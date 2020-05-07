Приморский край готовится к поэтапной отмене ограничений

Несмотря на то, что после 12 мая в Приморском крае будут постепенно отменяться ограничения, связанные с коронавирусом, сейчас все карантинные меры должны соблюдаться неукоснительно, а где-то и усилены. Об этом заявил Губернатор края Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба по борьбе с эпидемией в четверг, 7 мая.

По словам главы региона, сейчас задача органов власти всех уровней – активизировать работу по реализации санитарных мер на территории Приморья. Прежде всего, это касается соблюдения норм предприятиями, магазинами, транспортными компаниями и непосредственно самими жителями.

«Как было озвучено на совещании под руководством Президента в течение недели нам будут даны методические рекомендации о поэтапном снятии ограничений после 12 мая. Но такого не произойдет, что разом мы все ограничения снимем. Многие элементы, такие как масочный, перчаточный режим, соблюдение социальной дистанции, останутся. Всем нам нужно научиться жить в таких условиях», – заявил Олег Кожемяко.

Одними из главных показателей, которые повлияют на быстроту и степень снятия ограничений – прирост заболевания COVID-19 не более 3% (сейчас он превышает 6%), количество выздоровевших должно будет превышать число заразившихся коронавирусом.

Сейчас же, по словам Губернатора, необходимо усилить карантинные мероприятия и надзор за их соблюдением. Так, за 6 мая проверено 392 объекта торговли и оказания услуг населению, за сутки составлено 307 протоколов об административных правонарушениях. Основные виды выявленных нарушений – сотрудники организаций, работающие с населением, не в полной мере обеспечены средствами защиты, нарушается порядок проведения дезинфекции, не соблюдается социальное дистанцирование.

Как доложила главный санитарный врач Приморского края Татьяна Детковская, начиная с 30 апреля проведено 73 проверки предприятий, вынесено 33 предписания. Сейчас ведется работа по контролю за устранением замечаний.

«В адрес глав муниципалитетов направлены рекомендации по работе продуктовых магазинов, рынков, супермаркетов. Но нужно понимать, что при поэтапном открытии всех объектов все санитарные нормы должны соблюдаться. Сейчас нужно проговаривать с бизнесом, чтобы он были готов к такой работе и в дальнейшем», – обозначила она.

Особое внимание Олег Кожемяко уделил соблюдению санитарных мер в автобусах и такси. Отмечено, что если в этих видах транспорта пассажиры и водители будут без масок, такие машины будут сниматься с маршрутов, а собственники оштрафованы.

Напомним, по состоянию на 7 мая число заболевших COVID-19 в Приморье составляет 727 человек.

Ранее Президент России Владимир Путин поставил Правительству, Роспотребнадзору совместно с рабочей группой Госсовета задачу разработать рекомендации по постепенному выходу из режимов вынужденных ограничений. Соответствующие планы действий прорабатываются во всех регионах страны.

«Мы видим, что ситуация с распространением коронавируса в субъектах Федерации складывается по-разному. Как уже говорил, где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранять или даже дополнять, а где-то возможно планировать их определенное, обоснованное смягчение. Но только с опорой на мнение ученых, специалистов и с учетом всех факторов и возможных рисков. Вновь подчеркну: нельзя забегать вперед. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки – это безопасность, жизнь, здоровье наших людей», – заявил глава государства в ходе совещания 6 мая.

Фото – Денис Нагаев (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.