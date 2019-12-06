Кто кого дрессирует - непонятно

Воспитательница морских котиков раскрыла газете «Золотой Рог» секреты работы со своими подопечными

Татьяна ГНЕЗДИЛОВА – ведущий специалист отдела по работе с морскими млекопитающими в Приморском океанариуме. Она долго не знала, как правильно объяснить окружающим суть своей работы. Помогла пятилетняя дочь подруги, которая назвала ее «воспитательница морских котиков». Татьяна уверена, что это идеальное определение.





В интервью газете «Золотой Рог» Татьяна рассказала о тонкостях работы с обитателями океанариума.

- Расскажите, как вы попали в эту профессию?

- Все произошло случайно, как и планировалось. Я пришла работать в отдел внешних связей океанариума. Работала с прессой, вела социальные сети, занималась сайтом и много общалась со всеми нашими подразделениями, в том числе и с дельфинарием. Через некоторое время на волонтерской основе начала вести у них шоу, потому что был опыт работы ведущей на телевидении. Общаясь с тренерским составом, я наблюдала, как они ведут себя с животными, как с ними общаются, как строят работу. Периодически снимала ролики, самыми топовыми становились те, в которых были морские млекопитающие.

Затем, у меня возникли разногласия с руководством, и я решила увольняться. Руководитель дельфинария предложил перевестись к ним, вести шоу на постоянной основе. Однако, оно длится два часа, необходимо заниматься чем-то еще. Совпало так, что девушка, которая работала с морскими котиками до этого, ушла в декрет, нужна была замена. Я уже немного разбиралась в этом деле и не боялась животных. Дальше пошел процесс совместного изучения, они узнавали меня, а я – их. Наблюдала, встречалась с тренерским составом, училась. Сейчас мы с котами общаемся на равных.

- Насколько легко с ними работать? Получается ли дрессировать?

- Иногда мне кажется, что они больше меня дрессируют, чем я их. У меня три морских кота: мальчик Зин, и две девочки – Маша и Кнопа. Все абсолютно разные по характеру.

Мальчик у меня немножечко нежный, местами очень ранимый. Стоит повысить голос, он может расстроиться, обидеться, уплыть в угол. Первое время я очень пугалась: огромное животное, которое весит 150 килограммов, в три раза больше чем я, просто отворачивалось и уходило в воду горестно вздыхать. Поначалу мне казалось, что он заболел, но нет, он просто так выражает свое настроение. При этом он очень талантлив, и множество элементов для программы предлагает сам. Почему Зин? Когда он был еще щенком, думали, что это самочка и назвали Зина. Позже выяснили, что это самец, но к имени он уже привык и решили радикально ничего не менять, просто отрезать последнюю букву.

Маша – самая взрослая кошка в Приморском океанариуме, ей уже 18 лет. В дикой природе, в среднем, морские котики живут 25 лет. Она у нас зрелая женщина, которая делает все невероятно качественно и очень медленно. Она – «ручная», любит поглаживания, почесывания, может уткнуться в тебя носом, сложить ласту на тебя, хоть никаких намеков ты даже не давал. Маша очень добрая, старается защитить остальных котов, если ей кажется, что им грозит опасность.

Кнопа – самая молоденькая, ей около восьми лет. Она считалась самой агрессивной из всей троицы. На любой испуг, стресс она реагировала с помощью зубов. У нас получилось выстроить с ней отношения, хоть она и любит перетягивать мое внимание на себя, и если не получается, то капризничать. Кнопа сразу начинает фырчать и прищуривать глаза, может плюхнуться в воду так, чтобы тебя окатили брызги. При этом кошка очень старательная, больше всего предлагает элементов, причем в качестве награды ей нужна не столько рыба, сколько внимание и восхищение. Нужно, чтобы почесали, потрогали и сказали, что она – молодец.

- Почему тренер, а не дрессировщица?

- Дрессировка – это когда животному навязывают элементы, и он не может от них отказаться без вреда для себя. В случае с морскими млекопитающими все по-другому. Если животное совсем не хочет выполнять упражнение, мы просто от него отказываемся. Котов поощряют лакомством, и вскоре они сами начинают предлагать какие-то элементы. Раньше я не знала, что они могут носить мячик в зубах, ведь его не так-то просто схватить. Однако, одна из кошек это сделала, остальные сами долго тренировались, ведь видели, что первая получает дополнительную порцию вкусной рыбки. У них есть такой соревновательный эффект, как у детей в том же детском саду - кто круче перед воспитателем.

- Существуют ли какие-то правила работы с морскими котами? Все-таки это ведь животные?

- Первое правило работы со всеми животными – ты должен их любить. Это твоя главная задача, ведь больше некому, да и захотят ли они что-то делать для тебя без любви? Второе правило – уважать животных. Однажды их заключили в эту золотую клетку, где им, безусловно, лучше, чем в естественных условиях, однако, пространство ограничено и выбор партнеров для общения тоже.

Жизнь морских котов в дикой природе строится по очень жестким правилам. Когда самцы вырастают, им надо биться за самок, территорию и гарем. Многие самцы умирают от голода, потому что им не дают охотиться. Их сбрасывают со скалы, а в щенячьем возрасте надо быть очень проворным, чтобы взрослый самец тебя не раздавил.

Как правило, в океанариумы они попадают совсем маленькими и иной жизни не помнят. Мы должны уважать их желания, и если они категорически не хотят выполнять какой-то элемент, то не настаивать. Понимать, что им где-то тяжело, идти навстречу.

Третье правило – если у вас произошел инцидент, виноваты в этом только вы. Если животное укусило тебя, ударило, или же животные покусали друг друга, то ты за это ответственен. Как тренер, ты прозевал какой-то момент, допустил ошибку, которую мог предотвратить. Если очень внимательно следить за изменением поведения животных, их отношением к тебе, можно многое понять наперед. Именно поэтому у нас есть журналы, в которые мы ежедневно записываем, что, как и в каком количестве съели питомцы, как они себя чувствовали и вели. Благодаря этим записям можно понять, как животное вело себя год назад во время линьки, например.

Если человек применяет физические наказания, это губительно для отношений с животным. Оно не будет доверять, будет бояться и совершенно не захочет предлагать какие-то элементы ни за лакомство, ни за похвалу.

Когда у вас строятся доверительные отношения, это уже совместный творческий процесс, где и животное тоже включено в этот процесс и активно в нем работает.

- В каких условиях морские котики должны жить?

- В Приморье есть большое преимущество – воду берут из моря. Ее просто прогоняют через фильтр очистки, и она готова к использованию. Тем океанариумам, что находятся в центральной полосе России, приходится пресную воду превращать в соленую. Это большой труд.

Для животных необходимо создать комфортные температурные условия. Тут возникают некоторые сложности. Все животные в океанариуме – тихоокеанские, им нужна холодная вода. Моим котикам жарко в двадцатиградусной воде, но в пятиградусной будет очень холодно мне. Ищем компромиссы, вода теперь 10-12 градусов. Она комфортна для них и приемлема для меня. Хоть я и не плаваю с ними, но руки и ноги постоянно мокрые.

Второй момент, это, конечно, рыба. Рацион животным нужно подобрать полноценный: белок, витамины, определенное количество жира, которое они должны поглощать ежедневно. Рациону наших животных можно только позавидовать: корюшка, горбуша, кета, кижуч, голец. Обязательно должна быть жирная рыба - это сельдь, иваси, скумбрия. Есть «сухая» рыба, которая называется так из-за большого количества воды, которая делает ее почти безвкусной для животных: минтай, навага, треска. Периодически мы даем им кальмар, а морж обязательно трапезничает гребешком, так как моллюски – обязательная часть его рациона в дикой природе.

- Какие профессиональные травмы и болезни бывают у людей этой профессии?

- Все морские животные обладают острыми зубами, которыми могут серьезно укусить. Причем не всегда из обиды, иногда они хотят так поиграть. Но человеческая кожа вовсе не такая толстая и пушистая, как у морских котиков. К укусам должен быть готов каждый.

Второй момент – удары, тоже не из агрессии или испуга, просто для них это нормальное проявление взаимоотношений. Они шлепают друг друга и тебя. Таким образом они показывают свою симпатию.

Третий момент – падения. Работа в помещении с мокрыми полами предполагает такое развитие событий. Иногда не успеваешь сгруппироваться, иногда важно не выронить рыбу. Можно и головой удариться серьезно. Тренерский состав, который выступает на шоу дельфинов, регулярно бьется об воду или помост. Иногда животное просто не с той силой тебя вытолкнуло, и перелом готов. Трещины, ушибы и синяки – норма жизни.

Четвертый момент – кожа. Когда ежедневно она соприкасается с холодной соленой водой, то крема не помогают. Рыбный сок вообще разъедает руки. Где-то полгода я шутила, что сбрасываю старую кожу, она в прямом смысле просто сходила с тела. Ранки и трещины долго не заживают и, со временем, превращаются в шрамы. Никакой маникюр не держится дольше недели.

Пятый момент – запах рыбы, который просто въедается в тебя. Спасает только «Фейри», и то не всегда. Еще часто чешую из волос достаю. Извиняюсь, говорю, что превращаюсь в русалку.

- Морские котики вообще нормально размножаются в неволе, или у них с этим сложности?

- Есть редкие примеры, когда появляются щенята в искусственных условиях. Морские млекопитающие размножаются достаточно трудно. Может, это связано с небольшими площадями проживания. Они производят потомство в двух случаях – жизнь в условиях, максимально приближенных к естественным, или же в совсем ограниченных помещениях. Думаю, что в последнем случае животное испытывает сильный стресс и срабатывает инстинкт продолжения рода. Когда у тебя все благополучно и хорошо, то нет смысла в этом особого.

- Из чего состоит рабочий день? Я слышала, что у вас работа такая, что все каникулы, праздники и все лето у вас почти не бывает выходных.

- Первым делом, ты смотришь, как там животные. Потом ветеринар, витамины для животных, обсуждение их поведения. Дальше, ты направляешься на кормокухню, проверяешь меню, забираешь ведра с рыбкой у работников и идешь кормить питомцев. Иногда их приходится уговаривать поесть, потому что настроение не то, и вообще он не выспался. Количество кормлений зависит от сезона и различных задач: от двух до пяти раз в день. Иногда их можно покормить за десять минут, иногда возишься час. Обязательно проводишь осмотр на наличие повреждений, проверяешь ушки, глаза, слизистые, зубы. Наблюдаешь, не изменилось ли что-то в поведении, вдруг животное стало вялым или гиперактивным.

Второе кормление называют «движняк». Ты начинаешь с ними прогонять элементы, заставлять как-то больше двигаться, прыгать, ходить, это нужно, чтобы они эти элементы вспоминали, изучали дальше.

Третье – четвертое кормления посвящаешь изучению чего-то нового, например, разучиванию элемента. Иногда можно за три – четыре занятия его выучить, а иногда бьешься полгода впустую.

Обязательна чистка вольера. Генеральная уборка занимает около суток, а в ежедневном формате просто убираешь за животными и следишь за санитарным состоянием вольера.

- Какие требования по здоровью для тренеров?

- Ты должен быть физически развит, потому что приходится носить тяжелые ведра. Мне повезло, котики не такие большие, поэтому максимум за один раз я несу 15 килограмм. Моржу за один раз носят 30 килограмм.

- Что самое сложное в работе?

- Отказаться от своей вольной жизни. Ты несешь за этих животных ответственность, такую же, как за своих детей, например. 24 часа в сутки на связи, если что-то произошло, то немедленно едешь на работу. Напуганное животное подпустит только тебя, ведь оно доверяет. Если животные странно себя ведут, то ты остаешься и наблюдаешь за этим. Иной раз я остаюсь в океанариуме на сутки. Это накладывает определенный отпечаток на твою жизнь, ведь ты не можешь полностью распоряжаться своими выходными. Даже в отпуске я непременно пишу тренеру, который меня подменяет. Мне важно, как животные поели, как поспали. Иной раз возникает ощущение, что это переписка о детях, а не морских котиках.

- Что самое приятное в работе?

- Каждое утро ты приходишь и видишь соленые моськи. За время работы в океанариуме я не раз отказывалась от высокооплачиваемых предложений в своей родной сфере – журналистике. Без моей троицы мне будет некомфортно. Для меня воспитывать морских котиков – образ жизни, а не работа.

- Вы для них кто: мама, друг, воспитатель?

- Я для них как воспитатель. Мне очень важно, чтобы они были здоровыми, сытыми, с аппетитом, и уживались друг с другом. Мамой я могла бы быть для маленьких котиков, но эти уже взрослые. Так что я должна показать, что главная тут я. Иначе часто начну ощущать на себе их зубы.

- Вы чему-нибудь учитесь у своих подопечных?

- Да, регулярно. Самая старшая из кошек, Маша, – мой учитель. Она мне подсказывала как правильно себя вести с ней и другими котами. Такая работа учит терпению, и оно накладывается на дальнейшее общение с людьми, как в коллективе, так и в личной жизни.

Морские коты учат правильной любви, когда ничего не ждешь взамен. По уровню интеллекта они схожи с детьми пяти-семи лет. Благодаря тому, что с ними мы нашли общий язык, я уверена, что смогу правильно выстроить общение и со своими будущими детьми.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Есть ли у тебя профессиональная мечта?

- Мне хочется выучить несколько элементов, которые у меня пока только в голове. Еще - выстроить работу так, чтобы уже знакомые им элементы они делали синхронно втроем.