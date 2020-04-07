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Вирус меняет планы выпускников Владивостока

07 Апреля 2020, 10:40 | Приморье

Повлиял ли коронавирус на планы выпускников школ столицы Приморья? Такой вопрос корреспондент «Золотого Рога» в беседах по телефону задал выпускникам школ и лицеев Владивостока

Пандемия коронавируса внесла существенные изменения в жизнь многих стран. Закрыты границы, авиационное, железнодорожное сообщения, парализованы туризм, многие сферы экономики и коммерции, прерваны спортивные турниры, концерты, фестивали. Студенты и школьники вынуждены сидеть дома на карантине и получать знания дистанционно.

Анна Курц, 17 лет:

- До пандемии у меня были наполеоновские планы. Я собиралась попробовать свои силы в Москве, в театральных ВУЗах “Золотой пятерки” России. Мы с мамой уже даже приобрели билеты на конец апреля, чтобы попасть на отборочный этап. Но театральные ВУЗы после введения в стране строгих карантинных мер отменили прослушивания. А авиакомпания, самолетом которой мы собирались лететь в столицу, отменила рейс и наши субсидированные билеты, судя по всему, пропали, деньги пока не вернули.

- И что ты теперь планируешь делать, ведь до середины апреля все вынуждены находиться дома?

- Надеюсь, что в скором времени все уладится, потому что мои будни очень отличаются от того что, было раньше, я не хожу в школу, а также не посещаю дополнительные занятия.

Но во всем нужно искать плюсы: я считаю, что карантин - это отличная возможность уделять внимание тем школьным предметам, которые ты сдаешь на ЕГЭ, а еще устроить домашние тренировки и лучше подготовиться к поступлению со своим педагогом, пусть даже в онлайн режиме.

Сергей Шамарин, 17 лет:

- Нет, вирус никак не повлиял на мои планы. Собираюсь поступать на юридический факультет. Но всё будет зависеть от того, сколько баллов получу на ЕГЭ.

Как и все одноклассники, в связи со сложившейся ситуацией, сижу дома, учусь дистанционно. Правда, теперь никуда не сходишь, общение с друзьями только по телефону, но зато появилось больше времени для подготовки.

Мария Банникова, 17 лет:

- Я планирую поступать в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге. Туда очень большой конкурс, который начинается еще с медкомиссии, состоящей из множества анализов. Теперь, когда поликлиники переполнены посетителями, пройти осмотр у всех врачей и сдать анализы стало проблемным. Тем более, нас обязали сидеть дома, а сроки подачи документов и результатов пройденной медкомиссии поджимают. Пока же сижу дома, самостоятельно занимаюсь тестами, других вариантов подготовки к ЕГЭ нет.

Елизавета Толкач, 16 лет:

- Планов до начала пандемии было много, и были они разнообразными: от юридического факультета до режиссерского.

Планировала поступать в Санкт-Петербург, готовилась с репетиторами и очень много времени уделяла учебе, ведь чтобы поступить в университет культурной столицы России надо очень хорошо постараться. Коронавирус особо не изменил моих намерений, однако выросла вероятность подачи документов в местные вузы, такие как ДВФУ и ВГУЭС, где тоже нужны высокие баллы. Поэтому в пору дистанционной учёбы стала больше сидеть за учебниками. Карантин карантином, но ЕГЭ никто не отменял.

Инна Боярова, 17 лет:

- Ой, поступление в этом году накрывается медным тазом с каждым днем все больше и больше. Я планировала поступать в колледж Римского Корсакова в Санкт-Петербурге на вокальное отделение. Отборочные должны были начаться в середине июня. Мы рассчитали даты экзаменов и купили билеты так, чтобы успеть подать заявку вовремя. Однако недавно стало известно, что ЕГЭ перенесут на две недели, следовательно, даты теперь тоже сдвинутся. Но о смещении дат прослушиваний пока никто не говорит. Надеюсь, что к экзаменам ситуация в стране улучшится, и нам не придется ждать все лето, для того, чтобы поступить в “университет мечты”.

Андрей Босенко, 18 лет:

- Я собирался поступать в Москву во ВГИК, на режиссерский факультет. Мечтаю учиться в нем еще с 8 класса.

Все шло по плану: я четко знал и понимал, чего от меня во ВГИКе будут требовать. Копил на билеты, даже купил их. Но теперь неизвестно, что будет, потому что они, скорее всего, пропадут, так как никто не говорит, когда в Москве откроются авиационные сообщения.

Но, главное не падать духом и продолжать готовиться. Если в этом году не получится поступить туда, то обязательно буду пробовать еще раз, правда уже после армии.

Дарья Ефремова, 17 лет:

- Пандемия поменяла и планы и на выбор профессии. Мой любимый школьный предмет – история, поэтому после окончания школы планировала поступать в университет на исторический факультет. Но когда стали вводить карантин, временно останавливать работу многих компаний, папа на семейном совете сказал, что в нынешней сложной, непредсказуемой жизни, надо делать ставку на рыночную профессию. И я с ним согласилась. Поскольку учусь успешно, то надеюсь успешно сдать и ЕГЭ. А теперь серьёзно думаю, какой рыночной или востребованной профессии отдать предпочтение… 

Как видно из опроса, коронавирус не только влияет на политику, экономику, жизнь взрослых людей, но и вносит коррективы в планы выпускников школ.

Юлия КОЛОБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 


 

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Теги: наука  коронавирус  образование 



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