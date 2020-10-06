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Бизнес-гороскоп: Рыбам стоит сначала подумать, а потом плыть
Бизнес-гороскоп на неделю с 5 по 11 октября
ОВЕН. Будьте осторожны и осмотрительны в своих профессиональных действиях, иначе вы рискуете нажить себе неприятности. Если в чем-то не разбираетесь, не пытайтесь принимать вид знатока. В четверг не стоит искушать судьбу, ввязываясь в сомнительные авантюры.
ТЕЛЕЦ. В финансовом плане вас ожидают некоторые ограничения, поэтому не позволяйте духу транжирства овладеть вами. А пытаться он будет - вас ждет серьезная внутренняя борьба. В среду не пропустите важной информации. В субботу стоит посетить распродажу.
БЛИЗНЕЦЫ. Хорошая и яркая неделя, полная событий, встреч, интересных творческих предложений. Новые проекты, задуманные вами, найдут поддержку, окажутся востребованными и начнут приносить весьма высокий доход.
РАК. В понедельник есть вероятность получения неплохой прибыли, которую стоит вложить в дело или в недвижимость, возможны денежные поощрения на службе. В пятницу начальство оценит вашу оригинальную идею.
ЛЕВ. Неделя благоприятна с финансовой точки зрения. Однако не стоит тратить слишком много. Погоня за новыми гаджетами, когда ваши нынешние еще прекрасно работают, сейчас ни к чему. Не стоит брать кредиты. Теперь не лучшее время для покупки дорогой бытовой техники.
ДЕВА. Приобретите себе в подарок то, о чем вы так долго мечтали. Вас ждет прибыль. А если ее не хватит, можно воспользоваться кредитной картой. Важно только вовремя и без процентов погасить долг. В четверг будьте внимательны при заполнении документов, постарайтесь не допускать ошибок.
ВЕСЫ. В четверг или в пятницу возможны новые финансовые поступления. На этой неделе крайне важно четко выполнять обещания, сдавать задания точно в срок, старайтесь не разочаровывать деловых партнеров и начальство. В пятницу вероятна удачная сделка, которая изменит в лучшую сторону не только ваше финансовое положение.
СКОРПИОН. Есть реальный шанс получить повышение по службе, найти новую престижную работу или начать выгодный проект. Дела будут идти просто замечательно, вы получите солидную прибыль. И сможете создать себе подушку финансовой безопасности.
СТРЕЛЕЦ. В понедельник вас просто завалят заданиями и приглашениями. Вы сейчас весьма востребованы. Пятница принесет вам конструктивные деловые предложения, с помощью которых решатся ваши финансовые проблемы.
КОЗЕРОГ. Ваши доходы стабильны, но в данный момент они могут не соответствовать вашим запросам. Сейчас время для экономии, а не для трат. Постарайтесь не упустить выгодную сделку в четверг, но обратите пристальное внимание на надежность партнеров.
ВОДОЛЕЙ. Вам необходимо разумно распорядиться финансовыми ресурсами. Сейчас в экономике сложный период. Постарайтесь откладывать, а не тратить. К концу недели материальное положение заметно улучшится. Возможно, появится новый источник дохода.
РЫБЫ. В понедельник вероятны интересные деловые предложения, но прежде чем их принять, необходимо все продумать. Надежда на авось приведет к тому, что все пойдет не совсем так, как бы вам этого хотелось. В среду или четверг от вас могут потребовать отчета о проделанной работе.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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