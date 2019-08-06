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"Ростелеком" подключил к оптике еще 60 школ Приморья
Во втором квартале 2019 года «Ростелеком» перевел 60 школ Приморья с медных линий связи на волоконно-оптические. Благодаря этому общее число приморских школ, подключенных к ВОЛС, достигло 138. В первом квартале «Ростелеком» переключил на оптические линии связи 78 школ Приморья. В третьем будут подключены оставшиеся 14 школ.
Некоторые районные школы отдалены от административных центров на десятки километров, поэтому высокоскоростной доступ к современным IT-сервисам стал хорошим подспорьем в организации учебного процесса.
«По сравнению с медными линиями скорость доступа в интернет по ВОЛС увеличивается в разы — с 2 до 100 Мбит/с. Оптика в школах позволяет учителям и школьникам более эффективно и широко использовать интернет в образовательном процессе. Им становятся доступны автоматизированные системы обучения, новые методики, дополнительные наглядные материалы. К примеру, ученики могут подключиться к сервису “Ростелеком Лицей” и пройти тренинги и курсы, которые помогут определиться с будущей профессией и подготовиться к сдаче экзаменов», — отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.
Безопасность пользователей в общеобразовательных учреждениях обеспечивает система контентной фильтрации, которая ограничивает доступ к нежелательным или опасным интернет-ресурсам.
Всего «Ростелеком» предоставляет доступ к скоростному интернету в 573 школах Приморского края.
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