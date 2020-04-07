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Пропускная система: В Приморье полицейские будут "стараться тоже входить в ситуацию"
За первичное нарушение режима полной самоизоляции в первые дни работы пропускной системы приморцев штрафовать не будут. Это подчеркнул заместитель председателя Правительства Приморья Сергей Максимчук в понедельник, 6 апреля.
Контролировать соблюдение режима самоизоляции в Приморье будут рабочие группы, в состав которых войдут представители административных комиссий и сотрудники правоохранительных органов.
«Задача пропускной системы – максимально снизить социальные контакты, чтобы люди без необходимости не покидали места постоянного проживания. Нюансов много. Мы не можем предусмотреть все. Естественно, полицейские будут стараться тоже входить в ситуацию. Мы такую разъяснительную работу с сотрудниками правоохранительных органов проводим. Просим жестких мер в отношении граждан не предпринимать. В первые дни работы пропускной системы – и вовсе делать только предупреждения. Нет такой цели – собрать как можно больше штрафов. Однако, если будут вопиющие случаи, когда граждане будут ездить туда-обратно без крайней необходимости, их привлекут к административной ответственности», – подчеркнул Сергей Максимчук.
Напомним, с 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно. Пропуск – это SMS, подтверждающая право передвигаться по городу для исполнения профессиональных обязанностей. Данная мера призвана повысить эффективность мероприятий по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.
Речь идет о врачах, фармацевтах, сотрудниках служб жизнеобеспечения, спасателях и сотрудниках других предприятий и организаций, которые продолжат трудиться в апреле, несмотря на объявление Президентом России Владимира Путина этого месяца нерабочим.
«Мы сейчас формируем первичный список компаний, сотрудникам которых разрешено оформить пропуск. Делаем это через профильные министерства. В нем – уже более 3 тысяч организаций, и он постоянно пополняется. Речь идет о нескольких сотнях тысяч сотрудников», – отметил Сергей Максимчук.
Фото 25.мвд.рф
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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