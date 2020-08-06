Приморцев приглашают на выставку, посвященную подвигам советских солдат-освободителей на Дальнем Востоке

Художественно-историческая экспозиция «Освобождение: память общей судьбы» пройдет в период с 14 августа по 15 сентября во Владивостоке. На международной выставке будут представлены исторические экспонаты, отражающие память о героической борьбе советских, китайских и корейских солдат, плечом к плечу освобождавших Дальний Восток от оккупации Японской империи.

Со взятием Берлина и последовавшей за этим капитуляцией Третьего Рейха Вторая мировая война не завершилась. Последний акт самого кровопролитного военного конфликта в истории человечества состоялся на Дальнем Востоке. Советские воины плечом к плечу с солдатами Китая и Кореи поставили точку в шестилетнем противостоянии.

И 75 лет спустя память о совместной борьбе все так же сильна в этих странах. По информации департамента внутренней политики Приморского края, передвижная выставка представит вниманию зрителей фотохронику боевой операции по освобождению Манчжурии, а также фотоматериалы памятников бойцам Красной Армии, павшим за освобождение Кореи и северо-восточных территорий Китая.

Организатором выставки выступили представительство Международного конгресса промышленников и предпринимателей и управление Росреестра по Приморскому краю.

Выставка состоится в период с 14 августа по 15 сентября в арт-галерее «Централь» (Владивосток, улица Светланская, 11, 2 этаж)

«Монументы и обелиски, возведенные на территории этих государств освобожденными народами в благодарность советским воинам, на протяжении десятилетий бережно чтятся и сохраняются потомками. На выставке представлены, в том числе, и редкие экспонаты – реконструкция мундира маршала Советского Союза Кирилла Мерецкова и шинели генерал-лейтенанта Григория Куликова, станковый пулемет Максим 1943 года, военная форма краснофлотца, шлем бойца, участвовавшего в десантных операциях в Корее, орденские знаки, нагрудные значки и памятные монеты, открытки военных лет. Каждый экспонат выставки овеян славой и памятью героических лет», – подчеркнули специалисты департамента внутренней политики Приморского края.

Напомним, 75-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Приморском крае отпраздновали 24 июня. Праздничные концерты, акции и мастер-классы развернулись в разных муниципалитетах края. Во Владивостоке и в Уссурийске в честь памятной даты состоялись Парады Победы. Мероприятия проходили с соблюдением правил санитарно-эпидемиологической безопасности, предусматривающих, в частности ношение масок и выдерживание «социальной дистанции».

Вниманию жителей и гостей края! Выставка состоится в период с 14 августа по 15 сентября в арт-галерее «Централь» (Владивосток, улица Светланская, 11, 2 этаж).