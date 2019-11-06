www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.25 р. 100 JPY: 58.11 р.
EUR: 70.42 р. 10 CNY: 90.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Среда обитания
Распечатать

На день рождения приморскому городу подарили обновленный сквер

06 Ноября 2019, 16:08 | Приморье

В День народного единства в Арсеньеве состоялось торжественное открытие обновленного сквера в честь 25-летия г. Арсеньева.

С праздником всех горожан поздравил врио главы Арсеньевского городского округа Владимир ПИВЕНЬ. Владимир Сергеевич отметил, что благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда» в городе появилось еще одно место, где люди разных возрастов могут отдыхать, гулять, заниматься спортом. Эту территорию для благоустройства выбрали сами жители.

Долгое время это место находилось в запущенном состоянии, но за несколько месяцев в сквере был выполнен большой объем работ: перепланировка местности, асфальтирование прогулочных дорожек, установка спортивных объектов, оформление зон отдыха.

Владимир Сергеевич Пивень выразил благодарность представителям подрядных организаций. В будущем году благоустройство территории сквера продолжится, в том числе и с учетом пожеланий горожан, здесь будут высажены деревья, кустарники.

В этом году в Арсеньеве обрели новый вид 27 дворов, завершилось асфальтирование аллеи парка «Восток», установлены две спортивные площадки возле «Востока» и «Юности» и реализован самый масштабный проект – завершена реконструкция сквера вокруг «Полета».

Сквер освятили священнослужители Арсеньевской епархии. В церемонии открытия сквера принял участие Владыка Арсеньевский и Дальнегорский Гурий. На территории прогулочной зоны сквера состоялась небольшая концертная программа.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото primgorod.ru.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: 4 ноября  церковь  сквер  праздники  приморье  отдых  строительство  благоустройство  Арсеньев  день рождения 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]