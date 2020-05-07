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Жителям Владивостока разъяснили, кому будет доступен въезд и выезд из Находки

07 Мая 2020, 10:37 | Приморье
Дополнительные ограничительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения COVID-19 на территории Находкинского городского округа, будут введены с 6.00 пятницы, 8 мая. Соответствующие постановление подписал губернатор Приморья Олег Кожемяко в среду, 6 мая.
 
Так, согласно документу, кроме усиления санитарных мер, предусматриваются ограничения на въезд (выезд) на территорию городского округа граждан.
 
Исключение составляет:
 
– выполнение трудовых обязанностей в организациях и у индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и Приморского края, а также с осуществлением профессиональной (служебной) деятельности сотрудниками федеральных государственных органов (органов государственной власти), их территориальных подразделений, краевых государственных органов, органов местного самоуправления;
 
– следование в государственные органы и органы местного самоуправления, органы административной юрисдикции по вызову (требованию) уполномоченных должностных лиц;
 
– смерть или тяжелая болезнь членов семьи, иных родственников;
 
– уход за инвалидом I группы, инвалидом с детства I группы, гражданином старше 65 лет;
 
– обращение за медицинской помощью (в том числе в целях сопровождения членов семьи, иных родственников, лиц, находящихся под опекой или попечительством) в случае, если такая помощь не может быть оказана в границах городского округа;
 
– следование транзитом через территорию городского округа на территорию иных муниципальных образований Приморского края.
 
Гражданам, въезжающим (выезжающим) на территорию Находки, необходимо исключить контакты, не связанные с целями, предусмотренными выше.
 
Напомним, с начала эпидемии диагноз «коронавирус» поставлен 684 приморцам. Пятая часть всех заболевших – в Находке. В связи с этим на территории городского округа принято решение ввести карантинные меры до стабилизации эпидобстановки.
 
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
 

 

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Теги: covid-19  диагноз  самоизоляция  пандемия  коронавирус  карантин 



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