Горького. Сегодня база данных «Труженики тыла Приморья» включает 450 имен, биографические справки, около 500 фотографий, аудио- и видеозаписи, сканы документов и многое другое. К сбору материалов были привлечены муниципальные библиотеки края, историко-краеведческие музеи и архивы, городские и районные советы ветеранов, краеведы, учителя истории, ветераны - труженики тыла и их семьи. В разделе, посвященном Владивостоку, на сегодня – 76 имен.

По информации пресс-службы правительства Приморского края